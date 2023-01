Sự nghiệp thăng trầm của diễn viên gốc Việt vừa thắng Quả cầu vàng: Bị Hollywood ruồng bỏ 40 năm và giờ đây đóng cả Marvel!

Buổi sáng 11/1 đã mang đến niềm vui và sự tự hào cho khán giả Việt khi lần đầu tiên, một cái tên gốc Việt đã được xướng lên tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Quan Kế Huy đã giành chiến thắng ngoạn mục, vượt qua cả Brad Pitt tại hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất - mảng điện ảnh nhờ tác phẩm Everything Everywhere All at Once.



Sau 4 thập kỷ đầy thăng trầm, tưởng chừng như đã bỏ cuộc, Quan Kế Huy một lần nữa được Hollywood trao cho cơ hội tái xuất, và nam diễn viên đã không làm mọi người thất vọng.

Sao nhí đổi đời nhờ Steven Spielberg

Quan Kế Huy là người con của Việt Nam, sinh năm 1971 trong một gia đình gốc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 8 tuổi, cả gia đình anh sang Mỹ định cư, cũng là lúc bắt đầu cho sự nghiệp diễn xuất đáng mong chờ của anh.

Quan Kế Huy lúc nhỏ.

Vào năm 12 tuổi, chàng sao nhí gốc lọt vào mắt xanh của đạo diễn đại tài Steven Spielberg nhờ vẻ ngoài năng động, hóm hỉnh. Anh được giao cho vai cậu bé phụ tá Short Round của Indiana Jones (Harrison Ford) trong Indiana Jones and the Temple of Doom. Nhờ vai diễn này, Quan Kế Huy trở thành cái tên được săn đón tại Hollywood, nhất là trong các tác phẩm mang đậm dấu ấn phiêu lưu. The Goonies là tác phẩm tiếp theo góp phần đưa anh vươn xa tại thị trường màu mỡ này.

Quan Kế Huy trong vai Short Round.

Anh tiếp tục đóng vai Data trong The Goonies.

Dù chỉ đóng một vai nhỏ trong cả chuỗi phim Indiana Jones nhưng Quan Kế Huy để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Anh chia sẻ rằng dù đã nhiều năm trôi qua, Steven Spielberg chưa từng quên đi sự tồn tại của cái tên Quan Kế Huy. Cả hai vẫn giữ liên lạc, thậm chí Quan Kế Huy năm nào cũng gửi quà Giáng sinh cho vị đạo diễn.

Anh không bị Steven Spielberg lãng quên, nhưng Hollywood chắc chắn đã phụ lòng anh trong suốt 4 thập kỷ...

40 năm bị Hollywood lãng quên

Sau The Goonies, Quan Kế Huy tiếp tục đóng một số dự án khác như Passenger, It Takes a Thief... nhưng thành công như thuở Indiana Jones đã không còn. Nhờ kinh nghiệm Taekwondo khi đóng siêu phẩm của Steven Spielberg, Quan Kế Huy có thêm một số cơ hội cộng tác với các dự án ngoài thị trường Mỹ như Nhật Bản, Hoa ngữ... Thậm chí anh còn về Việt Nam tham gia phim Hồng Hải Tặc do Hồng Kông và Việt Nam bắt tay sản xuất, sánh đôi cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như Trương Ngọc Ánh hay Lý Hùng.

Quan Kế Huy thuở thiếu niên.

Thế nhưng bấy nhiêu đó nỗ lực vẫn không giúp tình hình của Quan Kế Huy sáng sủa hơn. Càng lớn, anh càng khó nhận được vai chất lượng vì Hollywood đã "đóng khung" anh vào hình tượng sao nhí sôi nổi. Đến năm 1991, Quan Kế Huy đóng vai chính đầu tay trong Breathing Fire. Thế nhưng bộ phim trở thành "bom xịt", làm phí hoài cơ hội sáng giá của anh.

