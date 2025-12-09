Sự hết thời của 1 ngôi sao: Streamer lấn sân ca sĩ kiếm 100 tỷ/năm, mở concert ế vé phải đi “thuê fan”

Trong thời gian hoàng kim của ngành công nghiệp livestream tại Trung Quốc, cái tên Phùng Đề Mặc từng được xem là một biểu tượng của giới streamer tại đất nước tỷ dân. Xuất phát điểm từ nền tảng Douyu, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý khổng lồ nhờ ngoại hình sáng cùng chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ lúc bấy giờ. Vào giai đoạn đỉnh cao, Phùng Đề Mặc được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nữ hoàng livestream” hay “chị cả Douyu”, sở hữu lượng người hâm mộ lên đến hơn 20 triệu người. Thu nhập của cô ở thời kỳ này là con số mơ ước đối với bất kỳ nghệ sĩ giải trí nào. Trong thời kỳ đỉnh cao, mỗi tháng hot girl này bỏ túi hơn 1 triệu NDT (3,3 tỷ VND). Một năm, số tiền Phùng Đề Mặc kiếm được ước tính vào khoảng 30 triệu NDT (gần 100 tỷ VND) sau thuế.

Tuy nhiên, tham vọng của Phùng Đề Mặc không chỉ dừng lại ở việc là streamer nổi tiếng trên internet. Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô khi quyết định rời Douyu để ký hợp đồng với Bilibili, một nền tảng video khác. Bước đệm để cô rũ bỏ mác “hot girl mạng” và tiến thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô bắt đầu phát hành các sản phẩm âm nhạc, tham gia các chương trình truyền hình và nỗ lực xây dựng hình ảnh như một ca sĩ thực thụ. Thế nhưng, chính sự chuyển hướng này đã đặt cô vào những thử thách khắc nghiệt của thị trường giải trí chuyên nghiệp, nơi mà tiêu chuẩn về tài năng khắt khe hơn rất nhiều.

Đỉnh điểm cho sự chuyển mình táo bạo này là vào năm 2019, khi cô quyết định tổ chức concert solo đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, sự kiện này đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của những tranh luận trái chiều, chủ yếu xoay quanh vấn đề giá vé. Cụ thể, vé tham dự concert được niêm yết với mức thấp nhất là 299 NDT và hạng vé cao nhất lên tới 1.219 NDT (tương đương hơn 4 triệu đồng). Vào thời điểm này, con số 1.219 NDT là mức giá vé tương đương với concert của những ngôi sao hạng A hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, điển hình như Lộc Hàm. Việc một nhân vật xuất thân từ streamer, chưa có bề dày hoạt động nghệ thuật chính thống, lại bán vé giá ngang với những nghệ sĩ đã qua đào tạo bài bản và sở hữu lượng fan hùng hậu, đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ. Khán giả cho rằng khả năng thanh nhạc của Phùng Đề Mặc dù tốt so với mặt bằng streamer nhưng vẫn còn hạn chế về kỹ thuật khi đặt lên sân khấu lớn, do đó mức chi phí đắt đỏ nói trên là chưa tương xứng với giá trị nghệ thuật mà khán giả nhận lại.

Cùng vào thời điểm đó, nhiều tin đồn ác ý về concert của Phùng Đề Mặc tràn lan trên các diễn đàn. Trước ngày diễn ra concert, trên các trang như Bilibili hoặc Zhihu xuất hiện đầy rẫy các tin đồn concert “ế vé”, "gửi vé miễn phí cũng không ai lấy", nhưng tất cả đều là tin đồn thất thiệt đến từ anti-fan. Thực tế, tình hình bán vé của Phùng Đề Mặc lại hoàn toàn trái ngược. Do địa điểm tổ chức ở Trùng Khánh có sức chứa tương đối nhỏ và nhu cầu thực tế lại cao hơn làm nhiều người hâm mộ đã không mua được vé chính thức. Tình trạng này dẫn đến việc phe vé hoạt động mạnh, đẩy giá vé chợ đen lên cao gấp nhiều lần, thậm chí tới 30.000 Nhân dân tệ/vé, khiến chính Phùng Đề Mặc cũng phải lên tiếng bức xúc.

Sau ồn ào về concert, cùng với việc thay đổi nền tảng hoạt động, các chỉ số tương tác của Phùng Đề Mặc bắt đầu có sự sụt giảm.Từ con số hơn 20 triệu người theo dõi tại Douyu, lượng người hâm mộ của cô tại nền tảng mới chỉ còn khoảng 2,53 triệu sau 7 tháng. Nghiêm trọng hơn, quy mô của fan club cũng bị thu hẹp đáng kể, từ 100.000 thành viên rơi xuống chỉ còn khoảng 4.000 người. Mặc dù lượng người xem đồng thời vẫn duy trì ở mức 6.000 đến 8.000 người, nhưng tỷ lệ người xem sẵn sàng chi tiền mua quà tặng vật phẩm ảo - vốn là nguồn thu nhập chính của streamer - thì lại rất thấp, chỉ khoảng 300 người. Hệ quả là doanh thu mỗi buổi livestream hiện chỉ đạt mức trung bình hơn 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng), một con số khiêm tốn đến ngỡ ngàng nếu so sánh với thu nhập khổng lồ thời kỳ đỉnh cao.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Phùng Đề Mặc phải đối diện với biến cố lớn về sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sự nghiệp. Tháng 7 năm 2023, cô công khai thông tin mình bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp. Dù sau đó cô đã phẫu thuật thành công nhưng để lại rủi ro lớn về việc mất giọng hoặc thay đổi chất giọng vĩnh viễn. Cô đã phải trải qua quá trình hồi phục gian nan, bao gồm việc tập nói lại từ đầu và rèn luyện thanh quản để có thể hát trở lại. Quãng thời gian nghỉ ngơi để điều trị bệnh cũng khiến tên tuổi của cô dần nguội lạnh trong một thị trường giải trí vốn có tốc độ đào thải cực nhanh.

Khi sức khỏe dần ổn định, Phùng Đề Mặc đã nỗ lực quay trở lại với công chúng cùng lời hứa sẽ tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Tuy nhiên, thực tế ngày trở lại không mấy suôn sẻ. Thị hiếu khán giả đã thay đổi, và sự cạnh tranh từ những gương mặt mới trẻ trung, tài năng hơn khiến cô chật vật trong việc tìm lại chỗ đứng. Các sản phẩm âm nhạc mới ra mắt không tạo được hiệu ứng truyền thông, lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội tiếp tục đà giảm. Cư dân mạng từng tung hô Phùng Đề Mặc nay bắt đầu sử dụng những cụm từ như “ngôi sao mạng đã lỗi thời” để mô tả tình cảnh hiện tại của nữ streamer.

Trường hợp của Phùng Đề Mặc để lại một góc nhìn thực tế về việc định vị giá trị bản thân, cũng như ranh giới khó xóa nhòa giữa sự nổi tiếng nhất thời trên mạng xã hội và chỗ đứng bền vững của một nghệ sĩ thực thụ.