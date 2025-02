Song Hye Kyo ở tuổi 44

Ngày 26/2, Song Hye Kyo trở thành nhân vật trang bìa trên tạp chí Vogue Hong Kong số tháng 3. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn trẻ trung năng động. Những bộ trang phục cao cấp của nhà mốt Fendi, thương hiệu mà cô là người đại diện giúp ngôi sao Vinh quang trong thù hận khoe trọn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Song Hye Kyo xuất hiện với nhan sắc trong trẻo trên trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong.

Song Hye Kyo là sao Hàn Quốc được yêu mến đặc biệt tại Trung Quốc. Hiếm có ngôi sao nào dù chỉ ra mắt bìa tạp chí cũng được quan tâm và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều như Song Hye Kyo. Khán giả Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen ngợi cho phong cách mới của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn được coi là biểu tượng của người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, vượt qua những giai đoạn bị vùi dập, bị bủa vây bởi những tin tức thiếu tích cực để vươn lên. Thời điểm mới ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo từ nữ thần quốc dân bị nghi ngờ là người phụ nữ trăng hoa. Cô bị cho là có quan hệ ngoài luồng với đại gia ở Hong Kong, bạn diễn, thậm chí là đàn em của chồng nên mới khiến Song Joong Ki quyết tâm ly hôn khi mới bên nhau 18 tháng.

Ngoài ra, Song Hye Kyo cũng bị chỉ trích vì lối diễn xuất nhạt nhòa, nhiều dự án thất bại liên tiếp. Tưởng chừng như sự nghiệp của cô đã đi vào bế tắc, nhưng Song Hye Kyo đã trở lại mạnh mẽ với phim The Glory vào năm 2022. Trong phim, cô như lột xác hoàn toàn, không còn là người phụ nữ thanh lịch nhẹ nhàng ngày xưa, nhờ màn thể hiện mới mẻ cô giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang.

Nữ diễn viên có sức ảnh hưởng khắp châu Á.

Hiện tại, ở tuổi 44, Song Hye Kyo được khen ngợi trẻ hơn tuổi, tuy nhiên cô không tìm đến các biện pháp can thiệp thẩm mỹ để giữ mãi tuổi thanh xuân mà tận hưởng việc bản thân già đi: "Tôi cố gắng chăm chút để trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng bản thân không muốn đẩy lùi dòng chảy tự nhiên của thời gian. Thực tế, tôi nghĩ mình trông ngầu hơn khi có tuổi".

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô nổi tiếng thông qua những vai chính Trái tim mùa thu , Thế giới người ta sống, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, The Glory …

Song Hye Kyo là ngôi sao hiếm hoi giữ được độ nổi tiếng đỉnh cao trong suốt 3 thập kỷ. Cô nổi tiếng từ những năm 19 tuổi, ở mỗi độ tuổi 20-30-40 lại có tác phẩm gây sốt khắp châu Á.

Hiện tại, Song Hye Kyo tham gia dự án Slowly And Intensely do Netflix và Studio Dragon sản xuất. Slowly And Intensely là tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chắp bút. Phim còn có sự tham gia của Gong Yoo, lấy bối cảnh ngành truyền hình những năm 1960, kể về câu chuyện của các ngôi sao và những người đứng sau tạo nên họ. Dự án có kinh phí khoảng 80 tỷ won (58,9 triệu USD).