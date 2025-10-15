Sự thật về bà chủ chuỗi khách sạn bình dân A25, sở hữu 2.300 phòng khắp Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan, sinh năm 1975 quê tại Thanh Trì, Hà Nội là người đứng sau chuỗi khách sạn bình dân trải dài khắp Việt Nam và có chi nhánh tại quốc tế - A25. Bà là người đại diện pháp luật và vừa là giám đốc điều hành chuỗi khách sạn có hơn 2.300 phòng này.

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan

Được thành lập vào năm 2003, khởi điểm từ khách sạn đầu tiên tại đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), khách sạn A25 là nơi lưu trú đánh mạnh vào sự tiện lợi khi tạo lạc tại các khu vực trung tâm của Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,... Ngoài ra, phòng của A25 có giá rất phải chăng và đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho tệp khách du lịch và công tác lưu trú ngắn hạn.

Khách sạn A25 đi vào hoạt động từ năm 2003

Được biết, Cổ đông sáng lập Tập đoàn Khách sạn A25 gồm 3 công ty: Công ty TNHH Khách sạn du lịch và dịch vụ Ngọc Hiếu (40%) có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng (ghi nhận tháng 6/2018), Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Ngọc Thanh (30%) có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng (ghi nhận tháng 12/2019), Công ty TNHH Quốc Tế Hương Anh (30%) có vốn điều lệ 7,5 tỷ đồng (ghi nhận tính tới tháng 6/2018).

Chuỗi khách sạn A25 có nhiều chi nhánh ở vị trí trung tâm đắc địa

Đến tháng 6/2018, bà Nguyễn Thị Thuý Loan nắm giữ 95% vốn điều lệ (tương đương 8,075 tỷ đồng) Công ty TNHH Khách sạn du lịch và dịch vụ Ngọc Hiếu. Bà Nguyễn Thị Lự sở hữu 80% vốn điều lệ (tương đương 6 tỷ đồng) Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Ngọc Thanh. Đặc biệt, tính đến tháng 12/2019, ông Nguyễn Đình Ngọ (SN 1940) đã góp 98,75% vốn điều lệ (tương đương 49,375 tỷ đồng) của Công ty TNHH Quốc Tế Hương Anh (Trích Báo Dân Việt).

Chuỗi khách sạn A25 đã hỗ trợ nơi lưu trú cho các y bác sĩ chống dịch vào năm 2021

Một điều đặc biệt trong suốt hành trình của khách sạn A25 đó chính là, năm 2021 chuỗi khách sạn này đã bàn giao toàn bộ 600 phòng hiện có của hệ thống khách sạn A25 để làm nơi lưu trú cho 1.000 y, bác sĩ, giảng viên, sinh viên y khoa từ các tỉnh tình nguyện đến hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chuỗi khách sạn này cũng từng gặp phải thách thức, tạm ngưng hoạt động 2 năm. Bà Nguyễn Thị Thuý Loan chia sẻ tại tọa đàm “Thực trạng và giải pháp trong hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 rằng, trong 3 năm dịch bệnh, A25 đã đóng cửa ít nhất 2 năm. Mở cửa trở lại khoảng 1 năm trở lại đây, cơ sở vật chất bị xuống cấp theo thời gian, doanh thu sụt giảm, các chi phí điện nước, vốn vay nhà nước chỉ hỗ trợ trong thời gian dịch nặng nề nhất. Chủ nhà cũng chỉ hỗ trợ tiền thuê ở mức cho phép, chi phí trả lương nhân viên ngày càng cao nên các nguồn vốn nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất hầu như không còn.

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan phát biểu tại tọa đàm

Nhưng qua hơn hai thập kỷ phát triển, A25 đã tạo dựng và khẳng định được dấu ấn của mình trong lĩnh vực lưu trú, nghỉ dưỡng, với hệ thống hơn 60 khách sạn trải dài không chỉ ở Việt Nam, mà còn mở rộng trên thế giới. Giá cả cũng khá phải chăng khi các hạng phòng chỉ từ 500 nghìn - 800 nghìn đồng/đêm mà lại đầy đủ tiện nghi và nằm gần trung tâm của thành phố.