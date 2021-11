Phoebe Adele Gates (sinh năm 2002) là con út trong 3 người con của tỷ phú Bill Gates và vợ cũ Melinda. Cô nhận được khá nhiều sự chú ý trong đám cưới của chị cả Jennifer Gates nhờ vào ngoại hình nổi bật.

Từ nhỏ tới lớn, cô cũng giống như các anh chị của mình, được đầu tư một nền giáo dục và cuộc sống chất lượng cao.



Được đầu tư phát triển giáo dục từ nhỏ

Phoebe theo học tại trường tư thục Lakeside (thành phố Seattle). Đây là ngôi trường nổi tiếng chuyên dành cho con cái tầng lớp thượng lưu ở Mỹ.

Bên cạnh đó, cô còn được đầu tư phát triển nhiều thiên hướng về nghệ thuật như ca hát, nhảy múa. Từ nhỏ, cô theo học bộ môn ballet tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln, thuộc Học viện Juilliard nổi tiếng ở New York. Ái nữ hiện chuẩn bị bước vào năm đầu tiên đại học.

Trên mạng xã hội Instagram, Phoebe Gates đã cập nhật dòng “Stanford 25” trong phần thông tin giới thiệu của mình. Điều này khiến nhiều người cho rằng, em út nhà tỷ phú Bill Gates sẽ noi gương chị cả để ghi danh tại Đại học Stanford.

Sống trong khu phức hợp xa hoa của Bill Gates

Trong quá khứ, cô gái trẻ không thường xuyên xuất hiện cùng cha mẹ trong các sự kiện lớn. Cho đến gần đây, Phoebe mới bắt đầu chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội. Nơi ở của Phoebe hiện giờ được cho là khu phức hợp xa hoa có tên là Xanadu 2.0, có trị giá lên tới 178 triệu USD.

Cái tên Xanadu 2.0 bắt nguồn từ ngôi nhà hư cấu của Charles Foster Kane trong Citizen Kane. Dinh thự rộng khoảng 6131.601m², nằm giữa những ngọn đồi nhìn ra hồ Washington. Để hoàn thành ngôi nhà, tỷ phú Bill Gates đã tiêu tốn hơn 63 triệu USD và khoảng thời gian gần bảy năm.

Xanadu 2.0 có trị giá lên tới 178 triệu USD. Ảnh: Internet

Ngôi biệt thự này được định giá hơn 178 triệu USD trong năm 2018, là công trình đồ sộ kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ. Gần 500.000 cây gỗ đã được dùng để xây dựng căn nhà này, gồm có cả những cây linh sam 500 tuổi.

Các căn phòng đều được trang bị cảm biến sức nặng để đảm bảo an ninh. Ảnh: Internet

Với diện tích khổng lồ của mình, có sức chứa 150 - 200 người trong phòng khách, Xanadu 2.0 có thể tổ chức những bữa tiệc hoành tráng nhất trong giới tỷ phú nước Mỹ.



Dinh thự còn có phòng chiếu phim rộng gần 140m2, bể bơi sâu 18m được trang bị hệ thống âm thanh phát nhạc dưới nước, một tòa nhà chuyên cho hoạt động thể thao... Ảnh: Internet

Đam mê du lịch và khám phá

Trên Instagram, Phoebe chia sẻ không ít các chuyến đi và địa điểm mà mình từng đặt chân tới khám phá. Du lịch nghỉ dưỡng hay thử thách mạo hiểm đều là gout của ái nữ nhà tỷ phú.

Phoebe dành không ít thời gian để tận hưởng niềm yêu thích thiên nhiên và động vật. Cô đã tận hưởng các chuyến đi bằng vô số trải nghiệm hấp dẫn như lướt ván, lặn biển, leo núi, tham quan các loài động vật hoang dã...

Những chuyến du lịch đó đây của Phoebe. Ảnh: @pheebeegates

Chia sẻ sở thích chung với bố

Phoebe được cho là giống cha nhất trong 3 anh, chị em. Năm 2018, đích thân tỷ phú Bill Gates đã đăng tải bức ảnh hiếm hoi chụp bên con gái thứ hai và chia sẻ về sở thích chung của hai cha con.

Ông tiết lộ rằng: "Con gái Phoebe và tôi đọc đủ các thể loại sách. Chúng tôi là fan hâm mộ lớn của nhà văn John Green."

Phoebe từng chia sẻ đánh giá về cuốn “Turtles All the Way Down” như sau: Phoebe viết: “Chưa bao giờ một cuốn sách có thể nắm bắt trọn vẹn những mặt tối của việc thừa kế di sản như vậy. Câu chuyện là hành trình nhân vật chính đã phải vật lộn khó khăn để tìm ra danh tính của bản thân, vượt qua danh tiếng và sự giàu có của cha mình. Mặc dù trong thực tế, quan hệ trong gia đình chúng tôi hoàn toàn khác biệt với câu chuyện, nhưng tôi vẫn học được rất nhiều điều từ đó để áp dụng vào phương hướng cuộc đời của chính mình.”

Bức ảnh gia đình mà Bill Gates nâng Phoebe trên tay. Ảnh: Internet

Các mối quan hệ trong gia đình

Ít khi chụp ảnh chung nhưng hai chị em Jennifer và Phoebe vốn thân thiết, gắn bó với nhau. Sinh nhật năm ngoái của Phoebe, Jennifer dành tặng lời chúc trên mạng xã hội và cảm thấy thân may mắn khi có một cô em gái "thông minh và quyến rũ".

Theo Business Insider, cô con gái út Phoebe là người góp phần quyết định thời điểm công bố tin ly hôn của cha mẹ. Bill Gates và Melinda đã đợi đến khi Phoebe đạt tuổi trưởng thành mới chấm dứt cuộc hôn nhân 27 năm, vì không muốn tin tức này ảnh hưởng tiêu cực đến con cái.

Phoebe và chị cả Jennifer Gates. Jennifer Gates. Ảnh: @pheebeegates

Trong tương lai, Phoebe sẽ được hưởng 10 triệu USD trong khối gia sản khổng lồ của Bill Gates giống với 2 anh chị của mình. Người sáng lập tập đoàn Microsoft từng cho biết ba người con của ông "chỉ thừa hưởng một phần cực kỳ nhỏ bé và phải tự tìm hướng đi riêng, độc lập cho mình".

Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly dị, phần thừa kế của Phoebe nhiều khả năng tăng lên bởi còn có phần tài sản riêng của bà Melinda.

*Theo Luxurylaunches, BI