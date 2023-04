Sự im lặng bao trùm khi ngân hàng thứ 3 của Mỹ kêu cứu

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã đề nghị các ngân hàng JPMorgan Chase, PNC Financial Services Group, US Bancorp và Ngân hàng Mỹ nộp hồ sơ dự thầu cuối cùng để mua ngân hàng First Republic trước ngày 30-4 (giờ địa phương).

FDIC đã liên hệ với một số ngân hàng vào hôm 27-4 để thăm dò sự quan tâm, bao gồm giá đề xuất và chi phí ước tính cho quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC. Người phát ngôn của JPMorgan, PNC, US Bancorp, Ngân hàng Mỹ và FDIC từ chối bình luận thông tin trên. Theo Bloomberg, một nguồn tin cho biết Ngân hàng Mỹ đang xem xét liệu có nên đưa ra đề nghị chính thức hay không. Nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters, Citizens Financial Group cũng tham gia đấu thầu.

Cơ quan quản lý Mỹ đã yêu cầu các ngân hàng đưa ra đề nghị tốt nhất trong thương vụ mua lại Ngân hàng First Republic. Ảnh: Reuters

Tiến trình đấu thầu do các cơ quan quản lý khởi động có thể mở đường cho việc bán lại First Republic gọn lẹ hơn so với các cuộc đấu giá kéo dài trước đó sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley và Signature vào tháng 3. Các nhà chức trách đã vào cuộc sau khi cổ phiếu của First Republic giảm mạnh trong tuần qua, hiện đã giảm 97% trong năm nay. Sự sụt giảm của cổ phiếu khiến giá trị vốn hoá thị trường của First Republic còn 650 triệu USD, giúp việc tiếp quản khả thi hơn.

Tuy nhiên, vấn đề tài chính không phải là rào cản duy nhất để thực hiện thỏa thuận mua lại. Ngân hàng JPMorgan Chase là một trong số ít các ngân hàng lớn nắm giữ hơn 10% tiền gửi trên toàn quốc, khiến ngân hàng này không đáp ứng được điều kiện theo quy định của Mỹ để mua lại một tổ chức nhận tiền gửi khác. Các nhà chức trách sẽ phải tạo ra một ngoại lệ để cho phép ngân hàng lớn nhất của Mỹ thậm chí còn lớn hơn nữa.

Trong trường hợp các cơ quan quản lý nhận được một đề nghị có thể chấp nhận được trước ngày 30-4 (giờ địa phương), thì chủ sở hữu mới của First Republic sẽ được công bố vào ngày 1-5. Kịch bản đó sẽ ít gây gián đoạn nhất cho các khách hàng gửi tiền tại First Republic, những người sẽ bắt đầu tuần mới khi biết ngân hàng của họ hiện thuộc sở hữu của một nhà điều hành ổn định về mặt tài chính.

Các cố vấn của First Republic cũng đã hy vọng tránh được sự tiếp quản của chính phủ bằng cách thuyết phục các ngân hàng lớn nhất của Mỹ giúp đỡ một lần nữa. Phiên đấu giá mua lại First Republic có thể khép lại giai đoạn hỗn loạn đối với các ngân hàng cỡ trung của Mỹ.