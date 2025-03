Sóng gió lại ập đến với châu Âu: Tồn kho khí đốt bất ngờ chỉ còn hơn 1/3, giá lập đỉnh trong tháng 2

Theo Reuters, thị trường khí đốt châu Âu đang chuẩn bị cho sự biến động mạnh khi châu lục này bước vào mùa hè và cần bổ sung khí đốt vào kho dự trữ. Nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt trong khi châu Âu đang phải phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu.

Nhu cầu khí đốt ở châu Âu tăng đáng kể vào mùa đông năm nay so với hai năm trước do nhiệt độ lạnh hơn, sản lượng điện gió giảm mạnh và hoạt động công nghiệp phục hồi. Theo dữ liệu của LSEG, mức tiêu thụ ở Tây Bắc Âu, bao gồm Đức, Pháp, Hà Lan và Bỉ, đạt trung bình 7.059 GWh/ngày trong giai đoạn tháng 11/2024 - 2/2025, mức cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Kết hợp với việc chấm dứt nhập khẩu qua đường ống dẫn khí đốt lớn cuối cùng của Nga và nhu cầu phục hồi, lượng khí tồn kho của châu Âu đã sụt giảm nhanh chóng. Hiện nay lượng khí lưu trữ của EU chỉ còn khoảng 39% công suất, so với 63% cùng kỳ năm ngoái và 61,5% của năm 2023.

Việc ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga, vốn chiếm 40% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu cho đến năm 2022, khiến khu vực này phần lớn phụ thuộc vào việc nhập khẩu LNG. Điều này đã dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp với các nhà nhập khẩu khác, đặc biệt là ở châu Á.

Giá khí đốt chuẩn TTF của châu Âu tăng đều đặn lên mức cao nhất trong hai năm vào ngày 10 tháng 2 kể từ đầu năm, vượt xa giá khí đốt tại châu Á và tạo ra chênh lệch đáng kể. Giá tăng vọt đã khiến lượng LNG giao vào châu Âu và Anh đạt 9,4 triệu tấn trong tháng 2, mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng, theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler.

Sự cạn kiệt nguồn cung nhanh chóng trong mùa đông năm nay là đáng lo ngại. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào đến từ phía các thương nhân, mục tiêu phải lấp đầy kho lưu trữ tới 90% công suất vào tháng 11 là khó có thể xảy ra trong những tháng tới.

Giả sử nhu cầu vẫn được duy trì và mức lưu trữ giảm xuống mức thấp là 35% công suất vào cuối tháng 3, châu Âu sẽ cần 55 tỷ mét khối (bcm) khí đốt để bổ sung, nhiều hơn khoảng 25 bcm so với năm ngoái. Con số này tương đương với 250 chuyến hàng, hay khoảng 20 triệu tấn LNG và trở thành thách thức lớn trong thời điểm nguồn cung toàn cầu dường như đang thắt chặt.

Gã khổng lồ năng lượng Shell cho biết họ kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng từ 17 triệu đến 26 triệu tấn trong năm nay khi các dự án mới đi vào hoạt động, chủ yếu là vào nửa cuối năm tại Mỹ, Canada và những nơi khác. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng nhu cầu toàn cầu sẽ tăng với tốc độ tương tự.

Điều đó sẽ khiến châu Âu rơi vào tình thế bấp bênh. Việc tăng tốc dự án chậm hơn dự kiến, nhà máy ngừng hoạt động ngoài kế hoạch hoặc nhu cầu LNG mạnh hơn của châu Á sẽ thắt chặt thị trường và đòi hỏi châu Âu phải trả nhiều tiền hơn để đảm bảo nguồn cung.