'Siêu mái vòm' 60.000 chỗ của Việt Nam mà Chủ tịch FIFA vừa thăm: Do Vingroup xây dựng, tiến độ 'thần tốc'

Chủ tịch FIFA Infantino ghé thăm Sân vận động PVF

Báo Thanh Niên đưa tin, sáng 27/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và đoàn công tác đã đến thăm dự án PVF tại Hưng Yên, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam.

Tại Hưng Yên, đoàn lãnh đạo FIFA đến tham quan khu vực Dự án sân vận động PVF và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ. Đây là những công trình đáng chú ý trong định hướng hình thành một quần thể thể thao quy mô lớn tại Việt Nam.

Trước đó, tối 26/8, ông Gianni Infantino có mặt trên sân vận động Mỹ Đình để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Chuyến thăm của người đứng đầu FIFA diễn ra trong thời điểm bóng đá Việt Nam vừa có thêm dấu ấn vô địch ở đấu trường khu vực. Việc người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới trực tiếp đến tham quan Dự án sân vận động 60.000 chỗ tạo cơ hội để giới thiệu rõ hơn năng lực của nước ta, hệ thống huấn luyện cũng như định hướng phát triển hạ tầng bóng đá của Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Sân vận động 60.000 chỗ có tiến độ "thần tốc"

Sau hơn 10 tháng kể từ ngày khởi công 19/10/2025, sân vận động PVF tại Hưng Yên do Tập đoàn Vingroup phụ trách đang dần hiện rõ hình hài với hệ thống khán đài và kết cấu bê tông cốt thép quy mô lớn. Công trường hiện chuẩn bị bước sang một trong những giai đoạn kỹ thuật quan trọng nhất: lắp dựng hệ mái vòm thép có tổng trọng lượng khoảng 8.600 tấn.

Dự án đang được triển khai với cường độ cao nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc theo nhiều ca, duy trì hoạt động thi công liên tục trên công trường.

Đến nay, hình dáng tổng thể của bốn khu khán đài A, B, C và D đã trở nên rõ nét. Nhiều hạng mục kết cấu chính bằng bê tông cốt thép đã được triển khai, trong khi một số khu vực ghế ngồi cũng bắt đầu được thi công mẫu để kiểm tra phương án trước khi lắp đặt trên diện rộng.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất ở giai đoạn hiện nay là hệ thống mái của sân vận động. Tại công trường, nhiều cần cẩu, cấu kiện thép và thiết bị chuyên dụng đã được tập kết để chuẩn bị cho quá trình lắp dựng.

Song song với đó, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ bao quanh sân. Đây là những bộ phận chịu lực quan trọng, đóng vai trò nâng đỡ hệ mái có khối lượng hàng nghìn tấn, vì vậy yêu cầu cao về độ chính xác trong quá trình thi công và lắp đặt.

Với phần kết cấu khán đài ngày càng hoàn thiện và công tác chuẩn bị lắp dựng mái vòm đã được triển khai, dự án đang bước vào giai đoạn thi công có tính quyết định đối với hình dáng kiến trúc của công trình. Khi được đưa vào khai thác, sân vận động PVF sẽ bổ sung thêm một thiết chế thể thao quy mô lớn cho khu vực phía Bắc, đồng thời mở ra dư địa phát triển các hoạt động thể thao, dịch vụ, giải trí và du lịch tại Hưng Yên.

"Siêu mái vòm" 60.000 chỗ với thiết kế đẳng cấp quốc tế

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ có diện tích khoảng 92 ha. Theo quy hoạch, công trình có diện tích khoảng 55.000 m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi và được định hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có những yêu cầu của FIFA đối với việc tổ chức các trận đấu bóng đá quy mô lớn.

Theo thiết kế, kết cấu mái sử dụng một cặp dầm vòm hộp có chiều dài khoảng 373 m, chiều sâu 10,7 m và rộng 5 m. Tổng trọng lượng của hệ kết cấu này vào khoảng 8.600 tấn, tạo nên một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của toàn dự án.

Điểm đặc biệt của sân vận động PVF là hệ mái có khả năng đóng và mở tự động. Hai tấm màng xuyên sáng kích thước khoảng 78 x 125 m có thể vận hành từ trạng thái mở hoàn toàn sang đóng hoàn toàn, hoặc ngược lại, trong khoảng 12-20 phút.

Nếu được hoàn thiện đúng theo thiết kế, PVF sẽ trở thành sân vận động đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống mái đóng mở tự động. Giải pháp này giúp công trình linh hoạt hơn trước điều kiện thời tiết, đồng thời mở rộng khả năng khai thác cho nhiều loại hình sự kiện thể thao và giải trí.

Công trình còn được thiết kế với hệ cửa kính tại khu vực end zone cao khoảng 36 m, rộng 55 m. Hạng mục này vừa góp phần tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa tạo không gian mở và tăng tính linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động bên trong sân.

Không chỉ gây chú ý bởi hệ mái, sân vận động PVF còn được định hướng đầu tư mặt sân theo công nghệ cỏ hybrid mô đun, tương tự giải pháp đang được áp dụng tại một số sân vận động quốc tế như Wembley ở Anh và Sân vận động Quốc gia Singapore.

Cỏ hybrid kết hợp ưu điểm của cỏ tự nhiên với hệ thống gia cường nhân tạo, giúp tăng độ bền của mặt sân, cải thiện khả năng thoát nước và đáp ứng cường độ khai thác lớn. Công nghệ này cũng tạo thuận lợi cho quá trình chăm sóc, phục hồi và bảo dưỡng mặt cỏ khi sân phải phục vụ thường xuyên các trận đấu hoặc sự kiện đông người.

Theo quy hoạch, bên cạnh bốn khán đài chính, sân vận động còn được bố trí đồng bộ các khu vực phục vụ vận hành và tổ chức sự kiện như hệ thống kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu tác nghiệp báo chí, không gian dành cho cầu thủ, khu VIP và các khu dịch vụ.

Khi hoàn thành, công trình được định hướng phục vụ đồng thời hoạt động đào tạo, huấn luyện, thi đấu bóng đá cũng như những sự kiện thể thao và giải trí có quy mô lớn. Việc phát triển cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế cũng được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để Việt Nam hướng tới đăng cai những giải đấu lớn trong tương lai.