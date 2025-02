Skyeth Group đưa mỹ phẩm “xanh - sạch” về thị trường Việt Nam

Nếu ai đó Huyền My là cô gái may mắn hoặc sinh ra ở vạch đích cũng đúng. Bởi được sinh trưởng và nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thông kinh doanh hơn 20 năm, nên ngay từ nhỏ My đã có điều kiện ăn học rất đủ đầy. Tốt nghiệp THPT, em nhận được học bổng sang Úc du học. Xa nhà từ rất sớm nên ở My có cá tính, sự tự lập mạnh mẽ.

Mặc dù vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, song song với việc hoàn thành tốt các chương trình học của ngành quản trị kinh doanh và truyền thông đa phương tiện, nữ sinh ấy vẫn quyết định khởi nghiệp tại Việt Nam với sự kế nghiệp doanh nghiệp gia đình là Công ty CP Tập đoàn SKYETH GROUP chuyên doanh trong lĩnh vực nhà hàng, cafe thương hiệu, tư vấn bất động sản Úc. Trong đó Huyền My mở rộng thêm mảng nhập khẩu các sản phẩm chăm sóc da thuần chay, sạch và tự nhiên từ Nhật Bản.

Xin chào Trần Huyền My! Được biết em đang theo học ngành quản trị KD và ngành truyền thông Đa phương tiện tại Úc, vậy lý do vì sao em lại về Việt Nam để khởi nghiệp từ rất sớm?

Đơn giản Việt Nam là quê hương của em, nơi mà em được sinh ra, lớn lên và là cái nôi nuôi dưỡng em trưởng thành. Dù đi sang nước ngoài học tập với điều kiện sinh sống rất tốt nhưng gia đình vẫn là nơi em đau đáu hướng về. Hơn nữa em cũng yêu Việt Nam, nên mong muốn những kiến thức lĩnh hội được sẽ đóng góp vào sự phát triển của nước nhà cũng như mang đến cho khách hàng những dịch vụ - sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất.

Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, Trần Huyền My được nuôi dưỡng trong gia đình có truyền thống hiếu học và kinh doanh

Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh lại học bài bản tại nước ngoài, những nền tảng ấy mang đến những thuận lợi gì khi về Việt Nam khởi nghiệp?

Em may mắn được trưởng thành trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Mỗi ngày em đều được thẩm thấu những triết lý kinh doanh thông qua câu chuyện kể từ mẹ - từ ba – từ các anh. Do vậy máu và đam mê kinh doanh ngấm vào em từ nhỏ.

Khi bắt đầu kinh doanh em cũng được sự tư vấn và định hướng của mẹ - nữ doanh nhân ấy là tấm gương về sự lao động miệt mài không ngừng nghỉ, là sự cống hiến và nhiệt huyết, là tài năng và sự mềm mại trong quản trị. Đặc biệt là nghị lực và sự ứng biến linh hoạt trong khó khăn. Nên khi startup em không gặp phải khó khăn hay rào cản nào cả. Có chăng chỉ là áp lực từ chính em, làm sao để doanh nghiệp do mình làm chủ mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng.

CEO 10x rất tâm huyết với ngành mỹ phẩm sạch tại Việt Nam

Khởi nghiệp với kinh doanh mỹ phẩm và làm đẹp vốn được coi bão hoà tại thị trường Việt Nam. Lĩnh vực ấy cũng hoàn hoàn khác với nền tảng vốn có của gia đình. Vì sao em quyết định chọn lối đi riêng như vậy?

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức" - yếu tố thôi thúc em chính là sự độc lập và thách thức. Tuổi trẻ ai ai cũng nhiều nhiệt huyết nên em muốn thử sức mình trong lĩnh vực hoàn toàn mới. Thêm nữa, trong em luôn mang trong mình đam mê về lĩnh vực spa và mỹ phẩm cũng như tạo ra những giá trị tinh thần giúp cho mọi người ngày càng đẹp lên, hạnh phúc hơn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống.

Em định hướng doanh nghiệp của mình phát triển theo hướng bền vững trong đó đề cao những giá trị lâu dài như: Sử dụng các nguyên liệu xanh sạch, kết nối và hợp tác với các bác sĩ để tối ưu liệu trình chăm sóc da, nâng cao ý thức bảo vệ làn da và chú trọng vào cảm nhận, trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Huyền My toả sáng bởi vẻ đẹp độc lập – cá tính và mạnh mẽ

Ai là người có ảnh hưởng nhất đến em trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống?

Mẹ và ông bà em chính là người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất. Họ là những người theo em từ bước chân nhỏ nhất và thúc đẩy em để em có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Mẹ luôn dặn "Thật sai lầm khi người phụ nữ mong đợi một người đàn ông xây dựng thế giới theo ý thích của cô ấy mà không tự kiến tạo nó cho mình. Chỉ khi có sự độc lập, ở họ toát lên sức hút rất đặc biệt và rồi giúp họ tự tin - toả sáng".

Cảm ơn em! Chúc em sức khoẻ và thành công!