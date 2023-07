Soi mẫu SUV hạng A mệnh danh “tiểu Hyundai SantaFe” đang gây bão, giá từ 171 triệu đồng

Hyundai Exter- mẫu xe được mệnh danh là "tiểu Santa Fe" vừa ra mắt thị trường Ấn Độ với giá bán từ 600.000 - 932.000 Rupee (khoảng 171 - 266 triệu đồng). Mẫu SUV hạng A được phân phối với các phiên bản EX, S, SX, SX (O) và SX(O) Connect, trong đó có biến thể máy xăng và biến thể động cơ chạy bằng khí thiên nhiên (CNG).

Bắt đầu nhận đặt cọc từ 8/5, theo công bố của nhà sản xuất, tính đến ngày 10/7, đã có 11.000 đơn đặt mua Hyundai Exter 2023 tại Ấn Độ. Trung bình mỗi tháng có hơn 5.000 đơn đặt mua mẫu SUV cỡ nhỏ này.

Hyundai Exter 2023 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao 3.815 x 1.710 x 1.631 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm. Mẫu SUV nhỏ nhắn này ngắn hơn 305 mm, hẹp hơn 80 mm, thấp hơn 11 mm so với Kia Sonet.Chiếc SUV của thương hiệu Hàn Quốc được áp dụng ngôn ngữ thiết kế "parametric-jewel" trên lưới tản nhiệt và cửa sau. Cụm LED định vị ban ngày hình chữ H, cụm đèn pha projector, ngoài ra là các thiết kế như ăng-ten vây cá mập, giá đỡ mái, bánh xe hợp kim.

Mẫu SUV hạng có có tổng cộng 9 màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn.

Nội thất của Hyundai Exter bao gồm màn hình giải trí 8 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, sạc không dây, đồng hồ tốc độ dạng màn điện tử 4,2 inch, cổng USB kết nối dạng Type-C, đèn chiếu chân, ga tự động... Ghế ngồi trên Hyundai Exter sử dụng chất liệu giả da với ba tông màu cho khách hàng lựa chọn. Một số trang bị khác như cửa sổ trời ra lệnh đóng/mở bằng giọng nói, cửa gió điều hòa riêng ở ghế sau.

Cabin của mẫu xe mới.

Về an toàn, Hyundai Exter được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại như: 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cảm bến đỗ xe phía sau, camera lùi, dây đai an toàn 3 điểm, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí. Ở biến thể cao hơn sẽ có thêm hệ thống giám sát áp suất lốp, ghế trẻ em ISOFIX và camera hành trình gương chiếu hậu.



Về truyền động, Hyundai Exter 2023 được cung cấp hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Khối động cơ này đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMT.

Ngoài ra, xe còn có động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với công suất tối đa 69 mã lực và mô-men xoắn cực đại 95,2 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp.

Theo tài liệu do Hyundai công bố, Exter có chỉ số tiêu thụ nhiên liệu trung bình là khoảng 5,15L/100km nếu đi với hộp số sàn, khoảng 5,2L/100 km nếu đi với hộp số sàn tự động AMT, và mức tương ứng của động cơ CNG là khoảng 3,69L/100km. Trước mắt Hyundai Exter được phân phối tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe được định vị trong phân khúc SUV hạng A và cạnh tranh với các đối thủ như Tata Punch, Citroen C3, Renault Kiger và Nissan Mignite.

Trong đó, Tata Punch là đối thủ đáng gờm nhất bởi khả năng tiêu thụ rất lớn tại thị trường này. Xe có mức giá ước tính 5 - 8 lakh Rs (khoảng 154 - 247 triệu đồng).