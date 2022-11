SSI Research: Thế giới di động (MWG) năm 2022 - 2023 có thể lỗ hơn 100 tỷ từ hoạt động tài chính

Tính đến quý 3 năm 2022, tỷ lệ nợ/VCSH của MWG là 0,98 lần, trong khi tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu là 0,3 lần. Thực tế, công ty đã chuyển từ ghi nhận 124 tỷ đồng lãi từ hoạt động tài chính trong quý 3/2021 sang lỗ 86 tỷ đồng trong quý 3/2022 do phải chịu lãi suất vay cao hơn cũng như thời hạn vay dài hơn.

Nhóm chuyên gia SSI ước tính trong quý 4 năm 2022, USD sẽ tăng giá 4,2%, trong khi lãi suất cho vay dự kiến sẽ tăng 0.5% - 1%, điều này sẽ làm giảm đáng kể doanh thu tài chính của công ty. Vào năm 2023, nhóm chuyên gia kỳ vọng USD sẽ tăng giá ở mức nhẹ hơn (khoảng 1-2% vào năm 2023 so với 9% vào năm 2022), trong khi lãi suất dự kiến sẽ tăng 1% - 1,5% (so với 3% - 4% vào năm 2022).

Do đó, trong giai đoạn 2022 - 2023, SSI Research ước tính công ty sẽ ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 227 tỷ đồng và 104 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Bên cạnh đó, lạm phát đã làm tăng chi phí cho MWG, đồng thời làm giảm sức mua của người tiêu dùng, do đó công ty khó có thể chuyển phần tăng lên của chi phí sang giá bán cho khách hàng. SSI Research dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài trong vài quý tới, làm chậm tốc độ tăng trưởng doanh thu chuỗi ICT & CE (TGDD, DMX và Topzone). Điều này, cùng với việc mở mới cửa hàng chậm lại, sẽ gây áp lực giảm lợi nhuận của mảng ICT & CE vào năm 2023.

Điểm sáng là dù chuỗi cửa hàng bách hóa (BHX) dù đã đóng cửa 162 cửa hàng trong quý 3 năm 2022, nhưng doanh thu mảng BHX trong quý đã cải thiện 6,5% so với quý trước, cho thấy doanh thu trên mỗi cửa hàng được cải thiện sau khi thay đổi cách bố trí cửa hàng.

Đối với mảng BHX, SSI Research kỳ vọng khả năng sinh lời sẽ cải thiện từ quý 4/2022 trở đi nhờ doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng được cải thiện và không phát sinh chi phí một lần liên quan đến việc đóng cửa các cửa hàng hoạt động không hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu và lợi nhuận ròng công ty lần lượt đạt 102.800 tỷ đồng và 3.480 tỷ đồng, hoàn thành 73% và 55% kế hoạch năm. Theo SSI, với tiến độ như vậy, MWG có thể khó hoàn thành kế hoạch năm nay. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể là do sự gia tăng chi phí tài chính và chi phí ghi nhận một lần liên quan đến việc đóng cửa các cửa hàng BHX hoạt động không hiệu quả.

Theo chuyên gia SSI, LNST của MWG trong quý 4/2022 ước tính đạt 1.670 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ), ước tính lợi nhuận ròng cả năm 2022 là 5.160 nghìn tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ), và ước tính lợi nhuận ròng của năm 2023 là 5.860 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ). Mặc dù lợi nhuận của mảng ICT&CE có thể sẽ bị ảnh hưởng trong năm tới, nhưng sự cải thiện trong mảng BXH và lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm đi sẽ đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ở mức khá cho năm 2023.