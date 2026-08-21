Siêu mẫu Việt làm mẹ đơn thân: U50 vẫn nóng bỏng, đại gia tiếp cận là né vội

Veddette một thời của làng mẫu Việt

Anh Thư là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt đầu những năm 2000. Cô từng được khán giả biết đến với danh xưng "đệ nhất vedette" nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao cùng phong thái trình diễn cá tính. Bên cạnh nghề người mẫu, Anh Thư còn lấn sân diễn xuất và ghi dấu qua một số bộ phim như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung...

Trong giai đoạn sự nghiệp ở đỉnh cao, Anh Thư từng sở hữu độ phủ sóng lớn trên sàn diễn lẫn màn ảnh. Cô cũng từng đảm nhận vai trò đào tạo, quản lý người mẫu và có thời gian đứng sau hỗ trợ nhiều gương mặt trẻ trong nghề. Sau một quãng thời gian tạm rời showbiz để tập trung cho gia đình, nữ nghệ sĩ dần trở lại với nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu, diễn viên đến huấn luyện viên.

Anh Thư là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt đầu những năm 2000. Ảnh: FBNV

Làm mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ

Anh Thư kết hôn với doanh nhân Thanh Long vào năm 2004 và đón con trai đầu lòng vào năm 2007. Sau gần 10 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi vào năm 2016. Anh Thư nhận trách nhiệm chăm sóc con trai và từng chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình một mình nuôi con.

Nữ siêu mẫu từng cho biết quyết định kết thúc hôn nhân có liên quan đến một câu nói của con trai khi đó còn nhỏ. Cô nhận ra con không cảm nhận được niềm vui của mẹ trong cuộc sống gia đình và từ đó nghiêm túc suy nghĩ về việc thay đổi. Sau khi ly hôn, Anh Thư từng trải qua khoảng thời gian không dễ dàng khi vừa chăm con, vừa phải tự chủ về kinh tế.

Tuy vậy, cô không xem việc làm mẹ đơn thân là lý do để dừng lại. Cô từng chia sẻ rằng bản thân có những lúc chông chênh, thậm chí bị cám dỗ bởi những lựa chọn có thể giúp cuộc sống bớt khó khăn. Nhưng sau cùng, Anh Thư chọn cách tự mình vượt qua và tập trung xây dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con.

Anh Thư kết hôn với doanh nhân Thanh Long vào năm 2004, tuy nhiên cả hai ly hôn sau gần 10 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Một trong những chia sẻ gây chú ý của Anh Thư là quan điểm về những người đàn ông giàu có từng chủ động tiếp cận cô. hi được hỏi về việc ngoài đời có gặp những tình huống giống nhân vật "bẫy đại gia" mà cô từng đóng trong phim hay không, nữ siêu mẫu tiết lộ đã né tránh khi có đại gia tiếp cận.

Anh Thư cũng thừa nhận từng có thời điểm bản thân bị cám dỗ, nhất là khi làm mẹ đơn thân, kinh tế chưa ổn định và tương lai còn nhiều bấp bênh. Tuy nhiên, cô nhận ra việc bước vào một mối quan hệ không phù hợp có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, cô từng gặp những người đàn ông đã có gia đình và quyết định không lựa chọn những mối quan hệ như vậy.

Sau những trải nghiệm đó, Anh Thư cho biết cô vẫn không đóng cửa với tình yêu. Tuy nhiên, để lựa chọn một người đồng hành lâu dài, cô đặt nặng sự phù hợp, thấu hiểu và cảm giác bình yên thay vì vật chất hay địa vị.

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ cô phải né tránh khi có đại gia tiếp cận mình. Ảnh: FBNV

Anh Thư cũng thừa nhận từng có thời điểm bản thân bị cám dỗ, nhất là khi làm mẹ đơn thân, kinh tế chưa ổn định và tương lai còn nhiều bấp bênh. Ảnh: FBNV

U50 vẫn giữ vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Dù đã bước sang tuổi 44, Anh Thư vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện với những trang phục tôn dáng. Nữ siêu mẫu duy trì hình thể săn chắc và phong thái trẻ trung, được nhận xét là một trong những người đẹp giữ được sắc vóc ấn tượng của thế hệ người mẫu đầu những năm 2000.

Thời gian gần đây, nữ siêu mẫu vẫn duy trì các hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đồng thời chú trọng tập luyện và chăm sóc bản thân. Vừa qua, cô tái xuất với vai trò mentor của cuộc thi The Face Vietnam 2026.

Vóc dáng của Anh Thư nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự săn chắc dù đang ở độ tuổi 44. Ảnh: FBNV