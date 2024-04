“Soi” giá đất nền và căn hộ phía Nam, chuyên gia bất ngờ dự báo thời điểm giá vào “guồng tăng”

Báo cáo của Bộ xây dựng chỉ ra, lượng giao dịch đất nền trong quý 1/2024 có 97.659 giao dịch thành công. Theo Bộ, lượng giao dịch trong 3 phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý 1 có xu hướng tăng so với quý 4/2023 (trong quý 4/2023 có 27.590 giao dịch nhà ở riêng lẻ và chung cư, có 81.476 giao dịch đất nền).

Theo đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 129,95% so với quý 4/2023, bằng 81,51% so với cùng kỳ năm 2023; lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý 4/2023 và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng tại Tp.HCM, trong quý 1/2024, trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ chung cư có xu hướng tăng so với quý trước và tăng nhiều ở một số quận, huyện như quận 7, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý 1/2024. Cụ thể, dự án Thủ Thiêm Green House (quận 2) giá bándao động trong khoảng từ 25,5 - 30 triệu đồng/m2; Dự án Happy City (huyện Bình Chánh) giá bán dao động trong khoảng từ 23 - 27 triệu đồng/m2;

Dự án Mỹ Phúc (quận 7) giá bán dao động trong khoảng từ 39,3 - 52,8 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ Green River (quận 8) giá bán dao động trong khoảng từ 37,5 - 42,4 triệu đồng/m2; Dự án Carillon Apartment (quận Tân Bình) giá bán dao động trong khoảng từ 45,3 - 53,3 triệu đồng/m2; Dự án Garden Gate (quận Phú Nhuận) giá bán dao động trong khoảng từ 58,8 - 69,5 triệu đồng/m2...

Người mua tìm kiếm bất động sản ngày càng nhiều.

Đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự, liền kề, đất nền trong dự án, theo Bộ Xây dựng trong quý 1/2024, nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tại một số khu vực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động, tuy nhiên việc tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã được các địa phương triển khai nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới.

Tại Tp.HCM, giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự, liền kề, đất nền của một số dự án, cụ thể như sau: Dự án Thạnh Mỹ Lợi Villas, Quận 2, giá rao bán khoảng 160 -180 triệu đồng/m2; Dự án Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7 giá rao bán khoảng 200- 220 triệu đồng/m2; Dự án Nam Viên, Đường 17, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, giá rao bán khoảng 250 - 280 triệu đồng/m2; Dự án Vinhomes Central Park, Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, giá rao bán khoảng 400 - 450 triệu đồng/m2;

Giá bán nhà ở riêng lẻ, biệt thự, liền kề, đất nền của một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như: Dự án Citi Bella 2 (Quận 2) tăng khoảng 4,3% (lên mức 88,2 triệu triệu đồng/m2); dự án Mỹ Thái 3 (Quận 7) tăng khoảng 4,2% (lên mức 194,9 triệu triệu đồng/m2); dự án Hà Đô Villas (Quận 10) tăng khoảng 4,2% (lên mức 304,9 triệu triệu đồng/m2); ...

Theo hầu hết các chuyên gia trong ngành, từ quý 3/2024 trở đi, bất động sản sẽ vào guồng giao dịch và giá có dấu hiệu đi lên. Chia sẻ trong diễn đàn mới đây, bà Trang Bùi – Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhấn mạnh, sức cầu thị trường sẽ tăng rõ nét từ quý 3/2024 trở đi. Sau khoảng thời gian bị nén đây là giai đoạn nhu cầu tăng tốc trở lại do có nhiều yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường. Tuy vậy, sức cầu chưa thể mạnh mẽ như thời điểm trước Covid-19.

Cùng quan điểm, TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính cho rằng, thời điểm người mua nên “đặt cược” vào thị trường vào bất động sản là từ quý 3/2024 trở đi. Từ thời điểm này, sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ rõ nét. Các quỹ đầu tư bắt đầu quan tâm đến các công ty bất động sản.

Theo vị này, hiện dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại thị trường bất động sản. Điểm giải ngân của các nhà đầu tư này sẽ mạnh nhất từ quý 3 và quý 4/2024. Đồng thời, giải ngân đầu tư công cũng sẽ tăng tốc từ quý 3 năm nay trở đi.

“Thanh khoản thị trường bất động sản Tp.HCM và vùng lân cận sẽ phục hồi sớm nhất trong năm. Trong đó, bất động sản sử dụng thực, khai thác dòng tiền sẽ “bật dậy” trước tiên. Đất nền ở các tỉnh lân cận mua chờ tăng giá sẽ chưa phục hồi trong năm 2024”, TS Đinh Thế Hiển nhấn mạnh.