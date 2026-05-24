Smart Invest bị xử phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-XPHV về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn và quản lý Smart Invest (Smart Invest).

Nguyên nhân là vì Smart Invest gửi công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025).

Smart Invest còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần. Số tiền bị xử phạt là 65 triệu đồng.

Theo quyết định của UBCKNN, ông Nguyễn Duy Linh- người đại diện theo pháp luật của Smart Invest, được giao chấp hành quyết định.

Cũng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngày 19/5/2026, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 244/QĐ-XPHC về việc xử phạt đối với Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam (Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội).

Theo đó, Chứng khoán JB Việt Nam bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không báo cáo UBCKNN Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV số 01-2024/BB-HĐTV ngày 02/02/2024, Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV số 02-2024/BB-HĐTV ngày 26/3/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 350 tỷ đồng với Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/5/2024, Hợp đồng tín dụng với hạn mức 150 tỷ đồng với Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội ngày 13/6/2024.



