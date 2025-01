Sự thật lời mời gọi "nhà đất ngộp" cần bán

Một ngày đầu tháng 1-2025, phóng viên Báo Người Lao Động bất ngờ được một phụ nữ tên Kim Xuyến, giới thiệu là nhân viên môi giới của công ty môi giới bất động sản (BĐS) lớn tại TP HCM, cho biết đang nắm giữ căn nhà tại đường Duyên Hải, Thảo Điền (TP Thủ Đức) giá "ngộp" chỉ 4,1 tỉ đồng nhưng diện tích tới hơn 100 m2 (5,5 x 19 m), kết cấu 1 trệt 1 lửng 4 lầu, đường phía trước rộng 12 m, pháp lý "sạch" 100%, đã có sổ hồng riêng và đặc biệt đang có hợp đồng cho thuê 20 triệu đồng/tháng.

Giới thiệu nhà Thảo Điền

Kim Xuyến liên tục nói đây là cơ hội hiếm có và đề nghị chúng tôi sắp xếp đến địa chỉ số 1 Lê Duẩn (quận 1) lúc 7 giờ sáng, ngày 7-1 để xem giấy tờ và đi coi nhà.

Đúng hẹn, chúng tôi có mặt tại số 1 Lê Duẩn, địa chỉ này là tòa nhà Petrovietnam Tower. Gọi cho Xuyến, được yêu cầu sang Trung tâm Hội nghị - tiệc cưới Hoàng Long phía đối diện (số 2 Lê Duẩn) để gặp cho thuận tiện. Theo quan sát, phía ngoài trung tâm hội nghị có rất nhiều nhân viên trẻ, mặc đồng phục quần đen sơ mi trắng liên tục gọi điện hoặc ngược xui để hỏi những người dừng phía trước hoặc đi ngang có phải là khách hàng của mình hay không để mời vào trong.

Khi vào bên trong, chúng tôi gặp một người tên Nguyễn Tấn Lộc, xưng là nhân viên của Công ty Đại Hưng Vượng bước lại dò hỏi khá cẩn thận: "Anh đến đây để tham khảo mua nhà đất TP HCM hả? Bạn môi giới nào giới thiệu anh đến đây? Nếu không có thông tin tụi em sẽ không hỗ trợ được!". Khi chúng tôi đọc tên Kim Xuyến, người này ậm ừ vì không biết Xuyến là ai nên đã yêu cầu cung cấp tin nhắn đã trao đổi với Xuyến để xác nhận. Lúc này, chúng tôi mới được dẫn vào phía trong, nơi đang có hàng trăm nhân viên đang ngồi tư vấn cho khách. Nhạc Tết mở to để lấn át tiếng ồn, nhốn nháo.

Nhân viên công ty “kèm” khách hàng tại trung tâm hội nghị ở quận 1, TP HCM

Khi chúng tôi hỏi về căn nhà ở đường Duyên Hải, Thảo Điền, Lộc tỏ ra tiếc nuối vì có khách vừa mới cọc 300 triệu đồng. Người này giới thiệu căn nhà khác tại đường Trần Não (TP Thủ Đức), giá 4,29 tỉ đồng, diện tích 65 m2 (5 x 15 m), 1 trệt 3 lầu, hẻm xe hơi 7 m, đang có hợp đồng thuê dài hạn 28 triệu đồng/tháng và một căn khác cũng ở Thảo Điền diện tích 60 m2, giá 4,36 tỉ đồng, 1 trệt 2 lầu, hợp đồng thuê dài hạn 26 triệu đồng/tháng. Lộc cam kết pháp lý chuẩn, có thể thương lượng thêm với chủ nhà và bao hết thuế phí, gồm phí trước bạ, công chứng, sang tên.

