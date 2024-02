Soi profile ‘khủng’ đội ngũ sáng lập ‘bom tấn AI’ Sora của OpenAI: Người trẻ nhất team sinh sau năm 2000, 3 trên 13 là người Trung Quốc

Sora là công cụ tạo video ngay tức thời từ văn bản, vừa được OpenAI tung ra cách đây chưa đầy một tuần. Sora trong tiếng Nhật có nghĩa là "bầu trời". Mô hình ngôn ngữ này có thể tạo ra những thước phim chân thực dài tới một phút theo sát yêu cầu của người dùng về cả chủ đề, nội dung lẫn phong cách.

Hình cắt trong đoạn video do Sora tạo ra từ lệnh văn bản đang 'gây bão' giới công nghệ.

Những đoạn video mà Sora tạo ra chân thực, sống động tới mức nó lập tức được coi là một quả 'bom tấn' trong ngành trí tuệ nhân tạo. Đằng sau quả 'bom tấn' này là một đội ngũ gồm 13 người trẻ tuổi, ai ai cũng có profile rất 'khủng'. Dưới đây là một vài cái tên đáng chú ý nhất.



Tim Brooks - Trưởng nhóm 9X mê nhiếp ảnh

Tim Brooks là đồng lãnh đạo dự án Sora tại OpenAI. Anh là một 9X, nhận bằng tiến sĩ tại Đại học California vào năm 2023. Trong thời gian làm luận án tiến sĩ, anh đã đề xuất công nghệ có tên InstructPix2Pix, chuyên để chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh văn bản của con người.

Trước khi gia nhập OpenAI, anh từng tham gia phát triển công nghệ AI cho camera điện thoại di động Pixel tại Google cũng như nghiên cứu các mô hình tạo video cho NVIDIA. Tim Brooks cũng là nhà nghiên cứu chính của DALL·E 3.

Một điều thú vị trong profile của Tim Brooks là anh rất đam mê nhiếp ảnh, ca hát. Anh từng đạt giải thưởng nhiếp ảnh của National Geographic, biểu diễn trong nhà hát ở New York và giành giải thưởng ca hát quốc tế . Anh chia sẻ: "Tôi đam mê AI, và may mắn thay, niềm đam mê này kết hợp hoàn hảo với sở thích chụp ảnh, phim ảnh và âm nhạc của tôi."

Một bức ảnh của Tim Brooks được đăng trên National Geographic.

Tim Brooks chuyên tập trung phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo mô phỏng thế giới thực nên những kiến thức trong nhiếp ảnh, phim ảnh và âm nhạc đã giúp anh rất nhiều trong việc tạo ra Sora.



William Peebles - Đồng trưởng nhóm, cũng là 9X

William Peebles, một nhà khoa học 9X kiêm đồng lãnh đạo dự án Sora, chuyên phát triển công nghệ tạo video và mô phỏng thế giới. Năm 2019, Anh tốt nghiệp cử nhân tại trường MIT danh giá. William từng thực tập tại FAIR, Adobe Research và NVIDIA.

Lấy xong bằng tiếng sĩ tại Đại học California, Berkeley vào năm 2023, anh gia nhập OpenAI, làm việc đến quên ăn quên ngủ cùng đội nhóm trong hơn một năm cho đến ngày Sora ra mắt.

Will DePue - Sinh sau năm 2000, vừa ra trường đã được OpenAI nhận

Người trẻ nhất cả nhóm, mới ra trường năm 2022, sinh sau năm 2000 và là một trong những thành viên then chốt của dự án Sora. Ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính ở trường Đại học Michigan, Will đã được nhận OpenAI nhận ngay vào làm nhà nghiên cứu.

Đây là một trường hợp điển hình của 'tài không đợi tuổi' khi ngay từ cuối năm cấp 3, Will đã sáng lập ra Thrive.fyi, nền tảng giao tiếp trong trường trung học. Trong những năm đại học, Will cũng thành lập công ty DeepResearch, tuyển dụng nhân viên làm việc từ xa trên khắp nước Mỹ. Công ty này về sau đã được Commsor, Inc. mua lại.

Tài khoản LinkedIn của Will Depue.

Li Jing - Một trong ba thành viên người Trung Quốc của nhóm



Li Jing là cựu sinh viên trường Đại học Bắc Kinh, sau này lấy bằng tiến sĩ vật lý tại MIT. Anh là một trong ba thành viên người Trung Quốc của cả nhóm Sora. Chuyên môn của anh là multimodal learning (học máy đa thể thức) và generative model (mô hình sinh). Li Jing cũng từng tham gia phát triển DALL·E 3.

David Schnurr - Minh chứng của 'bằng cấp không quan trọng'

Đây là một thành viên có kinh nghiệm cực kỳ dày dặn trong lĩnh vực AI. Vào năm 2012, anh gia nhập Graphig - công ty được Amazon mua lại sau này, và lãnh đạo đội nhóm tạo ra nguyên mẫu của trợ lý ảo Alexa ngày nay. Đến năm 2016, anh sang Uber làm việc và tới năm 2019 thì gia nhập OpenAI.

Kinh nghiệm 12 năm trong ngành AI của David Schnurr trên tài khoản LinkedIn.

David là một trong số ít người có thể gia nhập OpenAI chỉ với bằng cử nhân. Tuy thành tích học thuật có phần khiêm tốn so với đồng đội nhưng kinh nghiệm thực tiễn đã khiến David trở thành một thành viên không thể thiếu của Sora. Đây là minh chứng cho việc 'bằng cấp chưa chắc quyết định tất cả'.

Tham khảo từ: LinkedIn, Net Ease