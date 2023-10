Sức hút “tam cận, tứ an” đắc lộc bền vững của The Emerald 68

Vị trí "tam cận" đắc lộc



Từ xa xưa, "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" đã được xem là 3 yếu tố vàng của một dự án BĐS lý tưởng để an cư và đầu tư kinh doanh nhờ khả năng kết nối giao thương, hạ tầng giao thông thuận lợi và cận kề cảnh quan xanh, sông nước. Ngày nay, tiêu chí đó vẫn được xem là "thước đo chuẩn mực" để các ông lớn trong ngành BĐS phát triển các dự án siêu phẩm.

Toạ lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, The Emerald 68 là dự án căn hộ do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đầu tư phát triển. Đây cũng là một trong số hiếm hoi các dự án BĐS sở hữu trọn vẹn "tam cận" đắt giá tại Bình Dương. Tiếp giáp với Đại lộ Bình Dương, dự án nằm ngay trên tâm điểm vàng của trung tâm kinh tế, hành chính lớn bậc nhấtphía Nam với sự kết nối liên vùng thuận tiện, bao gồm tam giác phát triển TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An và TP. Thủ Đức. Yếu tố "cận thị" của The Emerald 68 còn được thể hiện rõ nét khi kề cận hai thành phố trẻ có tốc độ phát triển ấn tượng là Dĩ An và Thủ Đức, mở ra cơ hội giao thương bất tận.

Trong BĐS, sông nước có ý nghĩa là nguồn long mạch vượng khí, đem lại tài lộc, phú quý dồi dào cũng như dòng năng lượng tích cực cho chủ nhân sở hữu. Đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng bậc nhất của The Emerald 68 so với các dự án khác. Với lợi thế 3 mặt giáp sông Sài Gòn và 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông tuyệt đẹp, các căn hộ tại đây mang tới cho cư dân không gian sống hài hoà, thoáng đãng với cảnh quan thiên nhiên trong lành và luồng sinh khí thịnh vượng.

Cùng với đó, vị trí trung tâm kết nối trực tiếp đến các trục đường quan trọng như Đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân, Phạm Văn Đồng,... chính là mảnh ghép "tam cận lộ" cuối cùng tạo nên sự hoàn hảo của The Emerald 68. Chỉ vài phút di chuyển là có thể dễ dàng tiếp cận các trung tâm giải trí, văn hóa, giáo dục, hành chính, chính trị trong khu vực và TP.HCM; đáp ứng mọi nhu cầu đi lại, làm việc của các chủ nhân tinh hoa.

Sở hữu "tứ an" hiếm hoi

Trong bối cảnh những vướng mắc pháp lý đang trở thành "nút thắt" hàng đầu của thị trường BĐS thì "tứ an" hiếm hoi bao gồm: an tâm pháp lý, an tâm chất lượng, an tâm tài chính và an tâm đầu tư của The Emerald 68 đã giúp dự án "ghi điểm tuyệt đối" với khách hàng. Theo đó, khách hàng mua nhà tại The Emerald 68 sẽ được bảo chứng về pháp lý với uy tín qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển của Tập đoàn Lê Phong. Là chủ đầu tư của hàng loạt dự án nhà phố thương mại nổi tiếng, tính đến nay, Lê Phong đã bán ra thị trường 10.000 sản phẩm, trong đó 90% sản phẩm đã trao tay sổ hồng.

Đặc biệt, cái bắt tay hợp tác của Tập đoàn Lê Phong và Coteccons – thương hiệu xây dựng danh tiếng hơn 19 năm trên thị trường, đảm bảo mang tới cho cư dân sự an tâm cao nhất về chất lượng công trình. Được biết tới với vai trò tổng thầu của nhiều dự án BĐS - nghỉ dưỡng cao cấp như EcoPark, Hyatt Regency hay Intercontinental Hạ Long…, Coteccons là cái tên gắn liền với những giá trị: chất lượng công trình vượt trội – đảm bảo an toàn – đúng tiến độ thi công – trải nghiệm khách hàng là trọng tâm.

Chất lượng The Emerald 68 được bảo chứng bởi uy tín của chủ đầu tư Lê Phong và nhà phát triển dự án - tổng thầu xây dựng Coteccons

Để giảm nhẹ gánh nặng, đem đến sự an tâm tài chính cho khách hàng khi mua dự án, ngân hàng BIDV cam kết cho vay đến 70% giá trị hợp đồng mua bán. Chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng và ngân hàng hỗ trợ ân hạn gốc đến 18 tháng. Mức giá rumor của thị trường cho dự án đang rơi vào khoảng 42 triệu đồng/m², chỉ cần có trong tay từ 480 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ tại The Emerald 68.

Không chỉ là sản phẩm lý tưởng với nhu cầu an cư, The Emerald 68 còn là suất đầu tư đầy hứa hẹn với tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao nhờ thừa hưởng "lợi ích kép" từ tốc độ đô thị hoá vượt bậc của TP. Thuận An và sự phát triển chóng mặt của thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Nếu như tầm nhìn quy hoạch và hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện của Thuận An là "điều kiện cần" để tạo nên sức nóng của thị trường mua bán BĐS thì lượng chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và công nhân kỹ thuật cao liên tục đổ về Bình Dương lại là "điều kiện đủ" để tạo nên dòng lợi nhuận ổn định từ BĐS cho thuê cao cấp.

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của TP. Thuận An hứa hẹn The Emerald 68 là suất đầu tư đầy tiềm năng với tính thanh khoản cao

Với những giá trị độc tôn, The Emerald 68 (Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68) hứa hẹn sẽ là nơi an cư lý tưởng, đẳng cấp cho cộng đồng cư dân trẻ năng động; đồng thời là cơ hội đầu tư hấp dẫn mở ra tiềm năng sinh lời vô tận.