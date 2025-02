Soi mức độ tăng giá của bất động sản 3 miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 1

Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam tháng 1/2025 của Viện nghiên cứu kinh tế - Tài chính – bất động sản Đat Xanh Services (DXS – FERI) đã chỉ ra diễn biến thị trường của 3 miền: Bắc, Trung, Nam ngay đầu năm mới.

Theo đó, tại miền Bắc, trong tháng 1/2025 có 550 sản phẩm chào thị trường, tỉ lệ hấp thụ đạt khoảng 48%. Nguồn cung sơ cấp mới tại thị trường miền Bắc chủ yếu là loại hình căn hộ, tập trung đa số tại khu vực lân cận Hà Nội. Nhiều dự án tại Hà Nội được “rumour” thông tin từ tháng đầu năm 2025, với lịch trình triển khai kinh doanh dự kiến ngay sau Tết nguyên đán, chẳng hạn như dự án The Ninety Complex, HH3– Imperia Signature Cổ Loa, Noble Crystal, The Matrix,...

Giá bán và mức độ tăng giá của các loại hình BĐS tại thị trường miền Bắc trong quý 1/2025. Nguồn: DXS- FERI

Tại miền Trung , có 67 sản phẩm mới ở tất cả phân khúc chào thị trường, tỉ lệ hấp thụ 54%. Nguồn cung sơ cấp mới chủ yếu là loại hình căn hộ, tập tại tại Đà Nẵng. Các dự án căn hộ đã mở bán thành công từ 2024 tại Đà Nẵng tiếp tục được chào bán giai đoạn tiếp theo trong tháng 1/2025 và quý 1/2025, chẳng hạn như Peninsula Đà Nẵng, Vista Residence, Nobu Đà Nẵng, Nam Ô Discovery, The Symphony Residence Da Nang, Sam Tower,...

Giá bán và mức độ tăng giá của các loại hình BĐS tại thị trường miền Trung trong quý 1/2025. Nguồn: DXS- FERI

Tại miền Nam, nguồn cung mới chào thị trường quý 1/2025 đạt 520 sản phẩm, tỉ lệ hấp thụ 58%. Trong đó, căn hộ Tp.HCM và Bình Dương dẫn đầu thị trường miền Nam về số lượng và sự quan tâm của khách hàng.

Giá bán và mức độ tăng giá của các loại hình BĐS tại thị trường miền Nam trong quý 1/2025. Nguồn: DXS- FERI

Nhiều dự án tại thị trường miền Nam được hoạch định lịch trình triển khai kinh doanh mới ngay sau Tết nguyên đán (A&T Sky Garden, Stown Gateway, TT Capital, Phú Đông SkyOne, The Gió Riverside, Happy One Oriana, Orchard Heights, Masteri Grand View GĐ2...Cùng với đó, khu vực Long An, Đồng Nai, Cần Giờ đang dần sôi động với thông tin các dự án mới từ Vinhomes, Ecopark, Gamuda Land.