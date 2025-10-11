Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc

11-10-2025 - 06:50 AM | Xã hội

Một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc khiến nhiều phụ huynh lo lắng, công an đã nhanh chóng vào cuộc

Ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ mời một người phụ nữ trên địa bàn để làm việc liên quan việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bắt cóc 3 học sinh".

Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc- Ảnh 1.

Công an đang làm rõ động cơ tài khoản đăng thông tin học sinh bị bắt cóc

Trước đó, tài khoản Facebook N.N. đăng nội dung:"Có thông tin hôm nay có 3 bé học sinh bị bắt cóc. Công an đã vào cuộc tìm kiếm nhưng các con đã mất tích. Mong các con bình an…".

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tài khoản N.N. còn khẳng định việc bắt cóc xảy ra tại một trường cấp 3 ở xã Xuân Thới Thượng cũ (nay là xã Bà Điểm, TP HCM).

Sau khi nắm được sự việc, Công an xã Bà Điểm đã xác minh và khẳng định tin về "bắt cóc 3 học sinh" là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. 

Hiện cơ quan công an đang rà soát, mời người phụ nữ đã đăng tải nội dung nói trên lên làm việc để xử lý theo quy định.

Công an khuyến cáo hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

