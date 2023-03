Sức mua trang sức giảm khiến PNJ không còn tăng trưởng mạnh, 2 tháng đầu năm lãi 556 tỷ đồng

CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh lũy kế 2 tháng đầu năm 2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6.976 tỷ - giảm 1,3% và 556 tỷ đồng – tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân cho sự giảm nhiệt tăng trưởng theo PNJ do sức mua trầm lắng trước những biến động vĩ mô thời gian gần đây. Ngoài ra, mức nền so sánh 2 tháng đầu năm ngoái khá cao, dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ thấp.

Riêng tháng tháng 2/2023, PNJ ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.848 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng.

Chi tiết từng mảng, doanh thu trang sức bán lẻ và doanh thu 24K lũy kế duy trì mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh thu trang sức bán sỉ giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022 vì thị trường chung suy giảm.

Ngoài ra, do sự thay đổi cơ cấu hàng bán nên biên lợi nhuận gộp trung bình lũy kế 2 tháng năm 2023 đạt 19,4% - cải thiện so với mức 17,7% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động luỹ kế 2 tháng tăng 11% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ 45,5% năm 2022 lên mức 47% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.

Tính đến cuối tháng 2/2023, hệ thống PNJ có 368 cửa hàng độc lập trên 55 tỉnh thành. Trong đó, gồm 347 CH PNJ Gold, 7 CH PNJ Silver, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ, 3 CH PNJ Watch, 3 CH PNJ Art.