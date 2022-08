Sự kiện đầu tư định cư quốc tế tại Việt Nam năm 2022

Trở lại Việt Nam - thị trường EB-5 lớn thứ 2 toàn cầu sau 02 năm gián đoạn vì Covid-19, tháng 09 năm nay, tạp chí uy tín EB5 Investors kết hợp với Kornova đồng tổ chức sự kiện thường niên quy mô lớn trong ngành di trú "Hội nghị đầu tư định cư quốc tế 2022".



Giấy chứng nhận Kornova là đơn vị đồng tổ chức sự kiện đầu tư định cư quốc tế năm 2022.

Sự kiện quy tụ đông đảo các chuyên gia, luật sư nhập cư, đại lý di trú, trung tâm vùng, nhà phát triển dự án cũng như các cá nhân có giá trị tài sản cao. Đến với Hội nghị, các nhà đầu tư cá nhân sẽ được tiếp cận các tin tức di trú cập nhật nhất và thông tin chuyên ngành chất lượng cao.

Hội nghị năm nay sẽ bao gồm các mục thảo luận như : các diễn đàn chuyên ngành từ các luật sư, chuyên gia di trú giàu kinh nghiệm. tập trung thảo luận vào những điểm nổi bật và ưu thế của chương trình EB-5 mới. Bên cạnh đó các công ty tư vấn định cư, các đại lý di trú và nhà phát triển dự án sẽ thiết kế các buổi tư vấn chuyên sâu đặc biệt cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

Đặc biệt các nhà đầu tư tiềm năng của chương trình EB-5 sẽ được tiếp cận các thông tin tác động tích cực của chương trình EB-5 mới như: thay đổi lập pháp mới nhất của chương trình EB-5, cập nhật về hạn mức visa, và lượng visa tồn đọng của Việt Nam, kế hoạch định cư cho các gia đình có con lớn tuổi, chiến lược để đảm bảo con lớn tuổi theo cùng hồ sơ và thời gian xét đơn đối với các nhà đầu tư Việt Nam.

Tổng giám đốc Kornova - Ông Wonjoon Kang sẽ tham dự tại sự kiện quốc tế này với vai trò chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn định cư. Ông Wonjoon Kang có 23 năm kinh nghiệm trong ngành di trú. Ông hiện là thành viên của Hiệp hội Đầu tư vào Mỹ (IIUSA- Association of Invest In USA) và thành viên Hội đồng Luật pháp Tư vấn Di trú Canada (CICC – College of Immigration and Citizenship Consultants).

Thư ngỏ từ Tổng giám đốc Kornova – Ông Wonjoon Kang.

Thông tin đơn vị tổ chức

Kornova là tập đoàn tư vấn định cư quốc tế được thành lập năm 1988 tại Canada và chính thức mở văn phòng tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn định cư đầu tư tại Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribe. Văn phòng Kornova hiện có tại: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Canada và Mỹ.

Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, "cam kết đồng hành" cùng khách hàng là phương châm hoạt động từ những ngày đầu thành lập, giúp Kornova thiết lập uy tín trên tầm quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, trở thành công ty được đánh giá cao hàng đầu về danh tiếng và uy tín thực hiện.

Với 34 năm kinh nghiệm tư vấn định cư, tập đoàn Kornova đã thụ lý thành công hơn 6.000 hồ sơ định cư diện đầu tư/ doanh nhân đến các nước: Mỹ, Canada, Châu Âu và Caribe. Trong đó Kornova đã hỗ trợ hơn 2,500 gia đình Việt Nam định cư thành công sang các nước, đặc biệt là Mỹ thông qua chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5. Đồng thời, Kornova đã kêu gọi đầu tư thành công ~ 1.3 tỷ USD vào Mỹ từ các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam.

Tạp chí EB5 Investors là tạp chí uy tín hàng đầu trong ngành EB-5, hỗ trợ các nhà đầu tư, các nhà phát triển dự án và các chuyên gia EB-5. Tạp chí hoạt động với mục tiêu trợ giúp những nhà đầu tư tìm kiếm Thẻ Xanh Mỹ thông qua chương trình EB-5. Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 do Chính phủ thiết lập với nỗ lực hỗ trợ các nhà đầu tư trở thành công dân Mỹ thông qua khoản đầu tư 800.000 USD vào 01 dự án đã được Chính phủ phê duyệt.

Thông tin chi tiết về Hội nghị đầu tư định cư quốc tế tại Việt Nam năm 2022

Thời gian: Ngày 05 - 06 tháng 09 năm 2022 (8:00 - 17:00)

Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Saigon, 02 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM

Để nhận vé mời tham dự hoàn toàn miễn phí (dành riêng cho khách đăng ký với Kornova), vui lòng đăng ký theo link https://bit.ly/expo-kornova

Hãy đăng ký tham dự và nhận vé mời tham gia Hội nghị đầu tư định cư quốc tế để có thêm nhiều thông tin hữu ích về các cơ hội đầu tư quốc tịch thứ hai cho cả gia đình.

Lịch trình chi tiết sự kiện đầu tư định cư quốc tế năm 2022