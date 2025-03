Subaru thay đổi ưu đãi bộ đôi Forester và Crosstrek: Giảm sâu nhất 200 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc

Subaru Forester

Trong tháng 3/2025, mức ưu đãi hãng xe Nhật Bản dành cho Forester đã có sự giảm nhẹ. Cụ thể, Subaru Forester bản 2.0 iL có giá ưu đãi 829 triệu đồng, giảm 140 triệu đồng. Trong khi đó, bản 2.0 iL EyeSight được giảm giá 200 triệu đồng xuống còn 899 triệu. Riêng bản 2.0 iS EyeSight có giá bán ưu đãi 999 triệu đồng trong tháng này, cũng rẻ hơn 200 triệu đồng so với mức niêm yết.

Subaru Forester đều được ưu đãi sâu cho cả 3 phiên bản. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, giá ưu đãi của 3 phiên bản Forester trong tháng 2/2025 lần lượt là 819 triệu đồng, 879 triệu đồng và 979 triệu đồng. Như vậy trong tháng 3 này, mức ưu đãi đối với các mẫu xe này đã ít hơn 20 triệu đồng. Tất cả những mẫu xe ưu đãi đều được sản xuất năm 2024.

Tại thị trường Việt Nam, Subaru Forester được xếp vào phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh cùng nhóm Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Mitsubishi Outlander. Tuy vậy, Subaru Forester thường được xem là đối thủ chính của Honda CR-V, bởi 2 mẫu xe này có khoảng giá ngang ngửa và cao hơn hẳn các đối thủ còn lại.

Subaru Forester. Ảnh: Đại lý Subaru

Tuy có giảm mức ưu đãi, giá bán thực tế của Subaru Forester sẽ ngang ngửa những mẫu xe bán chạy như Mazda CX-5 hay Ford Territory. Thậm chí, Forester còn có thế cạnh tranh được với những mẫu xe thuộc phân khúc SUV B+ như Toyota Corolla Cross (820-913 triệu đồng) hay Honda HR-V (699-876 triệu đồng).

Subaru Crosstrek

Tương tự đàn anh, ưu đãi của Subaru Crosstrek cũng ít hơn so với tháng trước. Cụ thể, Crosstrek 2.0 i-S EyeSight giảm từ 1,098 tỷ đồng xuống còn 1,029 tỷ đồng; bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid giá từ 1,268 tỷ đồng giờ chỉ còn 1,179 tỷ đồng.

Subaru giảm ưu đãi cho Crosstrek trong tháng 3/2025. Ảnh: Đại lý

Như vậy, chỉ có phiên bản Crosstrek tiêu chuẩn được điều chỉnh giá ưu đãi tăng thêm 20 triệu đồng so với tháng 2/2025. Trong khi đó, phiên bản EyeSight e-BOXER Hybrid vẫn được giữ nguyên mức giảm 89 triệu đồng.

Trong tháng 3 này, khách hàng mua xe vẫn được tặng 1 bộ nâng cấp cốp đóng mở điện trị giá 19,5 triệu đồng. Xe được hưởng chính sách bảo hành 5 năm và không giới hạn số km. Riêng pin trên Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid sẽ được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Giá thực tế của Crosstrek vẫn cao hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Đại lý

Dù có mức ưu đãi hấp dẫn nhưng giá thực tế của Subaru Crosstrek vẫn nằm trong nhóm cao nhất phân khúc SUV hạng B, bên cạnh VW T-Cross. Thậm chí, giá của Crosstrek còn ngang ngửa những mẫu SUV hạng D như Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng) hay Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Subaru Crosstrek ra mắt lần đầu tại Vietnam Motor Show (VMS) 2024 với 2 phiên bản, giá từ 1,098 tỷ đến 1,268 tỷ đồng. 2 phiên bản có sự khác biệt lớn ở động cơ. Bản tiêu chuẩn dùng máy 2.0L xăng hút khí tự nhiên mạnh 154 mã lực và 196Nm. Trong khi bản cao cấp hơn dùng động cơ hybrid gồm máy xăng 2.0L mạnh 145 mã lực, 188 Nm kết hợp mô-tơ điện 13,6 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp, hệ dẫn động AWD.