Cảm thấy chúng tôi còn nghi ngờ, Lộc nói công ty đang hợp tác với các sở liên quan đến đất đai tại TP HCM nên khi khách đi xem nhà sẽ có cán bộ tới hỗ trợ kiểm tra pháp lý trực tiếp. Về lý do những căn nhà trên có giá rẻ là do cuối năm chủ nhà kẹt tiền hoặc nhà do các ngân hàng lớn thanh lý để thu hồi nợ. "Nếu anh không đủ để mua ngay có thể đặt cọc 100 - 200 triệu đồng để giữ nhà, sau đó sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất thấp, chỉ 6%-8%/năm để thanh toán phần còn lại. Tuy nhiên, anh phải đợi 3 ngày mới có thể xem nhà vì các căn này đều đang cho thuê" - Lộc nói.

Sau đó, nhân viên này gợi ý giỏ hàng công ty đang có một số lô đất nền dọc trên tuyến Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) với giá khoảng 1,2-2 tỉ đồng, diện tích trên dưới 100 m2, pháp lý rõ ràng, hẹn chúng tôi 7 giờ 30 ngày 10-1 để đi xem các căn nhà ở TP Thủ Đức và sẽ tư vấn rõ hơn. Lộc còn hứa nếu chúng tôi chốt mua nhà vào hôm đó sẽ được nhận voucher mua tivi trị giá 20 triệu đồng, chiết khấu nhà đất 100 triệu đồng và nội thất 80-120 triệu đồng tùy sản phẩm.

Thế nhưng, sáng 10-1, khi gặp chúng tôi, Lộc thông báo căn ở đường Trần Não và Thảo Điền đã có khách xuống cọc 600 triệu đồng tối hôm trước. Người này bày tỏ lấy làm tiếc vì không giữ nhà được cho chúng tôi. Sau đó, Lộc báo bận và chuyển một nhân viên khác tên Tường Vi hỗ trợ.

Người này tiếp tục tư vấn về dự án đất nền mà trước đó Lộc đã giới thiệu. Rằng dự án đất nền này có diện tích 80 - 150 m2/nền, giá từ 1,2 - 1,8 tỉ đồng, cách khu đô thị Vạn Phúc 500 m, gần chợ Hiệp Bình, ngã 4 Bình Phước, đã có sổ hồng riêng, không dính lộ giới... Người mua còn được ngân hàng hỗ trợ vay 70% giá trị sản phẩm. Đặc biệt, chủ đầu tư chính sách thuê đất kéo dài 5 năm (ký theo 1 năm), giá thuê 15 triệu đồng/năm, có thể thanh toán một lần 180 triệu đồng nếu khách trả đủ tiền đất.

Sau đó, Vi cũng báo bận đi kiểm tra lại giỏ hàng dự án. Một nhân viên nữ tên Khuê lại tiếp chuyện và bàn tiếp về dự án đất nền Quốc lộ 13 nhưng lại nói đất này ở bên trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khi chúng tôi hỏi kỹ vị trí cụ thể của dự án ở đâu, Khuê ấp úng và nói chờ Vi lấy hình ảnh để xem cho rõ ràng. Khi Tường Vi trở lại, người này hẹn 7 giờ ngày 14-1 sẽ cung cấp đầy đủ pháp lý dự án vì dữ liệu để trên máy tính công ty. Vi còn đề nghị chúng tôi có mặt đúng giờ để hưởng suất chiết khấu tới 250 triệu đồng.

Chở đi xem đất Bình Dương

Đúng 7 giờ ngày 14-1, chúng tôi đến Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Hoàng Long gặp Tường Vi và Khuê đã thấy có taxi chờ sẵn. Vi cam đoan chỉ chở chúng tôi đi xem đất, không có thêm khách hàng nào khác. Tuy nhiên, vài phút sau đó lại một phụ nữ khoảng 45-50 tuổi, được gọi là cô Hồng lên xe và liên tục thủ thỉ suốt chuyến đi, về mục đích mua đất và tài chính khoảng bao nhiêu, nên coi pháp lý ra sao, cọc thế nào... để không bị lừa. Người phụ nữ này còn nói quen sếp của Vi và Khuê nên rất tin tưởng, sẽ hợp tác lâu dài nếu thuận lợi. Vi và Khuê cũng liên tục tiếp lời và khẳng định giấy tờ bảo đảm "sạch", giá rẻ, khi nào khách kiểm tra thấy kỹ mới xuống tiền.

