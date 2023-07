Sống sót trên biển 3 tháng, người đàn ông chia sẻ kỹ năng sinh tồn kỳ lạ

Timothy Shaddock (54 tuổi, Úc) thực hiện giấc mơ chèo thuyền vượt đại dương với chiếc catamaran ngay sau khi nghỉ việc tại một công ty. Timothy và chú chó Bella đã khởi hành từ Mexico vào đầu tháng 4 và dự định đi du lịch đến Polynesia thuộc Pháp.

Không may, họ đã gặp phải cơn bão mạnh dữ dội ở Thái Bình Dương chỉ vài tuần sau chuyến đi, nó đã phá hủy các thiết bị điện tử và mọi thứ trên tàu. Tàu của ông không còn buồm, không có phương tiện liên lạc hay bất kỳ vật dụng nấu nướng nào. Timothy và chú chó Bella buộc phải sống sót bằng mọi cách có thể khi họ trôi dạt trong đại dương khổng lồ, trước khi được trực thăng phát hiện ra.

Khoảnh khắc ông và Bella được cứu sống được camera ghi lại.

Truyền thông Australia đã so sánh câu chuyện của ông với bộ phim nổi tiếng của Hollywood 'Cast Away' do Tom Hanks đóng vai chính.

Sau khi được cứu sống, Timothy đã chia sẻ chi tiết về những gì ông đã làm để vượt qua khoảng thời gian ba tháng cả hai cùng lênh đênh trên biển.

Timothy giải thích rằng, ông luôn giữ cho mình cảm giác bận rộn bằng cách làm việc trên thuyền, ông sửa chữa mọi thứ có thể. Ông đánh cá để làm thức ăn, tìm cách hứng nước mưa để uống. Đây là hai việc thiết thực để giúp ông và chú chó của mình sống sót.

Timothy đã gầy đi nhiều, nhưng may mắn sức khỏe của ông vẫn ổn.

Bơi trong đại dương và thiền định là hai thói quen rất quan trọng, nó giúp ông giữ vững được tinh thần khi lênh đênh trên biển. Ngoài ra, viết nhật ký cũng là việc ông làm hàng ngày trong suốt 3 tháng ngoài đại dương.

"Tôi đã cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc bên trong mình và tôi đã tìm thấy điều đó rất nhiều khi ở một mình trên biển. Tôi đã bơi rất nhiều và tận hưởng cảm giác ngâm mình dưới nước", ông kể lại.

Sau khi được cứu sống, Timothy dự định sẽ sớm trở lại Úc để gặp bố mẹ, em gái và con gái của mình. Hành trình định mệnh vừa qua khiến ông càng thêm yêu biển, nhưng ông chưa biết khi nào sẽ quay trở lại chinh phục đại dương tiếp.

(Nguồn: Dailystar, Mirror)