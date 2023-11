Stefano Ricci - Nơi giới tài phiệt chọn “Nâng khăn sửa túi”

Doanh nghiệp gia đình

Stefano Ricci là thương hiệu thời trang dành cho các quý ông, có trụ sở chính tại Fiesole, vùng Tuscany, nước Ý Thương hiệu sản xuất các sản phẩm quần áo may đo, may sẵn và phụ kiện dành cho nam giới với chất liệu cao cấp, quý hiếm và độc bản. Năm 1972, Stefano Ricci đã quyết định đặt nền móng đầu tiên cho đế chế thời trang mang tên mình tại Via dei Niccoli, thành phố Florence.

Được sinh ra giữa trung tâm của văn hoá Phục Hưng và trong một gia đình giàu truyền thống, Stefano thừa hưởng tư duy thẩm mỹ, cảm quan nghệ thuật và di sản thủ công một cách tự nhiên nhất. Kỹ nghệ may đo, những bản phối màu tinh tế đến chất liệu vải thượng hạng là thứ chảy trong huyết quản của Stefano Ricci qua cách ông gây dựng thương hiệu và được tiếp nối bởi những hậu duệ của ông. Stefano Ricci đang được vận hành hoàn toàn dưới sự chỉ đạo của gia tộc, nơi Stefano là nhà sáng lập và quản lý chung, vợ ông là Claudia phụ trách vải và sản xuất, còn các con trai của ông là Niccolò Ricci và Filippo Ricci chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển chất liệu.

"Nếu bạn ở Florence, bạn sẽ quen với sự xuất sắc. Bạn đã quen với xúc cảm từ các tác phẩm điêu khắc, những bức tranh, chi tiết của những mái nhà. Tôi tiếp cận công việc của mình từ khía cạnh duy nhất mà tôi có thể tiếp cận nó [sự xuất sắc]. Tôi không biết cách nào khác."

Stefano Ricci World

Mỗi cửa hàng của Stefano Ricci đều tựa như một câu lạc bộ tư nhân, nơi được thiết kế như một thế giới xa xỉ riêng tập hợp những tinh hoa của nhà mốt.

Royal Eagle - Biểu tượng đại bàng được giới thiệu năm 2005 là một trong những biểu tượng đặc trưng trong các sản phẩm của Stefano Ricci. Theo lời Ricci, đại bàng là một hình ảnh tượng trưng cho danh dự, quyền lực, lòng kiêu hãnh cũng như vị thế bá chủ - những từ khoá đồng nhất với chân dung khách hàng của thương hiệu.

Khi nói đến sự xa xỉ, định nghĩa của Stefano nằm gọn trong sự trải nghiệm của thượng khách. Trong "hội quán tư nhân" của mình, Stefano tập hợp một nhóm những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm, trung thành hỗ trợ văn hoá của sự thanh lịch.

Để có những thước vải độc bản, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác trên toàn thế giới, Stefano Ricci thậm chí đã "xuống tay" thu mua xưởng dệt Antico Setificio Fiorentino (ASF) - Xưởng lụa lâu đời được thiết kế bởi hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà sáng chế thiên tài - Leonardo de Davinci. Tại đây, mỗi thước vải được dệt riêng theo yêu bằng kỹ thuật dệt vải thịnh hành thời Phục Hưng, trên những khung dệt cổ bằng gỗ. Đây là nơi cung cấp vải lụa cho những gia tộc quyền lực nhất thế giới kể từ năm 1786.

Nói đến may đo, những bộ suit 100% made in Italy với giá cả được tính bằng số giờ làm việc của các nghệ nhân là một trong những sản phẩm tạo nên tên tuổi Stefano Ricci trong giới tài phiệt. Chất liệu vải, hoạ tiết, màu sắc, tỉ lệ cơ thể, phối màu,... mỗi yếu tố được đảm bảo bởi một chuyên gia trong lĩnh vực, để tạo nên tổng thể diện mạo của những người đứng đầu.

Hoàn thiện và nâng tầm cho những bộ suit là dòng đồ da cũng không kém phần quyến rũ. Nếu đã từng một lần đặt chân đến Florence, chúng ta đều đã bắt gặp những cửa hiệu đồ da nhỏ nhắn được duy trì bởi nhiều thế hệ người Ý tại đây. Với kỹ thuật chế tác giày và xử lý da của người Florence, gia tộc Ricci sử dụng đa dạng các chất liệu da hiếm như da rắn, da cá sấu, da đà điểu; kết hợp với kim cương và đá quý để sản xuất giày da và dây lưng với số lượng có hạn hoặc làm theo yêu cầu của khách hàng.

Phục trang của sự ưu tú

Thương hiệu gốc Ý được tin tưởng bởi những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Danh sách khách hàng của Stefano Ricci bao gồm những chính khách quyền lực trong Điện Kremlin, các ông trùm dầu mỏ Trung Đông, các minh tinh điện ảnh như Tom Cruise, Andrea Bocelli hay các nhà tư tưởng lớn của thế giới (Nelson Mandela, Helmut Kohl) cũng không nằm ngoài lực hấp dẫn của đế chế thời trang siêu cao cấp và kín tiếng này.