Bản đồ dự án đất nền ở Bình Dương được nhân viên công ty dùng để giới thiệu cho khách nhưng không thông tin pháp lý nào

Thay vì đưa chúng tôi đến địa chỉ dự án ở Quốc lộ 13 như đã hẹn, Vi yêu cầu chở cô Hồng xuống xem đất ở Bình Dương, giáp TP Thủ Đức trước. Chúng tôi bức xúc hỏi vì sao ban đầu nói khác còn giờ làm khác? Nhân viên nói đi xem đất Bình Dương để chúng tôi có thêm sự lựa chọn. "Xem nhiều lô đất biết đâu có chỗ đầu tư tốt hơn sao. Thử đi đi con!" - người phụ nữ tên Hồng cũng tiếp lời.

Sau hơn 1,5 giờ di chuyển, chúng tôi được đưa đến xem đất nền tại chợ Tân Lập - chợ VSIP 3 (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Đây là một khu đất trống, được dựng rạp với nhiều bàn ghế, tiếng nhạc ầm ĩ với rất đông nhân viên và khách hàng liên tục hò hét "chốt cọc rồi", "đã cọc 100 triệu", "chị Mai mua lô đây rồi". Nhiều khách hàng ngồi ký giấy tờ, đếm tiền để đặt cọc rất nhộn nhịp... Sau đó, Vi cầm bản đồ dự án và giới thiệu đây là khu đô thị thông minh (Smart City), tiếp giáp đường Vành đai 4, khu dân cư, trung tâm thương mại và các đường tỉnh lớn, đông đúc người qua lại, rất tiềm năng để đầu tư. Ngồi cạnh chúng tôi, cô Hồng cũng tắm tắc khen: "Đất sát khu công nghiệp, đông công nhân, rất phù hợp để đầu tư kiếm lời, mua đi!".

Tường Vi và Khuê liên tục tung thông tin: "Đất dưới đây rất đẹp, đã được phân lô vuông vức. Sau khi mua xong sẽ ký hợp đồng thuê đất 180 triệu đồng/năm, có chính sách mua lại trong vòng 3-6 tháng, cam kết lợi nhuận 10%-12% hoặc 12 tháng với lợi nhuận 18%-20%. Nếu chốt ngay tại chỗ, anh sẽ trúng được chiếc xe tay ga hiệu Honda Air Blade trị giá 40 triệu đồng. Còn cọc 20 triệu đồng sẽ được nhận 1 chỉ vàng (trị giá 8 triệu đồng); 100 triệu đồng sẽ nhận 3 chỉ vàng; 200 triệu đồng nhận 5 chỉ vàng và 300 triệu đồng nhận được 10 chỉ vàng. Gom cả phần ưu đãi dành riêng cho sales và tiền thưởng, anh sẽ được giảm 300 triệu đồng, chỉ phải trả 2,39 tỉ đồng". Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi giấy tờ pháp lý dự án, những người này nói để xem lại. Vì vậy, chúng tôi từ chối mua và yêu cầu chở về lại TP Thủ Đức để xem đất như đã hẹn nhưng bị làm lơ và phải ngồi đợi hàng giờ mới cho về lại Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Hoàng Long, không hề đi xem nhà hay đất như cam kết ban đầu.

Lại là Đại Hưng Vượng? Trong cuộc gặp ngày 7-1, khi chúng tôi hỏi nhân viên Nguyễn Tấn Lộc về công ty đang làm việc để kiểm tra xem có đủ uy tín hay không thì người này nói đang làm việc cho 1 tập đoàn lớn, sau đó lại nói làm cho một phòng ban của một công ty BĐS liên kết bán sản phẩm. Thế nhưng, sau nhiều lần gặng hỏi, Lộc mới nói đang làm cho công ty tên Đại Hưng Vượng nhưng không tiết lộ gì thêm. Liên quan đến Công ty Đại Hưng Vượng, hồi tháng 3-2024, Báo Người Lao Động từng có bài viết phản ánh một công ty cũng có tên Đại Hưng Vượng rao bán dự án trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 nhưng lại chở khách lên tận Bình Dương để bán đất nền dự án, cũng có tên Smart City.