Sử dụng robot bù đắp lao động già hóa

Nhằm bù đắp cho lực lượng lao động đang suy giảm do già hóa dân số và củng cố lợi thế sản xuất, Trung Quốc đang đẩy nhanh việc sử dụng robot công nghiệp trong các nhà máy. Nước này đang dẫn đầu thế giới về số lượng robot công nghiệp mới được lắp đặt, vượt xa Nhật Bản và Mỹ.

Theo số liệu mới công bố, hơn một nửa trong số 542.000 robot mới trên thế giới đã được lắp đặt tại các nhà máy Trung Quốc trong năm ngoái. Các robot này có thể hàn khung xe, lắp ráp thiết bị điện tử và di chuyển đồ nặng một cách chính xác.

Theo các chuyên gia, xu hướng tất yếu là robot sẽ đảm nhiệm nhiều công việc đơn giản, lặp đi lặp lại hơn trong tương lai, mặc dù một số công việc sáng tạo và phức tạp vẫn đòi hỏi sự khéo léo của con người.

Theo Trung tâm Thông tin Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội Trung Quốc, đến năm 2030, nước này dự kiến sẽ thiếu hụt 50 triệu lao động phổ thông có tay nghề cao.

Theo dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc, dân số nước này đã giảm khoảng 0,1% vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo báo cáo của IFR, số lượng robot được lắp đặt trong cùng kỳ đã tăng 5% lên 295.000 chiếc, chiếm 54% tổng số robot công nghiệp mới trên toàn thế giới. Nhật Bản đứng thứ 2 với 44.500 lượt lắp đặt mới, trong khi Mỹ đứng thứ 3 với 34.200 lượt. Tổng số lượt lắp đặt robot trên toàn cầu đã tăng 9% lên 4,664 triệu lượt vào năm 2024.

Robot hình người đại diện cho giai đoạn tiếp theo của quá trình nâng cấp công nghiệp. Mặc dù chưa có số lượng đặt hàng chính xác cho các máy móc thông minh có hình dạng giống con người, nhưng các công ty đang nhanh chóng chuyển từ nghiên cứu và phát triển sang triển khai trên quy mô thương mại.

Vào tháng 8, Tiantai Robot có trụ sở tại Quảng Đông đã đạt được số đơn đặt hàng mang tính bước ngoặt với 10.000 robot hình người. Đây là số lượng đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử ngành và nhắm vào thị trường chăm sóc người cao tuổi của Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Gao Xudong cho biết Trung Quốc vẫn cần một lượng lớn nhân tài có tay nghề cao để hỗ trợ các ngành công nghiệp thông minh, chẳng hạn như kỹ thuật viên bảo trì robot.