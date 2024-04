Sức hút bất động sản biển gần ngày càng mạnh mẽ

Du lịch biển gần tăng trưởng mạnh



Thay vì những chuyến du lịch dài ngày, những năm gần đây ghi nhận xu hướng du lịch ngắn ngày trở nên phổ biến. Đặc biệt ở đô thị lớn như TP. HCM, nhịp sống hiện đại và guồng quay công việc bận rộn khiến các chuyến du lịch ngắn ngày trở thành lựa chọn hàng đầu của người dân.

Theo ghi nhận thực tế, Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua luôn là địa phương thu hút đông đảo du khách từ TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2023, tổng số khách tham quan, du lịch đến địa phương này khoảng 14.105.500 lượt khách, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 15% so cùng kỳ. Tính riêng trong tháng 02 năm 2024, tổng lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại tỉnh trong tháng 02 ước khoảng 1.531.688 lượt khách, đạt 9,85% kế hoạch năm, tăng 27,9% so tháng cùng kỳ. Theo giới chuyên gia nhận định, du lịch cả nước đang có bước phát triển mạnh mẽ gần tiến tới mức tương đương năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 98,5% so với năm 2019.

Anh Minh Phúc (TP.HCM) cùng gia đình luôn lựa chọn đi du lịch bằng xe gia đình vào chiều thứ 6 và trở về thành phố vào chiều chủ nhật.



"Gia đình mình thường đi biển Bình Châu - Hồ Tràm, lái xe tầm 2 giờ rất thoải mái cộng với nơi đây biển đẹp, thiên nhiên còn hoang sơ, dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế nên hầu như tháng nào gia đình cũng đi nghỉ dưỡng", anh cho biết.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong những năm gần đây Bình Châu - Hồ Tràm nổi lên như một thủ phủ du lịch 5 sao khu vực phía nam. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoàn mỹ với thời tiết nắng ấm quanh năm cùng vị trí thuận tiện di chuyển từ TP.HCM. Điều này mở ra cơ hội phát triển mạnh cho các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực, mang đến tiềm năng đầu tư bền vững cho các nhà đầu tư nhanh nhạy. Trong đó tiêu biểu là tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng Wyndham Grand Lagoona Bình Châu đến từ Chủ đầu tư Đạt Gia.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng giữa đa tầng thiên nhiên

Wyndham Grand Lagoona Bình Châu được quy hoạch gồm 2 phân khu với quy mô gần 27,5 ha gồm khu A với 169 căn biệt thự biển sở hữu lâu dài và khu B Wyndham Grand Lagoona Binh Chau Integrated Resort. Hiện nay, chủ đầu tư đang giới thiệu đến thị trường các căn biệt thự biển khu A với nhiều ưu thế khác biệt xứng tầm một di sản trường tồn theo thời gian.

Đến với Wyndham Grand Lagoona Bình Châu, cư dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên thuần khiết, nơi đất - rừng - biển hòa hợp. Trong đó tiêu biểu là các tiện ích chú trọng sức khỏe tinh thần nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng như công viên trung tâm phủ xanh hơn 10.000m2, đường bờ biển dài gần 1km, 15ha rừng đước nguyên sinh trăm tuổi, vườn cây ăn trái, lối đi bộ xuyên rừng, vườn vịnh đầm, hồ cá Koi…Trong đó điểm nhấn là Lagoona Center, nhà điều hành và khu phức hợp thể thao - ẩm thực - giải trí đẳng cấp gồm Lobby Bar, King’s Garden cafe, phòng gym, sảnh M.I.C.E, nhà hàng Oceania Fine Dining…Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng thư thái, bức tranh trải nghiệm du khách còn tiếp nối với các tiện ích phân khu resort sôi động Beach Club, hồ bơi, nhà hàng, khu ẩm thực - mua sắm…

Wyndham Grand Lagoona Bình Châu có pháp lý minh bạch và đảm bảo tiến độ xây dựng đúng cam kết

Từ dự án, cư dân và du khách thuận tiện khám phá các tiện ích ngoại khu liền kề như suối nước nóng Bình Châu, sân golf và casino Hồ Tràm hay khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu.



Điểm cộng đáng giá từ Wyndham Grand Lagoona Bình Châu là sở hữu đa dạng các dòng sản phẩm. Trong đó Shop Villa với thiết kế linh hoạt gồm Lagoona Villa, Oceania Villa và Gardenia Villa, hướng đến mô hình nghỉ dưỡng đẳng cấp kết hợp thương mại hấp dẫn. Còn loại hình Premier Villa và Park Villa được xem như một ngôi nhà nghỉ dưỡng dành cho gia chủ tôn quý. Dự án Wyndham Grand Lagoona Bình Châu có pháp lý sở hữu lâu dài biệt thự biển, các dòng sản phẩm từ Premier Villa và Shop Villa đã được giới thiệu trước đó hiện nay đã có sổ đỏ riêng biệt.

Các căn biệt thự biển tại Wyndham Grand Lagoona Bình Châu đang được giới thiệu với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hiện nay, khách hàng lựa chọn sở hữu sản phẩm tại dự án Wyndham Grand Lagoona Bình Châu sẽ được nhận tất cả các ưu đãi hấp dẫn nếu thỏa điều kiện và được trừ vào giá bán. Khách hàng booking sớm trước ngày 25.4.2024 được tặng 200 triệu đồng/căn; Tặng voucher nội thất trị giá 1,5 tỉ đồng/căn cho các sản phẩm bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện thô (áp dụng cho 50 căn đầu tiên trong các đợt mở bán).



Đặc biệt, cam kết thuê lại 2 năm đầu tiên đối với các căn đơn lập dãy E, F theo tiêu chuẩn hoàn thiện Wyndham Grand trị giá 1,5 tỉ đồng/căn (áp dụng cho 10 căn đầu tiên đợt mở bán) và miễn phí quản lý lên đến 24 tháng

