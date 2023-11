Sự xuất hiện của Lotte Mall Tây Hồ tại Hà Nội hay Hùng Vương Plaza tại TP HCM có gây ảnh hưởng đến thị phần của Vincom Retail?

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu và và lợi nhuận sau thuế của Vincom Retail lần lượt đạt 7.400 tỷ đồng (tăng 42,6% so với cùng kỳ) và 3.300 tỷ đồng (tăng 71,9% so với cùng kỳ. Kết quả tăng trưởng đến nhờ việc công ty ngừng triển khai gói hỗ trợ khách thuê (464 tỷ đồng kể từ quý 1/2022). Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê trung bình cải thiện do nguồn cung thị trường hạn chế và việc triển khai kế hoạch thay thế cơ cấu khách thuê của Vincom Retail và ghi nhận doanh thu bán bất động sản của 292 căn shophouse của các dự án tại tỉnh Quảng Trị và Điện Biên.

Theo SSI Research, quý 3/2023 Vincom Retail tiếp tục ghi nhận kết quả ổn định ở tất cả các chỉ số chính nhờ chiến lược thay đổi cơ cấu khách thuê và hiệu quả hoạt động của các trung tâm thương mại được cải thiện.

Tỷ lệ lấp đầy mặt sàn trong quý vừa qua của doanh nghiệp là 85,4%, cải thiện 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tuy nhiên con số này thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý 2/2023 với tỷ lệ lấp đầy thấp ở các trung tâm Vincom Plus (71,4% so với 74%trong quý 2/2023). Với chiến lược thay đổi cơ cấu khách thuê của Vincom Retail thông qua tập trung vào khách thuê quốc tế hoặc khách thuê lớn cho Vincom Plaza và Vincom Plus. Công ty cần thêm thời gian để cải thiện công suất thuê.

Cùng với việc cải thiện công suất thuê, giá thuê trung bình trong quý vừa qua đã tăng 6,45% so với cùng kỳ và tăng 2,4% so với quý trước. SSI Research cho rằng đây là kết quả của việc nâng cấp cơ cấu kháchthuê. Một số thương hiệu quốc tế và trong khu vực đã chọn Vincom Retail để mở cửa hàng đầu tiên quý 3/2023 như Guess & WowAcc (thương hiệu thời trang), Hokkaido Sachi và Machida Shoten (thương hiệu trong ngành F&B).

Trong năm qua, Vincom Retail đã quyết định hoãn khai trương Vincom Mega Mall Grand Park đến tháng 4/2024. Ngoài ra công ty cũng tạm hoãn khai trương các trung tâm thương mại khác (như Vincom Plaza Hà Giang với diện tích sàn 9.500m2) cũng tới thời điểm tháng 4/2024 để đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và để tận dụng tốt hơn lượng khách mua sắm vào dịp lễ 30/4.

Tuy nhiên, về tổng thể Vincom Retail vẫn có kế hoạch mở thêm 160.000 m2 diệntích sàn bán lẻ trong năm 2024 và duy trì chiến lược phát triển thêm 800.000 m2 diện tích sàn bán lẻ trong cácnăm tới, tương đương với kế hoạch bổ sung 250.000 – 300.000 m2 diện tích sàn mỗi năm.VRE cũng đã chia sẻ một số dự án đang được triển khai như Vincom Plaza tại Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên Phủ, Quảng Trị, Biên Hòa, Vincom Mega Mall Vũ Yên (Hải Phòng), Vincom Mega Mall Grand Park (TP. HCM) và một trung tâm thương mại lớn khác thuộc Vinhomes Ocean Park 2 sắp khai trương.

Lotte Mall Tây Hồ và Hùng Vương Plaza được mở cửa không ảnh hưởng đến Vincom Retail

Trong quý 3/2023, Tập đoàn Lotte đã khai trương Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội với diện tích sàn thương mại cho thuê (NLA) gần 72.000 m2 và đóng góp vào nguồn cung sàn thương mại mới 78.630 m2 cho thị trường bất động sản cho thuê Hà Nội. Trong khi đó, Hùng Vương Plaza ở TP. HCM mở cửa trở lại với chủ sở hữu mới, cung cấ pkhoảng 19.200 m2 cho nguồn cung bất động sản bán lẻ của thành phố.

Tuy nhiên, nguồn cung bất động sản bán lẻ ở cả hai thành phố đều hạn chế, tỷ lệ lấp đầy của các trung tâm thương mại mới gần như 100%, theo CBRE. Nguồn cung hạn chế đã hỗ trợ giá chào thuê và cải thiện tỷ lệ lấp đầy cho mảng bất động sản bán lẻ chothuê ở cả hai thị trường.

SSI Research cho rằng mặc dù mức tiêu dùng yếu, nhưng với vị thế dẫn đầu, Vincom Retail vẫn có thể duy trì và thậm chí nâng cao kết quả kinh doanh với: 79% doanh thu cho thuê đến từ hợp đồng thuê cố định từ đó đảm bảo nguồn lợi nhuận ổn định. Với thời hạn thuê trung bình còn lại 3,7 năm, đủ để công ty đi qua những khó khăn của thị trường trong ngắn hạn. Ngoài ra, Vincom Retail sẽ tiếp tục tối ưu hóa hoạt động đã triển khai ở các bộ phận vận hành, tiếp thị và nhân sự; và có thể tạm hoãn mở trung tâm thương mại mới để tập trung vào các trung tâm hiện tại

Từ năm 2024, SSI Research cho rằng doanh số bán bất động sản của Vincom Retail dự kiến sẽ chững lại do chiến lược thay đổi từ mở các loại hình trung tâm mua sắm nhỏ hơn ở các tỉnh (Vincom Plaza, Vincom Plus) sang mở thêm Vincom Mega Mall. Tuy nhiên đơn vị phân tích này kỳ vọng công ty vẫn sẽ mở 160.000 m2 diện tích sàn bán lẻ trong năm 2024, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê dự kiến tiếp tục tăng sẽ mang lại tăng trưởng doanh thu cho mảng cho thuê TTTM.

Theo đó, SSI Reserch dự báo tổng doanh thu và LNST năm 2024 lần lượt là 9.400 tỷ đồng (giảm 5,8% so với cùng kỳ) và 4.440 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). Cho thuê trung tâm thương mại dự kiến sẽ chiếm 91% tổng doanh thu, với mức tăng trưởng 8,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh số bán bất động sản có thể giảm 64% so với cùng kỳ do phần lớn doanh thu chưa ghi nhận được ghi nhận trong năm 2023.