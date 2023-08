Sôi động hoạt động cất nóc, bàn giao căn hộ phía Nam

Mới đây, một cụm căn hộ Flora Panorama - dự án thành phần thuộc Khu đô thị tích hợp Mizuki Park (Bình Chánh) của Nam Long bắt đầu bàn giao hơn 300 sản phẩm. Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2023, hơn 1.200 sản phẩm từ 3 dự án thành phần của khu đô thị này (gồm Flora Mizuki MP6-7-8; Flora Mizuki MP9-10 và Flora Panorama) đã liên tục được bàn giao đúng tiến độ.

Tương tự, tại quận Tân Phú, Tp.HCM, chủ đầu tư Gamuda Land cùng tổng thầu Hòa Bình đã tổ chức Lễ cất nóc khu căn hộ Diamond Centerythuộc Khu đô thị Celadon City, đánh dấu việc dự án này “về đích” đúng thời hạn cam kết.

Dự án căn hộ Picity High Park Quận 12 cũng bước vào giai đoạn bàn giao block tiếp theo của toà nhà. Cập nhật vào tháng 3/2023, dự án căn hộ này đã bàn giao Park 3 và Park 5, đã có cư dân dọn vào sinh sống. Dự án sẽ tiếp tục bàn giao Park 4 và Park 1 vào cuối năm nay.

Một dự án khác tại Tp.HCM là Masteri Centre Point Quận 9 của Masterise Homes bước vào giai đoạn hoàn thiện và bắt đầu bàn giao căn hộ cho cư dân từ quý 2/2023.

Cùng khu vực, khu căn hộ The Beverly thuộc Vinhomes Grand Park của Vingroup đang được nhà thầu đẩy mạnh thi công nên tiến độ khá nhanh chóng. Dự kiến những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý 4/2023.

Tại khu Nam Tp.HCM, dự án căn hộ The Antonia Phú Mỹ Hưng cũng đã hoàn thiện và bắt đầu bàn giao nhà từ quý 2/2023.

Dự án căn hộ Stella Residence của chủ đầu tư Kita Group tại quận 5, Tp.HCM cũng đã hoàn thiện và bắt đầu bàn giao từ quý 2/2023. Được biết dự án này có giá từ 120 triệu đồng/m2.

The Crest là giai đoạn 2 thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm của SonKim Land tại Quận 2 hiện đã bán hết hàng chủ đầu tư. Tiến độ thi công The Crest hiện đã bước vào giai đoạn cuối và dự kiến quý 3/2023 sẽ bàn giao căn hộ cho người mua. Giá chuyển nhượng của căn hộ này hiện ở mức từ 155-200 triệu/m2.

Cùng khu vực quận 2, dự án căn hộ Define của Capitaland dự kiến có thể bàn giao căn hộ vào cuối quý 4/ 2023, hoặc đầu năm 2024. Giá căn hộ này dao động từ 114-137 triệu đồng/m2.

Tại khu lân cận Tp.HCM, dự án Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group đã cất nóc vào cuối tháng 4/2023, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao vào năm 2024. Đây là dự án căn hộ vượt tiến độ thi công 6 tháng so với cam kết.

Có thể thấy, hoạt động bàn giao căn hộ hay cất nóc chuẩn bị bàn giao đã tạo không khí sôi động cho thị trường bất động sản trong bối cảnh trầm lắng. Các dự án về đích đúng tiến độ đa phần rơi vào các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính trên thị trường. Đáng nói, các phân khu bàn giao trong các khu đô thị quy mô lớn đều ghi nhận tỉ lệ sáng đèn nhanh chỉ sau thời gian ngắn đưa vào vận hành, cho thấy nhu cầu ở thực tăng cao.

Ghi nhận cho thấy, bên cạnh việc giữ tiến độ dự án trong bối cảnh thị trường khó khăn, các chủ đầu tư cũng đang tiếp tục triển khai các chính sách bán hàng mới, hỗ trợ lãi suất, đồng hành cùng người mua nhà trong thời điểm này. Trong đó, các chủ đầu tư như Vingroup, Masterise Homes, Nam Long… đưa ra các chính sách bán hàng linh hoạt đã tạo tâm lý khá tốt cho khách mua. Đó cũng là lý do, các dự án của các chủ đầu tư này ghi nhận có thanh khoản trong bối cảnh thị trường còn khó khăn.

Mới đây, đại diện một sàn giao dịch bất động sản cho biết, những khách hàng xuống tiền mua dự án ở thời điểm này đa số họ đã nghĩ thấu đáo đến vấn đề mua ở thực hay đầu tư, và dùng dòng tiền có sẵn. Theo đó, ở các dự án, tỉ lệ mua để ở thực đã tăng lên, còn đầu tư thì đa số nhà đầu tư xác định trung - dài hạn hoặc cho đầu tư thuê, sinh dòng tiền. Hiện nay, thị trường gần như không còn suy nghĩ mua bất động sản lướt sóng qua tay. Việc vay ngân hàng không còn dễ dàng như trước đây đã khiến các trường hợp nhà đầu tư “tay không bắt giặc” dần vơi trên thị trường.