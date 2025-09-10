Sự im lặng cao tay của Tim Cook: Đứng ngoài nhìn những kẻ nóng vội lao vào cuộc đua AI, ung dung với núi tiền mặt khổng lồ chờ thời cơ thâu tóm

Đúng như dự đoán, Apple đã tung ra loạt nâng cấp thiết bị trong sự kiện marketing được mong chờ nhất vào hôm nay. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong suốt video quảng bá của sự kiện dài hơn một tiếng, được biên tập trau chuốt, lại là: Apple gần như giữ im lặng về trí tuệ nhân tạo.

Chủ đề trung tâm của sự kiện là “miếng cơm manh áo” của Apple: Phần cứng. Họ giới thiệu AirPods mới có thể dịch hội thoại song ngữ theo thời gian thực, một chiếc đồng hồ có thể đo huyết áp và dĩ nhiên là một chiếc iPhone siêu mỏng. CEO Tim Cook gọi iPhone 17 là “bước nhảy vọt lớn nhất từ trước đến nay của iPhone”.

Tuy nhiên, không một giám đốc nào của Apple đứng trên sân khấu để tuyên bố rằng các mô hình AI của họ sẽ thay đổi nền kinh tế toàn cầu. Thậm chí, họ hầu như không nói về việc AI sẽ thay đổi sản phẩm của chính Apple. Thuật ngữ “Apple Intelligence” – tên gọi AI độc quyền của hãng – chỉ xuất hiện thoáng qua 4 lần trong toàn bộ video. Đáng chú ý hơn, Siri, trợ lý giọng nói từng là biểu tượng AI của Apple, hoàn toàn không được nhắc tới.

Nguyên nhân chính: Apple đã đại tu Siri để tích hợp Apple Intelligence vào năm ngoái, nhưng kết quả là một thảm họa. Hãng buộc phải rút lại nhiều tính năng, bao gồm cả khả năng tóm tắt tin nhắn và tin tức vốn hài hước nhưng cực kỳ thiếu chính xác. Đó là một cú vấp hiếm hoi đối với thương hiệu cẩn trọng hàng đầu thế giới, và Apple không muốn lặp lại cảnh “nói lố nhưng làm chẳng được bao nhiêu”.

Nhà phân tích Gadjo Sevilla của Emarketer nhận định: “Apple đang né tránh cuộc đua AI nòng cốt, đồng thời định vị mình là nhà sáng tạo lâu năm trong mảng phần cứng AI. Điều này nhắc nhở rằng lợi thế cạnh tranh của Apple vẫn nằm ở trải nghiệm sản phẩm, chứ không phải AI như một sản phẩm độc lập”.

Apple chưa đưa ra mốc thời gian cho sự trở lại của Siri tích hợp AI, nhưng theo Bloomberg, bản nâng cấp này dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2026. Craig Federighi, lãnh đạo mảng phần mềm của Apple, từng trấn an các nhà phát triển hồi tháng 6 rằng bản nâng cấp “cần thêm thời gian để đạt tiêu chuẩn chất lượng cao” và Apple sẽ chia sẻ thêm trong năm tới.

Sự chậm trễ này, trái với các luận điệu cho rằng Apple đang tụt hậu, lại cho thấy Apple thực ra là công ty công nghệ lớn duy nhất ở Thung lũng Silicon “biết suy nghĩ tỉnh táo” về AI. Ba tháng qua chỉ củng cố thêm quan điểm này.

Vấn đề nằm ở chỗ: AI “cây nhà lá vườn” của Apple chưa hề tốt. Cho đến nay, nó chỉ làm được vài việc nhàm chán như tóm tắt tin nhắn hay tin tức – nhưng lại kém chính xác, thậm chí đưa ra tiêu đề sai lệch nghiêm trọng.

Nhưng sự “dở” của AI Apple cũng giống như Google Gemini từng khuyên người dùng “ăn đá”, hay ChatGPT đôi lúc “rất, rất tệ”. Không chỉ Apple, mà đến nay chưa có công ty nào tìm ra cách ứng dụng AI thật sự đáng tin cậy trong sản phẩm tiêu dùng – ít nhất là chưa đủ để biện minh cho mức định giá khổng lồ và số vốn đầu tư hàng trăm tỷ USD đổ vào lĩnh vực này.

Điều đó không ngăn cản các “ông lớn” công nghệ tiếp tục đốt tiền để tìm ra mô hình “làm được điều gì đó”. Mặc cho thực tế, theo một nghiên cứu gần đây của MIT, các mô hình ngôn ngữ lớn đã chứng minh là vô dụng trong 95% doanh nghiệp từng bắt buộc nhân viên thử nghiệm.

Apple rõ ràng chưa từ bỏ AI, nhưng hãng đang tập trung nhiều hơn vào thế mạnh cốt lõi: Tạo ra những thiết bị mà người dùng nghiện, trong một hệ sinh thái khó rời bỏ.

“Apple đang suy nghĩ một cách thực dụng”, cây bút công nghệ Dave Lee của Bloomberg bình luận. “Có lẽ không hợp lý khi Apple dốc hàng tỷ USD xây dựng AI riêng, trong khi với vị thế là nhà sản xuất phần cứng hàng đầu, họ có quyền lựa chọn mô hình AI tốt nhất từ thị trường. Apple có thể tận dụng sức mạnh của iPhone để ép các đối tác cạnh tranh, tương tự như cách họ vẫn ép các nhà cung ứng linh kiện và sản xuất”.

Nói cách khác: Hãy để những kẻ nóng vội lao vào cuộc chiến AI còn nhiều rủi ro. Apple sẽ chờ đợi, ngồi trên núi tiền mặt, sẵn sàng hợp tác – hoặc thâu tóm – bất kỳ ai thật sự giải được bài toán này.

