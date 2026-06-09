Số phận của tờ vé số bị rách trúng 50 triệu đồng, người đàn ông lo lắng vì sai lầm cá nhân

Hình ảnh một tờ vé số được nhắc tới mang dãy số 559600, trúng giải an ủi trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14/5 của đài Bình Thuận. Tuy nhiên, tờ vé số này bị rách do dính nước khiến chủ nhân không khỏi lo lắng về khả năng nhận thưởng.

Theo thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ trên Thanh Niên, sau khi phát hiện tờ vé số trúng thưởng bị hư hỏng, chủ nhân tờ vé - một người đàn ông 60 tuổi, đã liên hệ các đại lý vé số để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, làm đơn đề nghị Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận xem xét giải quyết. Sau khi xem xét, đơn vị phát hành vé số đã chấp thuận trả thưởng đối với tờ vé bị rách.

" Người đàn ông đã nhận được 46 triệu đồng tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định. Tiền thưởng được chuyển khoản và đến ngày 5/6, đại lý đã hỗ trợ đưa ông ra ngân hàng để nhận tiền" , đại lý vé số Phú Vinh cho biết trên Thanh Niên.

Tờ vé số bị rách làm đôi.

Cũng theo đại lý này, chủ nhân tờ vé số khoảng 60 tuổi. Do sơ suất trong quá trình bảo quản, ông để tờ vé số bị dính nước dẫn đến rách làm đôi. Khi dò kết quả xổ số miền Nam ngày 14/5, ông mới phát hiện tờ vé của mình trúng giải an ủi. Tuy nhiên, việc tờ vé bị hư hỏng khiến ông không khỏi lo lắng vì sợ không đủ điều kiện nhận thưởng.

Đại lý vé số Phú Vinh nhận định trường hợp này khá may mắn bởi dù tờ vé bị rách đôi nhưng vẫn còn nguyên dãy 6 số dự thưởng cùng dấu mộc của đơn vị phát hành. Đây là những căn cứ quan trọng để công ty xổ số xem xét, xác minh và quyết định chấp thuận trả thưởng cho người trúng số.

Kỳ quay số mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8/6 thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi khi xuất hiện một cọc vé số trúng thưởng giá trị lớn được bán tại Tây Ninh. Theo chị Hà Tô Phương Lan - chủ chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh thì toàn bộ cọc vé gồm 160 tờ đã xác định có thưởng sau khi kết quả được công bố. Trong đó, có 16 tờ với dãy số 925261 thuộc xổ số TP. HCM trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế), 144 tờ còn lại trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).