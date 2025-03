Sôi động cuộc đua phát triển AI trong năm 2025

Kể từ khi công ty OpenAI phát hành ChatGPT vào cuối năm 2022, cuộc đua trong lĩnh vực AI ngày càng trở nên sôi động. Các công ty AI liên tục tung ra các sản phẩm mới, mang lại nhiều giải pháp giúp thay đổi cách sống cũng như cách làm việc của con người.

Với những bước tiến vượt bậc ngay từ đầu năm 2025, AI được các nhà chuyên môn đánh giá không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn được xem như một dạng "siêu năng lực" mới, mở ra những cánh cửa tri thức đầy bất ngờ.

Tháng 1/2025, DeepSeek - một công ty AI của Trung Quốc được thành lập vào năm 2023 - đã phát hành mô hình mới nhất DeepSeek-R1. Mô hình này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ khả năng lập luận tiên tiến, được cho là đã đạt được hiệu suất tương đương với các hệ thống AI hàng đầu, như ChatGPT của OpenAI, nhưng với chi phí phát triển chỉ bằng một phần nhỏ. Sự trỗi dậy của DeepSeek được mô tả là bước ngoặt trong cuộc đua AI toàn cầu.

Tới ngày 27/2/2025, tập đoàn công nghệ cũng của Trung Quốc là Tencent đã công bố mô hình AI mới mang tên Hunyuan Turbo S, khẳng định mô hình này có thể phản hồi truy vấn nhanh hơn so với DeepSeek-R1. Theo Tencent, Turbo S có khả năng trả lời trong vòng chưa đầy một giây, vượt trội hơn so với các mô hình AI "tư duy chậm" như DeepSeek-R1 hay Hunyuan T1.

Ngoài tốc độ, Tencent cũng cho biết, Turbo S có năng lực ngang bằng DeepSeek-V3 - mô hình đang vận hành chatbot AI của DeepSeek, hiện đã vượt qua ChatGPT của OpenAI về số lượt tải trên các kho ứng dụng. Bên cạnh hiệu suất, Tencent cũng nhấn mạnh rằng chi phí sử dụng Turbo S rẻ hơn nhiều so với các phiên bản trước.

Tại Mỹ, Amazon ngày 26/2 đã công bố phiên bản mới của trợ lý giọng nói Alexa được AI tạo sinh hỗ trợ, mang đến đặc tính giống con người hơn. Được nâng cấp so với Alexa hiện tại vốn chỉ chủ yếu thực hiện các tác vụ tương đối đơn giản như phát nhạc, dự báo thời tiết hoặc bật đèn trong phòng, Alexa Plus giống một tác nhân ảo hơn khi có khả năng thực hiện các hành động theo lệnh.

Alexa Plus có thể thực hiện các tác vụ như đặt vé hòa nhạc, gửi tin nhắn văn bản, lập kế hoạch cho các chuyến đi, cập nhật lịch được chia sẻ và thậm chí phân tích cảnh quay từ camera an ninh để xác định xem có ai đã dắt chó đi dạo hay không. Đáng chú ý, nhờ các chức năng mới của AI tạo sinh, Alexa Plus có thể sáng tác một câu chuyện từ các nhân vật được chọn sẵn hoặc soạn một bài hát theo chủ đề được giao.

Trước đó, ngày 24/2, công ty khởi nghiệp AI Anthropic của Mỹ đã "trình làng" một mô hình AI mới, được đánh giá là mô hình "thông minh nhất từ trước đến nay" của hãng, đặc biệt trong lĩnh vực lập trình máy tính, mang tên Claude Code. Được thiết kế đặc biệt để trở thành công cụ hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm.

Claude Code có khả năng tìm kiếm và đọc mã, chỉnh sửa tệp, chạy thử nghiệm và nhiều tính năng khác. Ngoài trí thông minh tổng thể được cải thiện, phiên bản mới của Claude còn có mô hình lý luận "lai", cho phép người dùng nhận câu trả lời nhanh cho các câu hỏi hoặc yêu cầu AI dành thời gian phân tích các câu hỏi phức tạp và chia sẻ các bước trong quá trình giải quyết. Cải tiến này giúp Claude làm theo chỉ dẫn tốt hơn và xử lý các phân tích phức tạp hơn.

Không chịu kém cạnh, nhà sản xuất chip AI Nvidia của Mỹ ngày 19/2 thông báo đã tạo ra hệ thống AI lớn nhất từ trước đến nay dành cho nghiên cứu sinh học, nhằm đẩy nhanh các đột phá trong y học và di truyền học. Hệ thống AI mới mang tên Evo 2 được xây dựng bằng 2.000 bộ xử lý Nvidia H100 trên cơ sở hạ tầng đám mây của Amazon. Hệ thống AI này có thể đọc và thiết kế mã di truyền trên mọi vật sống. Evo 2 đã học được gần 9.000 tỷ thông tin di truyền từ hơn 128.000 sinh vật khác nhau, trong đó có vi khuẩn, thực vật và con người.

Các nhà khoa học tràn đầy hy vọng rằng siêu hệ thống AI như vậy sẽ đẩy nhanh đáng kể quá trình nghiên cứu bằng cách phát hiện các mô hình trong khối lượng dữ liệu khổng lồ mà thông thường các nhà khoa học phải mất nhiều năm để phân tích thủ công.

xAI - công ty về AI của tỷ phú người Mỹ Elon Musk ngày 17/2 cũng tiết lộ phiên bản mới nhất của chatbot Grok, với quảng cáo là "thông minh một cách đáng sợ" cùng hy vọng sẽ tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực AI. Grok 3 được xây dựng để tìm hiểu bản chất của vũ trụ và cung cấp sự thật tối đa. Grok 3 có sức mạnh tính toán gấp 10 lần so với phiên bản trước đây, được đào tạo dựa trên dữ liệu tổng hợp và kết hợp các cơ chế tự sửa lỗi để tránh lỗi, hay còn được gọi là "ảo giác".

Tỷ phú Elon Musk đánh giá, Grok 3 sẽ là chatbot vượt trội hơn bất kỳ mô hình AI nào khác hiện có trên thị trường. Theo đánh giá của giới quan sát, Grok 3 được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.