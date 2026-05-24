Sự khác biệt giữa trẻ có ngủ trưa và trẻ không ngủ trưa

“Con tôi bỏ ngủ trưa từ sớm có sao không?”, “Ngủ trưa nhiều có làm tối khó ngủ?”, “Có nên ép trẻ ngủ trưa?”… Đây là những câu hỏi khiến rất nhiều cha mẹ tranh cãi mỗi ngày.

Có những đứa trẻ chỉ cần nằm xuống là ngủ ngon lành 2 tiếng buổi trưa. Nhưng cũng có những bé từ 3-4 tuổi đã “cai” ngủ trưa, nằm mãi không ngủ, khiến phụ huynh vừa sốt ruột vừa lo con thiếu phát triển.

Thực tế, khoa học cho thấy ngủ trưa không đơn thuần là “nghỉ cho khỏe”, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trí nhớ, cảm xúc, khả năng học tập và sự phát triển não bộ của trẻ nhỏ.

Não bộ trẻ nhỏ “cần sạc pin” nhiều hơn người lớn

Theo nghiên cứu của National Sleep Foundation (Mỹ), trẻ nhỏ cần thời gian ngủ dài hơn rất nhiều so với người trưởng thành vì não bộ đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Trẻ 1-2 tuổi cần khoảng 11-14 giờ/ngủ ngày

Trẻ 3-5 tuổi cần khoảng 10-13 giờ/ngày

Trẻ 6-12 tuổi vẫn cần khoảng 9-12 giờ/ngày

Với nhiều trẻ dưới 5 tuổi, giấc ngủ đêm thường chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phục hồi của não bộ, nên giấc ngủ trưa đóng vai trò như một “khoảng nghỉ sinh học” giúp cơ thể tái tạo năng lượng.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) từng phát hiện rằng trẻ mẫu giáo ngủ trưa có khả năng ghi nhớ thông tin tốt hơn khoảng 10% so với những trẻ bị bỏ ngủ trưa.

Trong nghiên cứu này, sau khi học một trò chơi ghi nhớ, nhóm trẻ được ngủ trưa nhớ chính xác vị trí các hình ảnh hơn đáng kể so với nhóm phải thức liên tục cả ngày.

Điều này xảy ra vì khi ngủ, đặc biệt là giai đoạn ngủ sóng chậm (slow-wave sleep), não sẽ chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn.

Nói đơn giản, trẻ nhỏ học rất nhiều mỗi ngày, và giấc ngủ trưa chính là lúc não “lưu file”.

Trẻ không ngủ trưa thường dễ cáu gắt hơn

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Child Development cho thấy chỉ cần thiếu một giấc ngủ trưa, trẻ nhỏ có xu hướng: dễ nổi nóng hơn, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc, ít hứng thú với hoạt động tích cực, phản ứng tiêu cực mạnh hơn trước những tình huống gây thất vọng.

Nhiều cha mẹ từng trải qua cảm giác này: buổi chiều hôm nào con bỏ ngủ trưa là y như rằng khóc nhiều hơn, bám mẹ hơn, ăn uống khó hơn và “nổi cơn” vì những chuyện rất nhỏ.

Đó không phải do trẻ hư.

Đơn giản là não bộ mệt mỏi khiến khả năng điều tiết cảm xúc bị giảm xuống.

Người lớn thiếu ngủ còn cáu bẳn, huống hồ là trẻ con.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng cần ngủ trưa giống nhau

Điều quan trọng là: ngủ trưa tốt, nhưng không phải cứ ép ngủ bằng mọi giá.

Theo chuyên gia giấc ngủ trẻ em Craig Canapari (Đại học Yale), nhu cầu ngủ trưa sẽ giảm dần theo độ tuổi:

Khoảng 15-18 tháng: đa số trẻ chuyển từ 2 giấc sang 1 giấc ngủ trưa

Từ 3-5 tuổi: nhiều trẻ bắt đầu bỏ ngủ trưa tự nhiên

Sau 5 tuổi: phần lớn trẻ không còn cần ngủ trưa mỗi ngày nữa

Nếu một đứa trẻ tối ngủ ngon sáng dậy tỉnh táo ban ngày vui vẻ, tập trung tốt không cáu gắt hay buồn ngủ thất thường … thì việc bé không ngủ trưa chưa chắc là vấn đề.

Ngược lại, có những trẻ tuy “không chịu ngủ trưa” nhưng chiều lại lờ đờ, tăng động, quấy khóc hoặc ngủ gật linh tinh. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể vẫn đang thiếu ngủ.

Ép ngủ trưa quá mức đôi khi phản tác dụng

Không ít gia đình biến giờ ngủ trưa thành “cuộc chiến”, quát mắng dọa nạt bắt nằm im hàng tiếng tắt hết đèn rồi ép nhắm mắt. Kết quả là cả mẹ lẫn con đều stress.

Các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không phải “phải ngủ bằng được”, mà là tạo khoảng nghỉ yên tĩnh giữa ngày để cơ thể thư giãn.

Nếu trẻ không ngủ, bé vẫn có thể nằm đọc sách nghe nhạc nhẹ chơi yên tĩnh nghỉ ngơi không thiết bị điện tử. Việc này vẫn giúp não bộ được “hạ nhiệt” sau nhiều giờ hoạt động liên tục.

Ngoài ra, ngủ trưa quá muộn hoặc quá dài còn có thể khiến trẻ thức khuya ban đêm, tạo vòng luẩn quẩn thiếu ngủ.

Dấu hiệu cho thấy trẻ vẫn cần ngủ trưa

Cha mẹ nên ưu tiên duy trì giấc ngủ trưa nếu trẻ có các biểu hiện ngủ gật trên xe hoặc khi ăn chiều hay cáu gắt vô cớ khó tập trung hiếu động quá mức vào cuối ngày tối ngủ rất sớm vì kiệt sức

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ thiếu ngủ đôi khi không biểu hiện bằng buồn ngủ, mà ngược lại còn tăng động hơn do cơ thể tiết hormone chống mệt.

Đây cũng là lý do nhiều phụ huynh tưởng con “quá khỏe”, nhưng thật ra bé đang thiếu ngủ kéo dài.

Điều cha mẹ cần quan tâm không phải “có ngủ trưa hay không”. Mà là tổng thời gian ngủ trong ngày có đủ không chất lượng giấc ngủ có tốt không trẻ thức dậy có tỉnh táo và vui vẻ không

Một đứa trẻ ngủ đêm đủ giấc, tinh thần ổn định, phát triển bình thường thì không nhất thiết phải ép ngủ trưa chỉ vì “con nhà người ta vẫn ngủ”.

Ngược lại, có những bé nhìn tưởng hoạt bát nhưng thực chất đang thiếu ngủ triền miên vì lịch học quá dày, tiếp xúc màn hình quá nhiều hoặc ngủ muộn.

Giấc ngủ không phải chuyện nhỏ.

Với trẻ em, đó là thời gian não bộ phát triển, hormone tăng trưởng hoạt động mạnh nhất và cảm xúc được phục hồi sau một ngày dài.

Nói cách khác, đôi khi thứ trẻ cần nhất không phải thêm một lớp học hay một bữa ăn cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là… một giấc ngủ đủ đầy.