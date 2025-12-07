Siêu dự án 1,5 tỷ USD của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump đang tăng tốc, dự kiến khai thác thương mại từ năm 2030

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa công bố báo cáo cập nhật, phác thảo triển vọng kinh doanh 2025 và các động lực tăng trưởng của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cho giai đoạn 2026.

Điểm nhấn nằm ở hai dự án quy mô lớn: Tổ hợp Khoái Châu – Hưng Yên (Trump International) và Khu đô thị Tràng Cát tại Hải Phòng.

Theo KBSV, Tổ hợp Khoái Châu – Hưng Yên với quy mô gần 990 ha đang được Kinh Bắc thúc đẩy. Trong quý III/2025, doanh nghiệp đã giải phóng mặt bằng khoảng 10 ha và ghi nhận 425 tỷ đồng chi phí đầu tư.

Tuy nhiên, KBSV đánh giá dự án sẽ cần thêm nhiều năm chuẩn bị do quy mô lớn và yêu cầu pháp lý phức tạp; thời điểm có thể bước vào giai đoạn kinh doanh dự kiến chỉ từ 2030–2050.

Trong quý III/2025, Kinh Bắc đã giải phóng mặt bằng khoảng 10 ha tại dự án Tổ hợp Khoái Châu – Hưng Yên.

Trong khi đó, Khu đô thị Tràng Cát được KBSV đánh giá là "hạt nhân tăng trưởng" của KBC. Dự án 585 ha này đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và san lấp gần 100 ha. Tính đến cuối quý III/2025, KBC đã đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng vào Tràng Cát, tạo cơ sở để mở bán từ năm 2026.

Công ty chứng khoán dự phóng KBC có thể bán buôn khoảng 20 ha ngay trong năm đầu tiên, với giá trị khoảng hơn 4.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tiền sử dụng đất đã được nộp từ những giai đoạn trước, giúp giảm gánh nặng tài chính và cải thiện biên lợi nhuận khi dự án bước vào kinh doanh.

Khu đô thị Tràng Cát được KBSV đánh giá là "hạt nhân tăng trưởng" của KBC.

Các số liệu mới nhất cho thấy hoạt động khu công nghiệp vẫn đóng vai trò chủ lực của Kinh Bắc. Quý III/2025, KBC ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% nhờ bàn giao 17 ha tại Nam Sơn Hạp Lĩnh; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 55%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng (tăng 150%), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng (tăng gần 300 %); biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 45% lên 51%.

KBSV cho biết, mức tăng trưởng mạnh đến từ việc bàn giao tổng cộng 100 ha đất khu công nghiệp trong 9 tháng, chủ yếu tại Hưng Yên và Nam Sơn Hạp Lĩnh. Các mảng cho thuê nhà xưởng, văn phòng – dịch vụ và chuyển nhượng nhà ở xã hội cũng đóng góp tích cực.

Theo dự báo, Kinh Bắc có thể bàn giao 110 ha trong năm 2025 (doanh số hơn 4.200 tỷ đồng). Sang năm 2026, con số này dự kiến giảm còn 80 ha (hơn 3.300 tỷ đồng) do sự chậm lại của dòng vốn FDI đăng ký trong quý II–III/2025, nhất là lĩnh vực chế biến – chế tạo. Dù vậy, lượng diện tích đã ký biên bản ghi nhớ từ trước với Luxshare, AIC và Invest Group vẫn duy trì nền tảng bàn giao.

Đến cuối quý III/2025, tổng nợ vay của Kinh Bắc tăng lên hơn 26.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cuối năm 2024; tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu lên 1,04 lần. Trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ phải thanh toán khoảng 2.600 tỷ đồng nợ đến hạn.

Dù nợ tăng nhanh, KBSV cho rằng áp lực dòng tiền vẫn ở mức có thể kiểm soát nếu tiến độ bàn giao khu công nghiệp và mở bán Tràng Cát diễn ra thuận lợi. Doanh số dự kiến từ bàn giao 80 ha đất khu công nghiệp (khoảng 3.300 tỷ đồng) và bán buôn 20 ha tại Tràng Cát (hơn 4.600 tỷ đồng) được xem là nguồn thu chủ lực. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất giảm và điều kiện huy động vốn cải thiện cũng hỗ trợ khả năng cơ cấu lại các khoản vay đáo hạn.



