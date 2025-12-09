Skoda Kushaq giảm giá mạnh tại đại lý ‘chạy đua’ với Xforce: Giá thực tế còn từ 539 triệu đồng, chỉ ngang Sonet, Fronx

Skoda Kushaq giảm 100% trước bạ

Skoda Kushaq đang giảm giá 60-65 triệu đồng tùy phiên bản. Ảnh: Đại lý

Tháng 12 này, đồng loạt các đại lý đang áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với mẫu Skoda Kushaq tại Việt Nam.

Cụ thể, phiên bản Kushaq Style giá niêm yết 649 triệu đồng giảm 65 triệu đồng nay chỉ còn 584 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Kushaq Ambition giá công bố 599 triệu đồng giảm 60 triệu đồng nay chỉ còn 539 triệu đồng. Trước đó, chương trình này chỉ được áp dụng tại Quảng Ninh hồi tháng 8/2025.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mức giảm (triệu đồng) Giá thực tế (triệu đồng) Kushaq Style 649 65 584 Kushaq Ambition 599 60 539

Như vậy, giá bán bán thực tế của Skoda Kushaq chỉ ngang với giá công bố của một số mẫu xe ở phân khúc CUV cỡ A thấp hơn như Kia Sonet (539-624 triệu đồng), Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng).

Ở phía đối thủ, Mitsubishi Xforce cũng có chính sách giảm giá tương tự. Với mức khởi điểm tương đồng, giá sau giảm của Xforce cũng giống Kushaq, từ 539 triệu đồng.

Skoda Kushaq có gì?

2 phiên bản Skoda Kushaq tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Skoda Kushaq là mẫu CUV cỡ B của hãng tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Skoda lắp ráp trong nước tại Quảng Ninh. Xe sử dụng nền tảng khung gầm MQB A0 IN của tập đoàn Volkswagen, áp dụng trên các mẫu xe như Skoda Slavia, Kylaq, Volkswagen T-Cross, Virtus. Kích thước tổng thể của xe dài 4.225mm, rộng 1.760mm, cao 1.612mm, trục cơ sở 2.651mm và khoảng sáng gầm 188 mm. So với Xforce (4.390 x 1.810 x 1.660 mm), Seltos (4.365 x 1.800 x 1.645 mm), Kushaq có kích thước nhỏ hơn đáng kể.

Ngoại thất có cụm đèn chiếu sáng dạng LED Projector, đèn sương mù dạng halogen, đèn hậu dạng LED hình chữ C với bóng xi-nhan halogen, mâm 17 inch. Bản Style cao hơn có đèn tự động bật/tắt theo ánh sáng, tăng cường ánh sáng khi đánh lái, gạt mưa tự động.

Không gian nội thất xe tối giản nhưng đủ tiện nghi. Ảnh: Hoàng Dũng

Nội thất Kushaq vẫn có thiết kế đơn giản nhưng thực dụng. Vô-lăng hai chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng. Bản Style cao hơn có ghế chỉnh điện 6 hướng, đồng hồ điện tử sau vô-lăng 8 inch, cửa sổ trời, sạc không dây, đèn viền nội thất, hệ thống loa Skoda với 6 loa kèm một loa siêu trầm.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ 1.0L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.