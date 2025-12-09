Sự cố không tưởng: Mua chung cư, nhưng cải tạo nhầm nhà hàng xóm, bất ngờ với chi phí phải bồi thường

Sự cố không tưởng

Năm 2019, chị Trần mua 1 căn hộ hoàn thiện tại 1 khu dân cư ở thành phố Bàn Chi Hoa (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Do không hài lòng với phong cách trang trí ban đầu, chị dự định cải tạo sớm để có thể dọn vào ở ngay khi nhận bàn giao nhà. Thời điểm đó, phần thô của toàn bộ khu nhà đã hoàn thành, tuy nhiên các căn hộ vẫn chưa gắn số phòng, khi đi cần có nhân viên chỉ đường.

Lúc ban đầu, chị Trần cảm thấy vị trí căn hộ hơi sai nhưng nhân viên khẳng định đã đối chiếu kĩ hồ sơ. Trước ngày khởi công, chị gọi điện lần nữa cho bộ phận kỹ thuật và nhận được câu trả lời chắc chắn. Vì vậy, đầu năm 2020, căn hộ bắt đầu được cải tạo.

Trong quá trình sửa chữa, chị Trần cho thay toàn bộ gạch lát sàn, đóng kín và cải tạo lại cửa sổ lớn ở phòng khách, đi lại toàn hệ thống điện, đồng thời tháo bỏ 1 bức tường trong nhà để tối ưu hóa không gian sinh hoạt.

Bên trong ngôi nhà

Phát hiện sửa nhầm nhà

Chỉ đến khi các chủ hộ trao đổi về hướng nhà trong nhóm cư dân, chị Trần mới nhận ra phần mô tả của mình không trùng khớp với những người khác. Mở lại hợp đồng mua bán để kiểm tra, chị bàng hoàng phát hiện căn hộ mà mình đã bỏ công sức và tiền bạc để sửa sang suốt thời gian qua… thực chất là nhà của hàng xóm.

“Vừa tức vừa buồn cười. Bị công ty thi công và cả nhóm chủ nhà trêu chọc không ít. Bạn bè thì nói chỉ thấy chuyện kiểu này trên tivi chứ ngoài đời hiếm lắm.” chị Trần kể lại.

Sau khi bộ phận kỹ thuật và phòng kinh doanh cùng xác minh, sự việc được kết luận là do sơ suất trong khâu dẫn nhà của nhân viên. Nhân viên đó đã chủ động xin lỗi và đứng ra chịu trách nhiệm trao đổi với các bên. Xét thấy trước đó nhân viên từng hỗ trợ mình tích cực, chị Trần không tiếp tục truy cứu trách nhiệm.

Điều khiến chị nhẹ nhõm hơn cả là sự cảm thông của gia đình hàng xóm – chị Chu. “Tôi thực sự rất lo, sợ phải khôi phục nguyên trạng hoặc bồi thường toàn bộ. Khi liên lạc được, tôi lập tức xin lỗi và gửi toàn bộ bản vẽ thiết kế, hỏi xem họ có chấp nhận bản thiết kế này không.” chị Trần chia sẻ.

Thỏa thuận hợp lý và cái kết bất ngờ

Nhận được thông tin, gia đình chị Chu từ nơi khác vội đến xem tình hình thực tế của căn hộ và bày tỏ rất hài lòng với thiết kế.

“So với nhà bàn giao ban đầu thì đẹp hơn rất nhiều, gạch men và cửa sổ đều được thay rất chỉn chu.” chị Chu nhận xét. Chị cho rằng xử sự cần nên thông cảm lẫn nhau, đối phương đã bỏ nhiều công sức và tiền bạc, gia đình mình không nên hưởng lợi một cách vô lý.

Cuối cùng, 2 bên đạt được thỏa thuận: chị Chu chấp nhận mua lại phần vật liệu và hạng mục cải tạo với mức giá bằng một nửa chi phí ban đầu, khoảng hơn 20.000 NDT (khoảng 75 triệu đồng), giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho chị Trần.

Trùng hợp thay, căn hộ của 2 gia đình có diện tích, bố cục và kiểu nhà hoàn toàn giống nhau và đều không hài lòng với phần trang trí ban đầu. Qua lời giới thiệu của chị Trần, ông Long Vĩ cũng thiết kế luôn cho nhà chị Chu.

Nhà thiết kế này cho biết, ban đầu khi nghe tin sửa nhầm nhà, ông hoàn toàn không tin vào tai mình, không ngờ một sự cố tưởng khó giải quyết lại vô tình mang đến 2 hợp đồng thiết kế.

Dựa trên nhu cầu riêng của từng gia đình, ông Long đã điều chỉnh lại thiết kế mỗi căn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án gặp vấn đề khiến công trình buộc phải tạm dừng gần 3 năm. Mãi đến đầu năm 2023, sau khi chính thức được bàn giao nhà, cả 2 gia đình mới bắt đầu cải tạo lại.

Trong thời gian đó, chị Trần và chị Chu không chỉ thường xuyên trao đổi về các chi tiết trang trí nội thất mà còn cùng nhau khiếu nại, bảo vệ quyền lợi khi chủ đầu tư chậm bàn giao. Từ 1 sự nhầm lẫn ngoài ý muốn, 2 gia đình dần xây dựng được tình cảm gắn bó, trở thành bạn bè thân thiết.

“Tôi chia sẻ câu chuyện này để mọi người thấy rằng, trên đời vẫn còn rất nhiều con người và sự việc ấm áp. Vô tình gặp rủi ro, tưởng khó mà giải quyết, ngờ đâu tôi lại nhận được sự tin tưởng và cảm thông giữa hàng xóm.” chị Trần chia sẻ.

Theo Sina