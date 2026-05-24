Siêu tuyến đường 10 làn xe xuyên qua khu đô thị đắt đỏ nhất Hà Nội, kết nối tới loạt dự án Sunshine Group, Vinhomes có chuyển động mới

Chiều 23/5, lãnh đạo TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây - Ba Vì.

Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường trục Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao với Quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường. Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đoạn ngoài Vành đai 4 được đề xuất điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40 m lên 80 m.

Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, được quy hoạch với quy mô 10 làn xe, đóng vai trò trục giao thông hướng tâm Đông - Tây, kết nối đô thị vệ tinh Sơn Tây với khu vực trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, điểm đầu tuyến sẽ đi xuyên qua Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (Starlake Tây Hồ Tây) – được xem là “khu nhà giàu” vì có giá chung cư, biệt thự, liền kề đắt đỏ nhất Thủ đô.

Không chỉ vậy, dọc theo trục đường này cũng đang quy tụ hàng loạt đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Wonder City (Vinhomes Đan Phượng) rộng 133 ha của Vingroup, Noble Palace Tây Thăng Long quy mô 77 ha, cùng các dự án Noble Palace Riverside, Noble Palace Garden hay Avenue Garden…

Trong bối cảnh loạt đại dự án liên tiếp đổ về phía Tây Hà Nội, đại lộ Tây Thăng Long được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, vừa tăng cường kết nối liên vùng, vừa tạo cú hích mạnh cho hạ tầng và thị trường bất động sản khu vực này trong thời gian tới.

Theo báo cáo, toàn tuyến hiện được chia thành 9 đoạn đầu tư, gồm 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, khoảng 6,08 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; khoảng 9 km đang được triển khai thi công. Dự kiến trong tháng 8/2026, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,92 km sẽ được khởi công. Các đoạn còn lại cũng đang được xúc tiến thủ tục đầu tư.

Trong đó, đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 65%. Đoạn từ Vành đai 3.5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% công tác giải phóng mặt bằng và đạt khoảng 20,9% khối lượng thi công; dự kiến hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026 và hoàn thành dự án vào quý IV/2026.

Hiện khó khăn lớn của dự án là toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, còn bị chia cắt thành nhiều đoạn với các chủ đầu tư khác nhau, ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối tổng thể.

Qua kiểm tra thực địa, lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án, đồng thời yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến, bảo đảm kết nối đồng bộ tới Vành đai 5 (cầu Vĩnh Thịnh), phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Thành phố cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn còn lại và thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm đầu mối triển khai tổng thể.

Khi tuyến Tây Thăng Long cùng các dự án hạ tầng liên quan hoàn thiện, khu vực phía Tây Thủ đô được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh về phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, đồng thời tạo động lực cho các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và bất động sản tăng tốc phát triển.