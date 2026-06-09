SSM Group được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, SSM Group vinh dự được xướng tên trong hạng mục Top 10 Doanh nghiệp Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản tốt nhất Việt Nam, một trong 12 hạng mục uy tín và có giá trị nhất của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, dự án và mô hình phát triển tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bất động sản và nền kinh tế đất nước.

Chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản tốt nhất Việt Nam

Để được vinh danh tại các hạng mục của giải thưởng, các doanh nghiệp phải trải qua hơn 09 tháng đánh giá, thẩm định và xét chọn nghiêm ngặt theo hệ thống tiêu chí chuyên sâu của Hội đồng chuyên môn.

Nhận định về ý nghĩa của giải thưởng, GS.TS Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết: "Sự ra đời của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản sẽ không chỉ khuyến khích tạo thêm nhiều sản phẩm, mà quan trọng hơn, còn thúc đẩy sự ra đời của những sản phẩm chất lượng cao, mang lại giá trị bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia và nhu cầu cuộc sống của người dân".

Đại diện SSM Group cho biết, danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp Tư vấn và Phát triển Kinh doanh Bất động sản tốt nhất Việt Nam là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền bỉ, tinh thần đổi mới không ngừng và cam kết mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SSM Group luôn kiên định với sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững thông qua dịch vụ phân phối bất động sản chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đầu tư hiệu quả và phát triển thịnh vượng. Doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện năng lực vận hành, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng đội ngũ và tối ưu trải nghiệm khách hàng nhằm tạo dựng những giá trị thực chất và lâu dài.

Bà Nguyễn Thùy Dung - Chủ tịch HĐQT SSM Group tại Lễ trao giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Hiện nay, SSM Group là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư hàng đầu như Vinhomes, Masterise Homes và MIK Group, đồng thời tham gia phân phối nhiều dự án quy mô lớn trên thị trường như: Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Saigon Park, Hanoi Season Garden, Masteri Grand Coast, Lumière Essence Peak, The Global City, The Parkland,...

Giải thưởng lần này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để SSM Group tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị kết nối với khách hàng và đối tác, đồng thời kiên định theo đuổi mục tiêu trở thành đơn vị tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam trong những năm tới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Bất động sản SSM Group

VP Trụ sở chính: SB01-56& SB01-58, đường Sao Biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

Website: www.ssmgroup.vn

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