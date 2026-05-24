Sự hết thời của nhóm nhạc 4 tỷ view: Ra nhạc không ai nghe, Lisa (BLACKPINK) cũng không cứu được

Bài hát của Maroon 5 chưa thể đạt nỗi 1 triệu lượt nghe

Maroon 5 từng là cái tên bảo chứng cho những bản hit tỷ view và kỷ lục nhạc số toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược khi ban nhạc đình đám này đang phải chật vật duy trì sức hút trên các nền tảng streaming. Sự thay đổi trong thị hiếu khán giả cùng định hướng âm nhạc thiếu đột phá đang đặt ra thách thức lớn cho sự tồn tại của nhóm trên bản đồ âm nhạc đỉnh cao.

Lượng stream lèo tèo của Maroon 5 gây chú ý

Sự hạ nhiệt của Maroon 5 được thể hiện rõ nhất qua các số liệu nhạc số. Love Is Like là album gần nhất của nhóm, phát hành vào tháng 8/2025 và được giới thiệu như màn trở lại mang màu sắc pop hiện đại pha chất liệu hoài niệm giai đoạn đầu sự nghiệp. Album gồm 10 ca khúc với tổng hơn 143 triệu lượt stream trên Spotify tính đến hiện tại. Trong đó, Priceless kết hợp cùng LISA đang là ca khúc nổi bật nhất với gần 100 triệu lượt nghe, còn bài chủ đề Love Is Like cũng đạt hơn 16 triệu stream.

Dù vậy, sự góp mặt của LISA vẫn không thể giúp Maroon 5 bứt phá trên mặt bằng chung. Phần lớn khán giả cho rằng thành tích này chủ yếu đến từ các màn hợp tác và sức hút tên tuổi khách mời, thay vì bản thân âm nhạc của album. Nhiều ca khúc solo của nhóm có thành tích khá thấp, điển hình như My Love chỉ đạt hơn 900 nghìn lượt stream sau 9 tháng phát hành. Dù đây là bài hát duy nhất chưa vượt mốc 1 triệu stream, việc một sản phẩm của Maroon 5 rơi vào tình trạng này vẫn gây bất ngờ lớn, nhất là với một ban nhạc từng thống trị Billboard và sở hữu hàng loạt hit tỷ view. Lượng nghẹ này còn thấp hơn một bài hát của các nhóm Kpop tầm trung hiện nay.

Ca khúc My Love chưa thể cán mốc 1 triệu lượt nghe sau nhiều tháng ra mắt

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng sự suy giảm này không xảy ra đột ngột mà là hệ quả kéo dài suốt nhiều năm. Người hâm mộ tiếc nuối khi Maroon 5 dần đánh mất màu sắc pop-rock pha funk và R&B từng làm nên thương hiệu. Thay vào đó, nhóm chuyển hẳn sang pop điện tử đại trà và phụ thuộc vào công thức tạo hit an toàn. Không ít khán giả cho rằng âm nhạc của nhóm ngày càng thiếu cá tính riêng, liên tục chạy theo xu hướng thị trường thay vì tạo ra bản sắc mới.

Ngoài ra, trong kỷ nguyên streaming và video ngắn, khán giả trẻ ngày càng ưu tiên sự nguyên bản cùng cá tính độc đáo. Điều đó khiến cách làm nhạc thiên về tính thương mại của Maroon 5 không còn tạo được hiệu ứng viral mạnh mẽ như thời kỳ hoàng kim. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét ban nhạc giờ giống dự án solo của Adam Levine hơn là một nhóm nhạc thực thụ.

Hình ảnh của nhóm cũng chịu ảnh hưởng lớn từ lùm xùm đời tư của Adam Levine

Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh của nhóm cũng chịu ảnh hưởng lớn từ lùm xùm đời tư của Adam Levine. Scandal nhắn tin nhạy cảm của nam ca sĩ từng gây khủng hoảng truyền thông lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu chung của Maroon 5 và khiến một bộ phận khán giả quay lưng với các dự án âm nhạc tiếp theo của nhóm.

Từ “ông hoàng hit tỷ view” đến di sản khó xô đổ của Maroon 5