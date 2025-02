“Soi” giá căn hộ dọc QL13 - tuyến đường nghìn tỉ sắp mở rộng tại khu Đông TPHCM

Gần 6km Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu (Thủ Đức, TP.HCM) đến cầu Vĩnh Bình (Thuận An, Bình Dương) được ngành giao thông TP.HCM lên kế hoạch khởi công vào cuối năm 2025, hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028. Dự án được mở rộng từ 25 - 30m lên 60m với 10 làn xe, tổng vốn đầu tư 13.851 tỉ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.375 tỉ đồng.

Tại cuộc họp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM diễn ra chiều ngày 22/02/2025, Phó trưởng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết, dự án mở rộng Quốc lộ 13 đã được HĐND thành phố thông qua, đang được các bên chỉ đạo khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để khởi công cuối năm 2025.

Dự án mở rộng QL13 dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2027 - 2028 sẽ thúc đẩy phát triển diện mạo đô thị toàn khu vực

Nếu toàn tuyến Quốc lộ 13 được hoàn thiện đầu tư mở rộng thì giao thông cửa ngõ khu vực TP.HCM - Bình Dương sẽ càng thêm thuận tiện, thông thoáng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản vốn bị ảnh hưởng rất lớn từ câu chuyện đầu tư hạ tầng.

Gần đây, các dự án căn hộ dọc Quốc lộ 13, nhất là phía cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn (ngay cổng chào Bình Dương) được người mua quan tâm. “Điểm mặt” có khoảng 10 dự án căn hộ chạy dọc tuyến này, từ địa phận TP.Thủ Đức của TP.HCM đến TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một thuộc Bình Dương. Tuy vậy, để tìm dự án có vị trí “sát cạnh” TP.Thủ Đức (TP.HCM), mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 không còn dễ dàng.

Cú hích hạ tầng thúc đẩy mặt bằng giá dự án dọc trục QL13 “vọt” mạnh chạm mốc 60 triệu đồng mỗi m2.

Khảo sát cho thấy, nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, thuộc địa phận TP.Thuận An (Bình Dương) nhưng cách TP.Thủ Đức (TP.HCM) ranh giới chỉ 800m, hiện có dự án The Emerald 68 của Tập đoàn Lê Phong và Coteccons, do DKRA Realty triển khai đang chào bán với giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Mức giá này được xem là "hàng hiếm" nếu xét về "độ chất" của pháp lý, uy tín chủ đầu tư, chất lượng xây dựng hay là vị trí nằm cùng trục với một số dự án tại TP.Thủ Đức, thậm chí mềm hơn so với giá các dự án hướng về phía TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Trong lúc căn hộ thuộc KĐT Vạn Phúc nằm trên Quốc lộ 13 thuộc TP.Thủ Đức "set" giá dự kiến không dưới mức 120 triệu đồng/m2, hay Urban Green (TP.Thủ Đức) giá bán dao động từ 75 - 82,3 triệu đồng/m2 thì The Emerald 68 có vị trí "sát bên" nhưng chào giá mềm hơn một nửa, pháp lý hoàn chỉnh 100%. Đây chính là một trong các lý do mà vừa qua, dự án căn hộ này được người mua, đặc biệt khách mua đến từ TP.HCM và Hà Nội quan tâm "xuống tiền".

Với mức giá 1,9 tỉ đồng/căn, The Emerald 68 vừa nằm trên trục QL13 vừa sở hữu 3 mặt view sông mãn nhãn. Từ đây vào Quận 1 chỉ 11,5km (khoảng 20 phút di chuyển). Đồng thời, vì giáp ranh TP.Thủ Đức, TP.Dĩ An, TP.Thủ Dầu Một nên dễ dàng tiếp cận các tiện ích cộng đồng của các khu vực đã hiện hữu như: bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Co.opmart Tam Bình, ngã tư Bình Phước, Gigamall, White Palace, sân bay Tân Sơn Nhất,... Điều này giúp gia tăng giá trị lâu dài cho dự án, xét ở cả góc độ ở, chuyển nhượng và cho thuê.

