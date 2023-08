Sửa iPhone bị liệt cảm ứng bao nhiêu tiền? Nên sửa trung tâm nào uy tín?

Tại sao iPhone bị liệt cảm ứng?



Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng iPhone bị liệt cảm ứng. Cụ thể là do cài đặt các phần mềm không tương thích hoặc nâng cấp firmware không đúng cách, bị hỏng Socket hoặc bị hỏng lớp IC cảm ứng ở trên bảng mạch.

Một nguyên nhân khác là do màn hình iPhone bị lỗi đến từ nhà sản xuất, va đập, rơi rớt trong quá trình sử dụng hoặc bị va quẹt, chèn ép bởi các vật cứng khi cho thiết bị vào túi có chứa nhiều đồ vật.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng sử dụng miếng dán màn hình kém chất lượng, gây ra hiện tượng loạn cảm ứng, liệt cảm ứng. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc với chất lỏng qua các tai nạn như rơi vào nước, đổ nước hay ngấm nước trong lúc đi mưa cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Bên cạnh lỗi phát sinh từ phần cứng, các vấn đề sử dụng nhiều phần mềm trong khi iPhone có cấu hình thấp khiến bộ vi xử lý không chịu nổi, kéo theo cảm ứng không ăn, gây ra hiện tượng đơ, giật lag và liệt cảm ứng.



Khắc phục lỗi iPhone bị liệt cảm ứng như thế nào?

iPhone bị liệt cảm ứng là vấn đề được khắc phục nhanh chóng để không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Khi gặp lỗi này, bạn có thể khởi động lại máy, sau đó kiểm tra phần cảm ứng có hoạt động ổn định hay chưa.

iPhone bị liệt cảm ứng cần khởi động lại

Bên cạnh đó, bạn nên kiểm tra lại bộ sạc, phụ kiện bạn đang sử dụng cho iPhone của mình. Nếu phát hiện cáp sạc - củ sạc không chính hãng hoặc hàng "dởm" thì tốt nhất là nên thay ngay bộ mới nhằm tránh làm hỏng iPhone và đảm bảo an toàn.



Đối với lỗi phần mềm, bạn nên bỏ bớt một số ứng dụng không dùng tới, làm sạch bộ nhớ, xóa các dữ liệu cũ, giúp cho iPhone hoạt động trơn tru và ổn định hơn.

Nếu máy bị ngấm nước, bạn nên sử dụng một chiếc khăn thấm nước, tháo rời pin và lau khô. Sau đó, sử dụng khăn giấy (khả năng hút ẩm tốt) để quấn từng bộ phận riêng của máy và đặt nơi khô ráo qua đêm.

Sửa liệt cảm ứng iPhone bao nhiêu tiền?

iPhone là dòng sản phẩm cao cấp của Apple nhưng kéo theo rất nhiều lỗi, khó sửa chữa trong các trường hợp bị hư hỏng. Khi iPhone liệt cảm ứng, bạn có thể sẽ mất một khoản kha khá chi phí để "tu chỉnh" lại dế yêu của mình.

iPhone có rất nhiều dòng đời khác nhau nên việc sửa lỗi sẽ phụ thuộc vào từng hệ thống máy khác nhau của hãng. Tất nhiên, việc chi ra số tiền khá lớn sẽ đồng nghĩa việc sửa chữa iPhone bị liệt cảm ứng một cách hiệu quả nhất.

Sửa liệt cảm ứng iPhone ở đâu uy tín?

Nếu áp dụng những biện pháp trên mà vẫn không hiệu quả, bạn nên mang iPhone đến các hệ thống sửa chữa thiết bị di động uy tín.

Trong đó, Viện Di Động - Hệ thống Sửa chữa và Bảo hành các thiết bị Apple uy tín tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương đã đi vào hoạt động hơn 12 năm, giàu kinh nghiệm trong việc khắc phục lỗi liệt cảm ứng iPhone và nhiều vấn đề khác.

Sửa chữa iPhone liệt cảm ứng tại Viện Di Động

Tại đây, hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng, cần thiết trong dịch vụ sửa chữa, đảm bảo tính minh bạch, chế độ bảo hành sau sửa chữa lâu dài.



Quy trình sửa liệt cảm ứng iPhone tại hệ thống Viện Di Động

Đến với hệ thống Viện Di Động, khách hàng có thể thay cảm ứng iPhone với chi phí phù hợp ngân sách, báo giá chi tiết và không phát sinh phí ẩn. Đồng thời, hệ thống còn cung cấp các loại linh kiện chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ, luôn được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng để thay thế cho từng dòng iPhone cũ và mới.

Kỹ thuật viên tháo lắp và thay cảm ứng mới

Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác sửa chữa, kết hợp với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao và những tư vấn viên luôn quan tâm đến khách hàng. Nhờ đó, giúp quý khách cảm thấy hài lòng hơn vì thời gian thay cảm ứng iPhone mới tại đây nhanh chóng và trả máy đúng hẹn.



Không chỉ lỗi cảm ứng mà các lỗi về phần cứng, phần mềm khác phát sinh trên iPhone đều sẽ xử lý tốt khi bạn mang điện thoại đến Viện Di Động kịp thời. Hệ thống cung cấp dịch vụ chi tiết, chính sách bảo hành dài lâu và cam kết hoàn tiền 100% nếu quý khách không hài lòng với kết quả mang lại.

Khách hàng chờ đợi tại cửa hàng để lấy máy

Cách thức liên hệ và đặt lịch sửa chữa iPhone liệt cảm ứng tại Viện Di Động



Mọi thông tin về dịch vụ sửa chữa iPhone tại Viện Di Động Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ, xin vui lòng liên hệ:

- Website: https://viendidong.com/

- Hotline: 1800.6729 (miễn phí)

- Fanpage: https://www.facebook.com/viendidong