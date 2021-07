"Sóng" đầu tư dồn về Đồng Phú, phòng công chứng nóng lên từng ngày

Thị trường thu hút nhà đầu tư "xuống tiền"

Trong khi quỹ đất tại TP.HCM, Bình Dương đang cạn dần, các sản phẩm có giá dưới 1,5 tỉ gần như không còn trên thị trường thì Bình Phước đang được giới đầu tư nhắc đến nhiều hơn. Bình Phước với điểm sáng về quy hoạch là Đồng Phú hiện đang thu hút rất nhiều "đại bàng" đến làm tổ bắt tay xây dựng các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

Tại thời điểm này, giá đất tại huyện Đồng Phú không ngừng tăng từ 15 - 20% so với cuối năm 2020. Làn sóng đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp đã kéo giá bất động sản tăng lên từng ngày. Những dự án được chính phủ phê duyệt mở rộng hay các tập đoàn lớn bắt tay triển khai chính là sự bảo chứng cho giá trị của bất động sản Đồng Phú.

Theo ghi nhận, bất động sản xung quanh khu vực quy hoạch KCN Becamex Đồng Phú trên đà tăng từ suốt 1 năm qua bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Giá đất trồng cao su mặt tiền đường số 4, lối vào Khu công nghiệp Becamex Đồng Phú, giá đã lên đến khoảng 350 triệu đồng/m bề ngang. Thông tin từ trang batdongsan.com.vn cũng cho thấy giá đất xung quanh các KCN khác của Đồng Phú ở mức khá ấn tượng. Đất nền gần KCN Bắc Đồng Phú có giá dao động từ 9 - 15 triệu đồng/m2. Riêng giá đất trồng cây lâu năm, vườn cao su cũng tăng lên từ 500 -2 tỷ / sào tùy vị trí.

Lễ khởi công xây dựng tuyến đường Tạo Lực 4 - Huyện Đồng Phú

Không khí tại các phòng công chứng Đồng Phú nóng lên từng ngày. Nhìn thấy tiềm năng của đất nền tại đây, các nhà đầu tư từ TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác đã quyết định "xuống tiền". Ghi nhận sau mỗi đợt dịch Covid-19 vừa qua, các nhà đầu tư từ nhiều tỉnh khác không ngừng tìm kiếm đất nền tại Đồng Phú.

Chu kỳ phát triển đột phá của Đồng Phú bắt đầu

Năm 2020 đánh dầu một dấu mốc quan trọng của Đồng Phú khi Tập đoàn Becamex IDC của Bình Dương chính thức ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược với Bình Phước về việc xây dựng KCN Đồng Phú rộng 6.300 ha. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận chủ trương mở rộng KCN Bắc Ðồng Phú thêm 317 ha, KC Nam Ðồng Phú thêm 480 ha. Hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng, nâng cấp một cách hết sức khẩn trương như tuyến cao tốc Đồng Phú - Bình Dương, QL 14, ĐT-741, ĐT753…

Nhằm phục vụ quá trình phát triển công nghiệp, Huyện Đồng Phú đã đồng loạt đầu tư 5 tuyến đường Tạo Lực kết nối trung tâm hành chính Huyện và ĐT741 vào Khu liên hợp đô thị - dịch vụ - công nghiệp Becamex 6300 ha, tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ cả về hạ tầng giao thông lẫn KCN trên địa bàn.

Đồng Phú có đầy đủ các điều kiện để bắt đầu một chu kỳ phát triển đột phá. Nhìn rộng ra bức tranh tổng thể của Bình Phước có thể thấy trong một tương lai không xa tỉnh sẽ có diện mạo giống như Bình Dương của hiện tại và Đồng Phú sẽ trở thành những Thuận An, Dĩ An thứ hai. Nơi đây sẽ đón một làn sóng di dân mạnh mẽ bởi tại đây "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", rất thích hợp với việc "an cư, lạc nghiệp".

Sau mỗi đợt dịch Covid-19, "làn sóng" tìm kiếm đất nền tại Đồng Phú lại lên cao. Giới đầu tư đánh gía cao khả năng sinh lời hấp dẫn của đất nền, nhất là đất tại những khu vực có quy hoạch KCN bài bản như Đồng Phú.

Bất động sản công nghiệp luôn phát triển bền vững và ổn định

Các chuyên gia phân tích, sở dĩ đất nền Đồng Phú được săn đón là nhờ tốc độ tăng giá khá nhanh. Theo tìm hiểu thực tế tại đây, giá F0 còn khá thấp trong khi hạ tầng được đồng bộ từng ngày, các KCN liên tiếp mở rộng, bên cạnh đó dân nhập cư ngày 1 đông đúc....chính là những yếu tố giúp giá luôn trên đà tăng. Hiện nay, đa số khách tìm kiếm mua đất nền Đồng Phú đều có nhu cầu ở thực, việc xuống tiền đầu tư nơi đây rất dễ tìm kiếm khách hàng mua và thoát hàng chỉ trong thời gian ngắn.

Với số tiền trên dưới 1 tỷ đồng là có thể sở hữu đất nền tại Đồng Phú. Dân di cư về Đồng Phú phần lớn là lực lượng lao động trẻ. Do vậy các nhà đầu tư rất dễ tìm được khách mua và thu lời trong thời gian ngắn.

Một điểm nữa giúp đất nền Đồng Phú thêm phần giá trị chính là tính minh bạch về pháp lý và thời gian xử lý các thủ tục hành chính rất nhanh gọn. Địa phương đang muốn thu hút nhà đầu tư và và khuyến khích người lao động ngoại tỉnh định cư lâu dài tại đây. Chính quyền hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, người dân giải quyết các thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn.

Sau Chơn Thành, Đồng Xoài, Đồng Phú sẽ là địa phương tiếp theo của Bình Phước đón "làn sóng" đầu tư vào bất động sản. Bối cảnh xã hội trong và sau đại dịch Covid-19 có nhiều thay đổi, nhà đầu tư sẽ ngày càng thận trọng hơn. Và những sản phẩm có tiềm năng sinh lời như đất nền tại Đồng Phú chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng, được nhiều người săn lùng.