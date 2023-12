Số ca mắc COVID-9 mới tăng 52% trên toàn cầu trong 1 tháng qua, Ấn Độ bùng nổ số người nhiễm bệnh

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, số ca tử vong do COVID-19 mới giảm 8% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó, với hơn 3.000 trường hợp thiệt mạng mới được báo cáo.



Với việc biến thể phụ COVID-19 mới JN.1 nổi lên trên toàn thế giới, Ấn Độ đang chứng kiến ​​sự bùng nổ về số ca nhiễm bệnh. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 752 ca mắc COVID-19 và 4 người tử vong do bệnh dịch này.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã bắt đầu tăng trở lại. Bên cạnh đó, mối đe dọa của biến thể phụ JN.1 cũng đang được ghi nhận với trường hợp đầu tiên được báo cáo ở bang Kerala.

Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Goa, Puducherry, Gujarat, Telangana, Punjab và Delhi là các bang ghi nhận ​​sự gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo.



JN.1 là "hậu duệ" của biến thể BA 2.86 (còn được gọi là biến thể pirola), bản thân nó là một chủng phụ của Omicron. JN.1 có miền liên kết với thụ thể đột biến bổ sung (L455S) so với BA 2.86. JN.1 có sức đề kháng rộng rãi trên các lớp miền liên kết với thụ thể loại 1, 2 và 3 và cho thấy khả năng lẩn tránh miễn dịch cao hơn so với BA 2.86 và các chủng kháng thuốc khác.

Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại JN.1 là một biến thể được quan tâm. Tiến sĩ Rajeev Jayadevan thuộc Lực lượng đặc nhiệm IMA COVID-19 hôm 21/12 xác nhận, chủng virus mới có thể gây tác động mạnh hơn đối với người cao tuooir và người mắc các bệnh mãn tính.

Sau khi số ca nhiễm biến thể phụ COVID-19 mới JN.1 tăng vọt, các bác sĩ từ Viện Khoa học Y tế toàn Ấn Độ (AIIMS) đã khuyến cáo người dân không nên hoảng sợ mà cần nâng cao cảnh giác.

"Người dân đang bị nhiễm biến thể phụ mới JN.1 của COVID-19 ở nhiều bang trên cả nước. Các triệu chứng của người bệnh đều ở thể nhẹ. Do đó, không cần phải hoảng sợ mà cần phải cảnh giác", bác sĩ Neeraj Nischal nói.

Bác sĩ Nischal, hiện là Giáo sư tăng cường tại Khoa Y tại AIIMS New Delhi, thông tin: "Chúng tôi đã nói rằng đợt bùng phát dịch như thế này sẽ tiếp tục xảy ra. Ngay cả trong đợt bùng phát đầu tiên và đợt thứ hai, chúng tôi đã dự đoán rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ tiép tục biến đổi giai đoạn đó sẽ đến khi nó lây nhiễm cho nhiều người hơn, nhưng đồng thời gây ra ít trường hợp tử vong hoặc bệnh tiến triển nhẹ hơn".

