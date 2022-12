Sớm công bố mức thưởng Tết để người lao động không lo lắng

Cũng theo bà Trần Thị Thanh Hà, mức thưởng Tết năm nay giảm từ 15-20%. Số người nhận thưởng cao đến trăm triệu sẽ không có nhiều. Còn lại phần lớn, mức thưởng Tết tương đương từ 1-2 tháng lương.



Năm 2022 được đánh giá có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động. Những tháng đầu năm, các nhà máy tuyển dụng nhiều, mức lương cao. Song từ tháng 6 trở đi tình hình đổi chiều, các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm. Vì vậy, người lao động lo sẽ không có tiền thưởng Tết.

Tại Tổng công ty May Hưng Yên, chưa từng có khái niệm "làm giờ hành chính" thì giờ đây những công nhân ở công ty này đang được trải nghiệm. Nhiều người cảm thấy không quen khi không còn tăng ca những ngày cuối năm. Doanh nghiệp đã chủ động công bố sớm mức thưởng Tết để người lao động không lo lắng. "Thưởng Tết năm nay giống như mọi năm, không thấp đi bởi vì ít việc", anh Nguyễn Văn Tuấn, Công nhân Tổng công ty May Hưng Yên cho biết.

Dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty May Hưng Yên vẫn quyết định thưởng Tết cho người lao động bằng 2 tháng thu nhập trung bình. So với năm ngoái mức thưởng này tăng 10% do lương tăng.

Đối với ngành dệt may, da giầy, thời điểm cuối năm nay vô cùng khó khăn, phần lớn các nhà máy phải giãn việc của người lao động. Song nhìn chung kim ngạch xuất khẩu của ngành vẫn vượt so với chỉ tiêu và lương của người lao động được điều chỉnh tăng. Mức thưởng Tết toàn ngành vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. "Tiền lương bình quân 11 tháng đầu năm tăng khoảng 5-7%. Năm nay, công nhân ít nhất cũng được thưởng 1 tháng tiền lương", ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết.

Còn theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội da giầy Việt Nam, các doanh nghiệp trong ngành cam kết đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là thưởng Tết. Năm nay dù suy giảm đơn hàng nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì lương tháng thứ 13 tăng 5-6% so với năm ngoái.

Nhìn chung mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta vẫn có thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cơ bản cao hơn năm trước. Nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong Nghị quyết số 156/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động, có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc, nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn để có phương án tổ chức kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết; hạn chế phát sinh tranh chấp lao động và đình công trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo dõi, nắm bắt tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là vào dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.