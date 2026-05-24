Sự hết thời của nhóm nhạc 4 tỷ view: Ra nhạc không ai nghe, Lisa (BLACKPINK) cũng không cứu được
Từng sở hữu loạt hit tỷ view toàn cầu, nhóm nhạc đình đám này nay gây bất ngờ khi sản phẩm mới nhật ghi nhận lượt nghe "lèo tèo".
Bài hát của Maroon 5 chưa thể đạt nỗi 1 triệu lượt nghe
Maroon 5 từng là cái tên bảo chứng cho những bản hit tỷ view và kỷ lục nhạc số toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược khi ban nhạc đình đám này đang phải chật vật duy trì sức hút trên các nền tảng streaming. Sự thay đổi trong thị hiếu khán giả cùng định hướng âm nhạc thiếu đột phá đang đặt ra thách thức lớn cho sự tồn tại của nhóm trên bản đồ âm nhạc đỉnh cao.
Sự hạ nhiệt của Maroon 5 được thể hiện rõ nhất qua các số liệu nhạc số. Love Is Like là album gần nhất của nhóm, phát hành vào tháng 8/2025 và được giới thiệu như màn trở lại mang màu sắc pop hiện đại pha chất liệu hoài niệm giai đoạn đầu sự nghiệp. Album gồm 10 ca khúc với tổng hơn 143 triệu lượt stream trên Spotify tính đến hiện tại. Trong đó, Priceless kết hợp cùng LISA đang là ca khúc nổi bật nhất với gần 100 triệu lượt nghe, còn bài chủ đề Love Is Like cũng đạt hơn 16 triệu stream.
Dù vậy, sự góp mặt của LISA vẫn không thể giúp Maroon 5 bứt phá trên mặt bằng chung. Phần lớn khán giả cho rằng thành tích này chủ yếu đến từ các màn hợp tác và sức hút tên tuổi khách mời, thay vì bản thân âm nhạc của album. Nhiều ca khúc solo của nhóm có thành tích khá thấp, điển hình như My Love chỉ đạt hơn 900 nghìn lượt stream sau 9 tháng phát hành. Dù đây là bài hát duy nhất chưa vượt mốc 1 triệu stream, việc một sản phẩm của Maroon 5 rơi vào tình trạng này vẫn gây bất ngờ lớn, nhất là với một ban nhạc từng thống trị Billboard và sở hữu hàng loạt hit tỷ view. Lượng nghẹ này còn thấp hơn một bài hát của các nhóm Kpop tầm trung hiện nay.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng sự suy giảm này không xảy ra đột ngột mà là hệ quả kéo dài suốt nhiều năm. Người hâm mộ tiếc nuối khi Maroon 5 dần đánh mất màu sắc pop-rock pha funk và R&B từng làm nên thương hiệu. Thay vào đó, nhóm chuyển hẳn sang pop điện tử đại trà và phụ thuộc vào công thức tạo hit an toàn. Không ít khán giả cho rằng âm nhạc của nhóm ngày càng thiếu cá tính riêng, liên tục chạy theo xu hướng thị trường thay vì tạo ra bản sắc mới.
Ngoài ra, trong kỷ nguyên streaming và video ngắn, khán giả trẻ ngày càng ưu tiên sự nguyên bản cùng cá tính độc đáo. Điều đó khiến cách làm nhạc thiên về tính thương mại của Maroon 5 không còn tạo được hiệu ứng viral mạnh mẽ như thời kỳ hoàng kim. Thậm chí, nhiều người còn nhận xét ban nhạc giờ giống dự án solo của Adam Levine hơn là một nhóm nhạc thực thụ.
Bên cạnh âm nhạc, hình ảnh của nhóm cũng chịu ảnh hưởng lớn từ lùm xùm đời tư của Adam Levine. Scandal nhắn tin nhạy cảm của nam ca sĩ từng gây khủng hoảng truyền thông lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu chung của Maroon 5 và khiến một bộ phận khán giả quay lưng với các dự án âm nhạc tiếp theo của nhóm.
Từ “ông hoàng hit tỷ view” đến di sản khó xô đổ của Maroon 5
Dù đang đối mặt với giai đoạn thoái trào, không thể phủ nhận sự nghiệp của Maroon 5 là một trong những hành trình thành công bậc nhất lịch sử nhạc pop hiện đại. Bắt đầu thu hút sự chú ý toàn cầu với album Songs About Jane vào năm 2002, nhóm nhanh chóng chinh phục giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Album này trụ hơn 100 tuần trên Billboard 200, trở thành một trong những album debut thành công nhất đầu thập niên 2000. Những đĩa đơn kinh điển như This Love, She Will Be Loved và Harder To Breathe đã thiết lập nền móng vững chắc cho âm thanh pop-rock của cả một thế hệ.
Giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhất của nhóm bắt đầu từ năm 2011. Sau thời gian ngắn có dấu hiệu chững lại, việc phát hành siêu hit Moves Like Jagger đã thay đổi hoàn toàn cục diện sự nghiệp của Maroon 5. Ca khúc không chỉ giữ vị trí #1 Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp mà còn bán hơn 15 triệu bản toàn cầu, trở thành một trong những đĩa đơn thành công nhất thập niên 2010. Từ năm 2012 đến 2018, nhóm trải qua thời kỳ hoàng kim với chuỗi album thành công vang dội gồm Overexposed, V và Red Pill Blues . Hàng loạt đĩa đơn như Payphone, One More Night, Maps và Animals liên tục càn quét các bảng xếp hạng quốc tế. Riêng One More Night từng thống trị Billboard Hot 100 suốt 9 tuần liên tiếp, còn Payphone hiện đã vượt mốc 1 tỷ stream trên Spotify.
Sugar - Maroon 5
Đỉnh cao của Maroon 5 được khẳng định qua những con số khổng lồ. Nhóm bán hơn 135 triệu bản thu âm trên toàn thế giới, sở hữu 3 giải Grammy cùng 4 đĩa đơn đạt #1 Billboard Hot 100. Các MV như Sugar và Girls Like You lần lượt vượt hơn 4 tỷ và 3 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành những video nhạc thành công nhất lịch sử nền tảng này. Nhóm cũng từng nhiều lần nằm trong top nghệ sĩ được phát nhiều nhất trên radio Mỹ và hiện sở hữu hơn 30 tỷ lượt stream toàn cầu trên Spotify.
Việc suy giảm phong độ là điều khó tránh khỏi sau nhiều thập kỷ hoạt động bền bỉ. Mặc dù đang chật vật tìm lại chỗ đứng giữa thị trường nhạc số đầy biến động, di sản cùng hàng loạt kỷ lục thương mại mà Maroon 5 tạo dựng vẫn là những cột mốc rất khó bị xô đổ.
