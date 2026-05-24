Spotify tung app mới: AI tự đọc email và lịch rồi làm podcast hộ luôn

Spotify vừa ra mắt Studio by Spotify Labs, một ứng dụng desktop độc lập dành cho việc tạo podcast bằng AI. Đây là sản phẩm mới nhất trong một danh sách ngày càng dài các nền tảng đang khai thác định dạng mà Google NotebookLM đặt nền móng: tạo nội dung âm thanh từ tài liệu hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tính năng cốt lõi của Studio là khả năng kết nối với dữ liệu cá nhân. Ứng dụng tích hợp một AI agent có thể duyệt web và lấy thông tin từ email, lịch, đặt phòng để tạo bản tóm tắt âm thanh theo yêu cầu. Spotify lấy ví dụ: người dùng có thể nhập một yêu cầu đa bước như "Tạo bản tóm tắt âm thanh hàng ngày cho chuyến đường bộ qua Italy của tôi. Đọc lịch và đặt phòng của tôi, gợi ý một nhà hàng đáng nhớ gần điểm dừng, và kết thúc bằng một gợi ý podcast phù hợp cho chặng đường tiếp theo" - rồi để AI xử lý phần còn lại.

Ngoài chức năng cá nhân hóa, Studio cũng cho phép người dùng khám phá bất kỳ chủ đề nào bằng cách tạo podcast về chủ đề đó. Toàn bộ podcast do AI tạo ra được lưu trong thư viện Spotify cá nhân, đồng bộ trên các thiết bị và không được công khai ra ngoài.

Spotify thừa nhận đây là bản xem trước sớm và AI có thể tạo ra nội dung không chính xác. Ứng dụng đang triển khai tại hơn 20 thị trường, chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và chưa mở rộng cho tất cả mọi người trong phạm vi đó.

Studio không phải sản phẩm đầu tiên Spotify thử nghiệm trong mảng podcast AI. Trước đó, công ty đã ra mắt một công cụ dòng lệnh cho phép lập trình viên dùng Claude Code hoặc Codex để tạo podcast cá nhân và lưu vào thư viện Spotify. Studio là phiên bản đưa tính năng này đến người dùng phổ thông, không cần biết lập trình.

Về cạnh tranh, Google vẫn là người dẫn đầu trong phân khúc này. Sau khi NotebookLM phổ biến hóa định dạng podcast AI từ tài liệu, Google tiếp tục ra mắt tính năng Daily Listen tạo podcast từ Discover feed. Kể từ đó, Adobe, ElevenLabs và các ứng dụng như Hero, Huxe - do nhóm cựu nhà phát triển NotebookLM xây dựng - cũng đã gia nhập phân khúc này.

TechCrunch đưa ra một nhận định đáng chú ý: với khả năng thu âm hệ thống, Spotify có thể mở rộng Studio thành ứng dụng ghi chú cuộc họp theo kiểu Granola, cạnh tranh với các startup như Rewind và Cluely trong mảng này. Đây hiện vẫn là suy đoán, nhưng với tham vọng của Spotify trong mảng âm thanh, đây là hướng đi không thể loại trừ.