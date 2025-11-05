Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sống 40 năm cuộc đời rồi tôi mới biết 6 "bí mật" của bánh xà phòng

05-11-2025

Xà phòng không phải món đồ đơn giản như tất cả mọi người nghĩ.

Xà phòng là vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình, từ lâu chỉ được xem như thứ để rửa tay, tắm rửa, làm sạch cơ thể. Thế nhưng sau 40 năm sống và sử dụng, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, khối xà phòng nhỏ bé ấy lại có đến sáu công dụng cực kỳ hữu ích mà hầu như ai cũng bỏ qua. Những mẹo nhỏ này không chỉ giúp cuộc sống tiện lợi hơn mà còn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.

1. Khử mùi và hút ẩm cho giày, tủ đồ

Đôi giày để lâu thường ám mùi khó chịu, đặc biệt trong thời tiết ẩm. Chỉ cần đặt một miếng xà phòng nhỏ vào trong giày hoặc góc tủ quần áo qua đêm, mùi hôi sẽ biến mất, đồng thời giúp hút ẩm, giữ hương thơm dịu nhẹ. Đây là mẹo cực hữu ích cho những ai thường xuyên phải đi giày kín cả ngày.

2. Giúp kéo khóa và cửa trượt hoạt động trơn tru

Khóa kéo áo khoác, túi xách hoặc cửa tủ trượt lâu ngày dễ bị kẹt, rít. Khi đó, chỉ cần chà nhẹ một lớp xà phòng khô lên đường kéo, thử vài lần là khóa sẽ hoạt động lại mượt mà. Mẹo này đặc biệt hiệu quả, lại không làm hỏng khóa như dầu mỡ.

3. Ngăn gương và kính bị mờ hơi nước

Phòng tắm hoặc gương chiếu hậu ô tô thường bị mờ khi gặp hơi nước, gây bất tiện. Dùng xà phòng chà một lớp mỏng lên mặt kính, sau đó lau sạch lại bằng khăn khô sẽ tạo thành lớp màng ngăn sương mờ, giữ cho mặt kính trong suốt trong nhiều giờ liền.

4. Dùng thay bút may, đánh dấu vải dễ dàng

Nếu bạn thích may vá hay sửa quần áo, có thể tận dụng miếng xà phòng nhỏ để kẻ đường may, đánh dấu vị trí cắt vải. Vết xà phòng hiện rõ, dễ nhìn, lại trôi sạch khi giặt mà không làm lem màu hay bẩn vải như bút mực thông thường.

5. Đuổi muỗi và côn trùng trong nhà

Mùi hương nhẹ của xà phòng có thể khiến muỗi và một số côn trùng tránh xa. Bạn có thể đặt vài miếng xà phòng trong tủ quần áo, góc phòng hoặc gần cửa sổ. Không chỉ giúp khử mùi ẩm mốc mà còn giữ không gian khô ráo, sạch sẽ mà không cần dùng đến hóa chất độc hại.

6. Giảm trơn trượt ở nền nhà ướt

Ở những khu vực như nhà bếp hay phòng tắm, sàn dễ bị trơn do nước đọng. Chà nhẹ một lớp xà phòng ướt quanh khu vực hay bị trượt, sau đó lau khô, sẽ giúp tăng độ bám, hạn chế nguy cơ té ngã. Mẹo nhỏ này đặc biệt hữu ích cho nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

