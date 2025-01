Sự thật đáng sợ phía sau công ty lừa đảo K066.com: Mỗi "nhân viên" phải lừa 100 triệu đồng/tháng, mỗi tổ 1,5 - 3 tỷ đồng, không làm được phải chịu kết cục thương tâm

Theo thông tin từ Bộ Công an, tại một số nước Đông Nam Á, lợi dụng các chính sách của nước sở tại, trong các đặc khu kinh tế, khu casino, diễn biến phức tạp tình trạng nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu điều hành, chỉ đạo, nhân viên đến từ nhiều quốc gia, phân chia thành địa bàn phạm tội theo từng quốc gia để hoạt động lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản dưới nhiều thủ đoạn tinh vi theo nhiều kịch bản khác nhau.

Những người Việt Nam muốn tìm “việc nhẹ, lương cao” tại một số nước Đông Nam Á, sau khi được các đối tượng hướng dẫn vượt biên trái phép, đã trở thành các đối tượng lừa đảo; được nuôi ăn ở tập trung, cung cấp máy tính, điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và đào tạo lừa đảo theo kịch bản đã được viết sẵn, trả lương, thưởng/phạt, nếu không làm được sẽ bị cưỡng bức, đánh đập.

Qua nắm tình hình, tại một số địa bàn tại các đặc khu kinh tế ở nước ngoài, đã xảy ra nhiều vụ án giết người hoặc vụ chết người có nạn nhân là người Việt Nam, thậm chí có một số vụ bị các đối tượng trong các tổ chức lừa đảo đánh đập dẫn đến tử vong; sau đó tử thi bị đốt, phân xác, phi tang, kéo lê trên đường bằng xe máy, vứt xác từ tầng cao...

Điển hình, đầu tháng 01/2025 đến nay, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an ở Campuchia, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra các đối tượng là công dân Việt Nam làm việc tại các công ty tại đặc khu kinh tế thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, thực chất là tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một số người Trung Quốc cầm đầu, điều hành các nhân viên lên đến hàng trăm đối tượng chủ yếu là người Việt Nam, trong đó có công ty K066.com.

Tại đây, các đối tượng chia ra thành nhiều nhóm, nhiều tổ với hàng trăm đối tượng để quản lý và điều hành hoạt động phạm tội lừa đảo đối với người dân Việt Nam.



Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, chủ quản, quản lý, tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo trong tháng (Doanh thu) cho từng nhóm, từng tổ và từng nhân viên và sẽ được hưởng tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu. Thông thường mỗi Tổ được giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo trong tháng phải đạt từ 1,5 tỷ đồng – 3 tỷ đồng/tháng, mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo 100 triệu đồng/tháng.

Nếu lừa đảo được người dân Việt Nam và đạt chỉ tiêu được giao cho, thì các đối tượng, nhân viên được hưởng lương cứng và tỷ lệ phần trăm số tiền lừa đảo được. Các đối tượng lừa đảo này thường dụ dỗ người Việt Nam ở trong nước bằng các thủ đoạn như kết bạn, yêu đương, dụ dỗ, lôi kéo người bị hại cài đặt các phần mềm mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, chuyển tiền hoặc đe dọa chuyển tiền… Nếu không hoàn thành công việc, các nhân viên này sẽ bị các đối tượng đánh đập, tra tấn, chích điện, phạt thể lực (chạy bộ, đứng nghiêm, nhảy cóc…).

Các nhân viên trong vụ án này khai nhận đã giả mạo các dự án đầu tư của tập đoàn Vingroup nhưng tạo các website, tài khoản ngân hàng có tên gần giống với tên các doanh nghiệp của Vingroup như: Vnfast, Vinclubid.com, Vinclubgrup.com; sau đó tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo là các cán bộ, lãnh đạo các công ty trong Vingroup, giả mạo các giấy chứng nhận của Vingroup để tạo lòng tin khi kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án của tập đoạn Vingroup.

Ngoài ra, các đối tượng có một bộ phận dụ dỗ người bị hại nạp tiền đánh bạc vào các website đánh bạc do các đối tượng tạo ra, giả mạo các nhân viên IT biết các lỗ hổng bảo mật để tạo lòng tin và dụ dỗ người chơi nạp tiền vào các website trên.

Hầu hết các website đều do các đối tượng tạo đều giả mạo, các đối tượng có thể can thiệp, điều chỉnh các số dư trong tài khoản, số tiền tiền lãi, tiền trúng thưởng và chỉ cho bị hại rút số tiền rất nhỏ trong số tiền đã nạp vào. Sau khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng sẽ thay nhau chăm sóc và dụ dỗ bị hại nạp tiền, chuyển tiền sau đó bày ra các lý do để người bị hại tiếp tục nạp tiền, chuyển tiền đến khi không còn khả năng tài chính thì sẽ chặn liên lạc, khoá tài khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt và khởi tố 9 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tiếp nhận hơn 400 người Việt Nam, nhân viên trong đường dây lừa đảo trong vụ án để tiếp tục phân loại, điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị người dân đã bị lừa đảo với thủ đoạn như trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (qua Điều tra viên Nguyễn Văn Long – SĐT 0935.546.688) để trình báo để điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.



Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài để bắt giữ, xử lý triệt để các cá nhân là công dân Việt Nam tham gia các tổ chức tội phạm có tổ chức hoặc thực hiện các hành vi phạm tội bất kể phạm tội ở trong nước hay nước ngoài đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cục Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân: cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, dụ dỗ, lôi kéo sang nước ngoài làm việc theo kiểu “việc nhẹ lương cao”, tránh bị lừa gạt, đưa vào các tổ chức tội phạm hoặc bị mua đi, bán lại cho các tổ chức tội phạm mua bán người. Mọi công dân khi xuất cảnh sang các nước phải thực hiện đúng quy định về xuất nhập cảnh.

Mọi hành vi xuất cảnh trái phép hoặc tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu người dân phát hiện người thân, con em mình đang tham gia các tổ chức lừa đảo thì trình báo cho cơ quan Công an cơ sở và phải khẩn trương vận động, kêu gọi về nước để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị người dân tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo, đe doạ trên không gian mạng của các đối tượng nhất là các thủ đoạn giả mạo cơ quan chức năng, giả vờ yêu đương sau đó dụ dỗ tham gia các dự án đầu tư, tham gia đánh bạc… tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.