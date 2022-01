‘Soi’ quỹ đất của First Real, tiềm năng để bứt phá mạnh

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, thông thường, để dự báo được hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp cần xem xét hai yếu tố, đó là khả năng phát triển dự án và quỹ đất dài hạn.



Bởi, quỹ đất là điều tất yếu để nhà phát triển chứng tỏ cam kết trong thời gian dài; năng lực phát triển sẽ được thể hiện qua số lượng các dự án và tỷ lệ bán thành công.

Nếu các ông lớn ngành địa ốc phải mất cả chục năm để khẳng định vị thế, niềm tin từ khách hàng thì First Real chỉ mất 2 năm để khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản miền Trung nói riêng.

Nhờ những chiến lược, bước đi đúng đắn, đến nay First Real đang sở hữu nhiều quỹ đất tiềm năng. Đây cũng chính là tiền đề để doanh nghiệp này bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Dự án khu biệt thự biển Lamer

Khu biệt thự La Mer

Sở hữu giá trị vị trí "đắt giá" nằm ngay mặt biển Bảo Ninh (gần sông Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình), biệt thự biển La Mer mang nhiều lợi thế về mặt phong thủy "thủy sinh vượng khí". Không chỉ sở hữu mặt biển, dự án này còn nằm trong trung tâm kết nối của TP. Đồng Hới, liên kết đầy đủ các tiện ích quan trọng trong khoảng cách ngắn như: Trung tâm hành chính, siêu thị, chợ, bệnh viện, trường học, cùng các địa danh du lịch nổi tiếng,...

Tổng diện tích là 17.090 m2 khu đất được định hướng triển khai thành phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Bình với pháp lý sổ đỏ lâu dài.

Dự án Concordia Tower - Phú Yên

Sở hữu vị trí "chiến lược", đắt giá bậc nhất thành phố Tuy Hòa, nằm ngay 4 mặt tiền đường Hùng Vương, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Ngọc Thạch và đường quy hoạch 8m. Đây là những tuyến đường huyết mạch kết nối với các điểm trọng yếu trong và ngoài khu vực của Phú Yên.

Concordia Tower Phú Yên

Bên cạnh đó, bao quanh dự án là hàng loạt các địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện… Với quy mô 5.753,77m2 (dự kiến cao 90m - 30 tầng), Concordia Tower được quy hoạch trở thành khu phức hợp, bao gồm: một khu trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khách sạn cao cấp.

Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú

Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City) là dự án được hình thành từ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 2030, tầm nhìn 2050 của thành phố Tam Kỳ với mục tiêu mở rộng về phía Đông và đưa đô thị tiến gần đến Biển, kết nối quy hoạch, phát triển du lịch.

Đô thị Quốc tế The Trident City

Dự án quy hoạch trên tổng diện tích 29,9 ha, tọa lạc tại phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mới của Tam Kỳ với các trục giao thông huyết mạch của thành phố như: Lê Thánh Tông, Điện Biên Phủ, Trưng Nữ Vương…Từ đây, cư dân cũng dễ dàng di chuyển đến các trung tâm hành chính, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, khu công nghiệp… đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi, học tập, làm việc và giải trí.

Bên cạnh đó, dự án còn được quy hoạch chuẩn quốc tế, tạo nên một phong cách sống cao cấp, khác biệt với mật độ xây dựng chỉ chiếm 38%, phần còn lại là cây xanh và dịch vụ công cộng lớn. Đặc biệt dự án sở hữu công viên lớn, rộng 15.500 m2.

Theo đại diện First Real cho biết, Dự án Đầu tư Xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City) sắp được triển khai trong quý I/2022. Đây là dự án đầu tiên trong định hướng mới của doanh nghiệp này. Cùng đó, dự án hội tụ đủ các tiêu chí của 1 sản phẩm quốc tế từ hạ tầng đồng bộ, pháp lý chuẩn, sổ đỏ 100%, vượt tiến độ thi công ,...

Dự án Khu đô thị Tây Chư Hreng

Trước đó, vào hồi tháng 11/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc First Real triển khai nghiên cứu, đề xuất dự án Khu đô thị Tây Chư Hreng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Một góc thành phố Kon Tum Ảnh: HTL

Theo đó, dự án bao gồm quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan… và lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tây Chư Hreng. Thời gian khảo sát, nghiên cứu có thời hạn 3 tháng.

Chưa dừng lại, đại diện của doanh nghiệp địa ốc này khẳng định: "Trong năm 2022 First Real vẫn sẽ tìm kiếm, nghiên cứu thêm nhiều quỹ đất tiềm năng tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung như Kon Tum, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình,... Tất nhiên, các sản phẩm này đều đảm bảo đủ các tiêu chí như uy tín, chất lượng, cơ hội đầu tư, an cư, pháp lý chuẩn 100%, tiềm năng cao,...".

Cùng với việc sở hữu nhiều quỹ đất sạch, quy mô, có vị trí tại khu vực thuận lợi, không cần giải phóng mặt bằng quá nhiều và tiềm lực tài chính tốt sẽ là điểm nhấn đầu tư trong thời gian tới của First Real. Theo đó, nằm trong nhóm cổ phiếu bất động sản còn nhiều tiềm năng tăng trưởng để khách hàng có thể "chọn mặt gửi vàng", cổ phiếu FIR (HOSE) kỳ vọng "hút dòng tiền" mạnh mẽ trong năm 2022.

Để tìm hiểu thêm thông tin về First Real truy cập website: https://fir.vn/

https://cafef.vn/soi-quy-dat-cua-first-real-tiem-nang-de-but-pha-manh-20220117155115323.chn