Cũng trên Quốc lộ 13, cách TP.Thủ Đức (TP.HCM) khoảng 10 - 12km, một số dự án căn hộ tại TP.Thuận An mặt bằng giá đã khá cao. Chẳng hạn, dự án The Emerald Golf View giá từ 42 - 48 triệu đồng/m2, Lavita Thuận An có giá từ 40 - 45 triệu đồng/m2, Happy One Central giá dao động từ 42 - 48 triệu đồng/m2, dự án Lapura của Phát Đạt (Astral City cũ) dự kiến chào bán với giá 60 triệu đồng/m2 hay là The Habitat sắp chào bán trong tháng mới từ 50 triệu đồng/m2,...

“Ngỡ ngàng” hơn, chạy dọc tuyến Quốc lộ 13 về hướng TP.Thủ Dầu Một, cách TP.Thủ Đức (TP.HCM) từ khoảng 35km, một số dự án căn hộ giá đã chạm mốc 50 đến gần 60 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, dự án The Orchard (Sycamore) có giá từ 50 triệu đồng/m2, dự án Midori Park - The Glory hiện chào ra thị trường mức giá 58,7 triệu đồng/m2. Giá này thậm chí cao hơn giá một số dự án căn hộ thuộc địa phận TP.HCM. Mặt bằng giá cao, khoảng cách xa trung tâm TP.HCM vô hình chung tạo áp lực lên thanh khoản các dự án.

Mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu (Thủ Đức, TP.HCM) đến cầu Vĩnh Bình (Thuận An, Bình Dương) được lên kế hoạch khởi công vào cuối năm 2025. Ảnh: Minh hoạ

Thực tế, việc bất động sản dọc tuyến Quốc lộ 13 gia tăng giá đã diễn ra từ trước. Vào đầu năm 2022, Quốc lộ 13 phía tỉnh Bình Dương đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Dự án mở rộng từ cổng chào Bình Dương (phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP.Thủ Dầu Một) với chiều dài 12,7km, tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng theo hình thức BOT. Hiện một số phân đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Từ thời điểm đó, giá căn hộ dọc tuyến Quốc lộ này đã nhích dần.

Đến nay mặt bằng giá căn hộ hầu hết chạm mốc từ 45 triệu đến gần 60 triệu đồng/m2. Trong tương lai, khi toàn tuyến Quốc lộ 13 hoàn thiện mở rộng, giá có thể còn tiếp tục gia tăng. Thậm chí, mức giá dưới 50 triệu đồng/m2 có thể trở thành nguồn hàng “tuyệt chủng” của khu vực, giống diễn biến giá của thị trường căn hộ TP.HCM ở hiện tại.

Vốn là tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh vùng Tây Nguyên, mọi thông tin khởi động của Quốc lộ 13 đều ảnh hưởng nhất định đến mặt bằng giá bất động sản và tạo ra làn sóng “đón đầu” trong giới đầu tư. Trước Tết, nhiều nhà đầu tư đã “ra quân” đón đầu thông tin mở rộng Quốc lộ 13. Họ chờ cơ hội gia tăng giá khi tuyến này chính thức khởi công mở rộng và hoàn thiện.

Nhiều dự báo, khi toàn tuyến Quốc lộ 13 nâng cấp hoàn thiện, đưa vào sử dụng sẽ tạo đà rất lớn đến giá trị gia tăng của bất động sản xung quanh tuyến này. Mức tăng từ 10-30% là khả quan trong bối cảnh nguồn cung pháp lý chuẩn ngày càng ít, hạ tầng giao thông được đầu tư chuẩn chỉnh.

Theo bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Quản lý Bộ phận Tư vấn - Đầu tư Savills Việt Nam, giá bất động sản thường tăng trưởng tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tăng mạnh theo các tuyến đường quan trọng và huyết mạch của các trung tâm kinh tế. Giá bất động sản trong giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tiếp tục đi lên. Khu vực nào mặt bằng giá còn thấp thì dư địa tăng giá còn cao.

“Những dự án hạ tầng lớn không chỉ cải thiện khả năng kết nối vùng miền mà còn mang lại giá trị gia tăng, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản”, bà Thanh nhấn mạnh.