Với tuổi tác ngày càng cao và thấy rằng có lẽ duyên phận với màn ảnh đã hết, Quan Kế Huy quyết định từ bỏ diễn xuất vào năm 2002 để lui về hậu trường. Anh làm công tác chỉ đạo võ thuật và thiết kế bối cảnh, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê một cách thầm lặng. Mặt khác, nhờ công việc này mà anh được gặp gỡ thần tượng Vương Gia Vệ, cuối cùng trở thành một phần của Jet Tone - công ty của đạo diễn Vương khi "lấn sân" sang Hollywood.

Góp mặt trong nhiều dự án và còn về Việt Nam đóng phim, Quan Kế Huy vẫn chật vật.

Chiến thắng lịch sử tại Quả cầu vàng và tương lai sáng chói

Làm công việc bàn giấy, hậu trường một thời gian dài nhưng trong thâm tâm của Quan Kế Huy, diễn xuất vẫn là khát khao lớn nhất. Đến năm 2021, cuộc gọi từ A24 đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Quan Kế Huy trở thành nam phụ trong dự án "đa vũ trụ" Everything Everywhere All at Once. Ban đầu, suýt nữa anh đã đóng với Thành Long, song cuối cùng Dương Tử Quỳnh đã trở thành nhân vật chính. Nhiều ý kiến cho rằng nếu lần đó Thành Long được chọn, có lẽ vai diễn của Quan Kế Huy đã khác hay thậm chí không tồn tại.

Trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đóng vai Waymond - chồng của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Nếu ở vũ trụ chính, Waymond khá hiền và hậu đậu thì ở những vũ trụ khác, Waymond khá ngầu và thú vị. Phân cảnh hành động mà trong đó anh dùng túi đeo chéo làm vũ khí đã được khán giả và giới chuyên môn tán dương.

Quan Kế Huy trở lại ngoạn mục với Everything Everywhere All at Once.

Nhờ diễn xuất ấn tượng, khả năng võ thuật quá cừ khôi, Quan Kế Huy đã làm nên lịch sử tại Quả cầu vàng lần thứ 80 ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất. Khi nhận giải, anh đã khóc hết nước mắt nhưng không quên gửi lời cảm ơn đến ân nhân đầu tiên - Steven Spielberg, và ân nhân mới nhất - A24 và đại gia đình Everything Everywhere All at Once.

Quan Kế Huy và chiến thắng lịch sử tại Quả cầu vàng lần thứ 80.

Năm 2022 chắc chắn là năm mà Quan Kế Huy tận hưởng và hạnh phúc nhất. Anh được tham gia siêu phẩm cùng Dương Tử Quỳnh, có cơ hội tái hợp Harrison Ford, thắng giải Quả cầu vàng danh giá, và sắp tới còn đóng phim cho Marvel. Tại sự kiện công bố dự án của Disney ở Singapore, cái tên Quan Kế Huy đã xuất hiện trên màn ảnh lớn, thuộc series Loki mùa 2 bên cạnh nam chính Tom Hiddleston.

Quan Kế Huy bên cạnh dàn sao Loki của Marvel.

Hình ảnh Short Round và Indiana Jones tái hợp gây sốt.

Ở tuổi 51, Quan Kế Huy đã rơi nước mắt khi cơ hội đã mở ra trở lại với anh, và với các diễn viên gốc Á nói chung tại Hollywood. Nam diễn viên từng chia sẻ tại chương trình Jimmy Kimmel Live rằng: "Cơ hội dành cho các diễn viên gốc Á tại Hollywood lúc bấy giờ quá ít ỏi nên tôi chọn gắn bó với công việc hậu trường để duy trì đam mê. Thế nên ở hiện tại, tôi rất mừng khi thấy Hollywood đã thay đổi, và các diễn viên gốc Á có cơ hội tỏa sáng rực rỡ". Chắc chắn ngay tại thời điểm này, Hollywood không có lý do gì để lãng quên Quan Kế Huy nữa!

Quan Kế Huy tỏa sáng ở tuổi ngoài 50.

Ảnh: Getty Images, Golden Globes