Sống ở Việt Nam rẻ thứ 2 thế giới

Mới đây, tờ The Sun (Malaysia) cho biết bảng xếp hạng các quốc gia có giá cả phải chăng vừa được US News and World Report công bố. Chi phí sống tại Việt Nam rẻ thứ 2 thế giới , sau Thái Lan.

Cùng đó, trong Đông Nam Á, chi phí sống tại Việt Nam rẻ hơn Philippines, Malaysia, Indonesia.

Danh sách top 10 các quốc gia có chi phí sống rẻ nhất thế giới năm nay gồm: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Indonesia, Mexico, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh.

Trước đó, hồi giữa năm 2024, Forbes dẫn báo cáo Expat Insider 2024 của InterNations cho biết Việt Nam đã được vinh danh là nơi có mức sống phải chăng nhất thế giới cho người nước ngoài trong năm thứ tư liên tiếp.

Báo cáo này cho biết Việt Nam đã giành được vị trí cao nhất trong chỉ số tài chính cá nhân của báo cáo thường niên. Để tạo ra danh sách này, InterNations đã yêu cầu người nước ngoài đánh giá ba yếu tố khác nhau trên thang điểm từ một (rất tệ) đến bảy (rất tốt).

Các yếu tố bao gồm chi phí sinh hoạt, sự hài lòng với tình hình tài chính của họ và liệu thu nhập hộ gia đình khả dụng có đủ để có một cuộc sống thoải mái ở quốc gia đó hay không.

Chi phí sống tại Việt Nam rẻ top đầu thế giới.

“Vị trí của Việt Nam ở đầu danh sách không phải là ngẫu nhiên. Quốc gia này liên tục đảm bảo khả năng chi trả, với 86% người nước ngoài đánh giá chi phí sinh hoạt là thuận lợi - gấp hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu là 40%. Một nửa số người nước ngoài được khảo sát cũng cho biết chi phí sinh hoạt ở Việt Nam là "rất tốt", vượt xa mức trung bình toàn cầu là 12%”, Forbes cho biết.

“Người dân rất thân thiện và chi phí sinh hoạt rất thấp”, một người Mỹ xa xứ đã nói về Việt Nam trong báo cáo của InterNations.

Mặc dù Việt Nam nổi trội về khả năng chi trả, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để chuyển đến đó. Trên thực tế, chỉ có 3% người nước ngoài nêu lý do tài chính khi chuyển đến.

Việt Nam cũng là nơi mà sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống khiến nhiều người nước ngoài thấy hấp dẫn. Quốc gia này đã chứng kiến sự cải thiện đáng kể trong thứ hạng về mức độ hài lòng trong công việc, tăng từ vị trí thứ 24 năm ngoái lên vị trí thứ 3 vào năm 2024. Thêm vào đó, chưa đến một nửa số người nước ngoài làm việc toàn thời gian.

Nhưng sống ở Việt Nam không phải là không có thách thức. Việt Nam có điểm số khá thấp trong tiểu mục môi trường và khí hậu. Người nước ngoài đã bày tỏ mối quan ngại về chất lượng không khí, môi trường đô thị và sự sẵn có của hàng hóa - dịch vụ xanh.

Sống ở Bến Tre là rẻ nhất Việt Nam

Bến Tre là địa phương có chi phí sống rẻ nhất Việt Nam.

Xét trong nội bộ Việt Nam, tỉnh có chi phí sống rẻ nhất là Bến Tre. Giữa năm 2024, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số sinh hoạt chỉ số sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023. Đây là thước đo (tính bằng %) phản ánh xu hướng, mức độ biến động giá sinh hoạt của 63 tỉnh thành và 6 vùng kinh tế xã hội theo chu kỳ năm.

Theo đó, Bến Tre là địa phương có chỉ số SCOLI (chỉ số giá sinh hoạt theo không gian) năm 2023 thấp nhất cả nước, bằng 85,93% so với Hà Nội. Giá bình quân các nhóm hàng của Bến Tre so với Hà Nội trong khoảng từ 72,02% - 101,22%.

Ngoài ra, hai tỉnh xếp trên Bến Tre gồm có Nam Định (86,35%) và Quảng Trị (86,67%). Bên cạnh đó, các địa phương có giá thấp khác gồm Sóc Trăng (87,82%), Gia Lai (87,91%), Hậu Giang (88,47%), Trà Vinh (88,73%), Long An (87,97%) và Phú Thọ (88,74%).

Trong khi đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá đắt đỏ nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với chỉ số SCOLI bằng 98,44% Hà Nội. Đứng thứ 3 là tỉnh Quảng Ninh.

So với năm 2022, vị trí các địa phương có mức giá đắt đỏ trong năm 2023 không có sự thay đổi lớn. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức giá cao hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm dịch vụ giáo dục; nhà ở thuê; dịch vụ giải trí và du lịch.