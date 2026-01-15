Sức nóng "Mã đáo phát tài" của ACB: Đã có khách hàng trúng 1 lượng vàng

Miễn phí một lượt săn vàng trên ACB ONE

Những ngày đầu năm tại các chi nhánh ACB bỗng trở nên sôi động hơn hẳn. Khách hàng không chỉ đến gửi tiền, thanh toán hay thực hiện các nhu cầu tài chính thường lệ - mà còn nán lại để hào hứng… lắc quà. Tại quầy, nhân viên ACB nhiệt tình hướng dẫn khách truy cập nền tảng chương trình và theo dõi kết quả ngay tại chỗ. Không khí hồi hộp – vui vẻ – háo hức lan rộng, tạo nên những khoảnh khắc rất "đầu năm".

Chương trình "Mã đáo phát tài" ghi nhận hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Trên kênh trực tuyến, sức nóng của chương trình tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Ứng dụng ACB ONE ghi nhận lượng lớn lượt truy cập vào mục "Mã đáo phát tài", đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Điều khiến khách hàng thích thú nhất chính là: Bất kỳ ai có tài khoản ACB ONE đều được tặng ngay 1 lượt lắc miễn phí, cho phép trải nghiệm chương trình ngay từ lần đầu truy cập, không cần điều kiện ban đầu. Sự "hào phóng" này đã tạo ra hiệu ứng lan truyền tích cực, ai cũng muốn thử vận may đầu năm, rồi rủ thêm bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.

Từ những lượt chơi miễn phí đầu tiên, không ít khách hàng chia sẻ cảm giác bất ngờ và hứng khởi khi giao diện trò chơi hiện ra sinh động, mang đậm không khí Tết. Việc kết hợp hình ảnh quen thuộc, âm thanh rộn ràng và thao tác đơn giản giúp trải nghiệm trở nên thân thiện, dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng.

Đặc biệt, chỉ sau thời gian ngắn triển khai, chương trình đã ghi nhận có khách hàng may mắn trúng 1 lượng vàng miếng. Khoảnh khắc kết quả hiện lên trên màn hình tạo nên không khí vui vẻ và phấn khích. Câu chuyện trúng thưởng nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng người dùng ACB ONE, góp phần khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn và khơi gợi sự háo hức muốn "thử vận may thật" từ nhiều khách hàng khác.

Đã có khách hàng may mắn trúng 1 lượng vàng từ chương trình.

Song song, minigame tạo ảnh AI cùng thần mã tổ chức trên Fanpage của ACB cũng gây bão, thu hút hàng ngàn người tham dự. Ai cũng tò mò xem "phiên bản cực đáng yêu" của chính mình trông như thế nào trong thế giới của thần mã, đồng thời chờ đón cơ hội trúng quà từ chương trình.

Sự kết hợp tại quầy – trên ứng dụng – trên mạng xã hội tạo nên một dòng trải nghiệm liền mạch. Dù tham gia bằng cách nào, khách hàng đều có cảm nhận chung: giao dịch đầu năm không còn khô khan, mà vui, may mắn và rất… Tết.

Từ lắc quà đến săn thần mã: trải nghiệm nối tiếp giữ chân người tham gia

Không dừng lại ở những lượt lắc may mắn, "Mã đáo phát tài" được thiết kế để tạo nên trải nghiệm nối tiếp, khiến người tham gia muốn quay lại nhiều lần trong suốt thời gian chương trình diễn ra. Sau mỗi lượt lắc, khách hàng nhận các phần quà tương ứng. Đặc biệt, khi quà tặng là xu vàng, trải nghiệm tiếp tục được mở rộng sang một hoạt động khác ngay trên ACB ONE – "Săn thần mã".

Xu vàng đóng vai trò như "chìa khóa" để khách hàng tham gia hoạt động săn ngựa, một điểm nhấn thú vị của chương trình. Khách hàng có thể đổi 100 xu lấy 1 lượt săn và bắt đầu hành trình "săn thần mã" trực tiếp trên ứng dụng. Mỗi lượt săn mở ra cơ hội nhận thêm các phần quà theo cơ chế ngẫu nhiên, biến việc tích lũy xu trở nên hấp dẫn và lôi cuốn.

Chính vòng lặp lắc quà – tích xu – săn thần mã – tiếp tục tích lũy đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho chương trình. Người tham gia không chỉ trải nghiệm một lần, mà có xu hướng quay lại ứng dụng để kiểm tra số xu, đổi lượt săn và tiếp tục hành trình của mình. Cuối chương trình, toàn bộ xu vàng tích lũy sẽ được quy đổi thành điểm ACB Rewards trên ACB ONE, tiếp tục mang lại những ưu đãi thiết thực cho khách hàng.

Chương trình "Mã đáo phát tài" sẽ tiếp tục diễn ra đến 31/3/2026 với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Phương Thảo - 24 tuổi (tên nhân vật đã được thay đổi) kể rằng, ngay từ lượt lắc đầu tiên, cô đã may mắn nhận được voucher 100.000 đồng để mua sắm trên sàn thương mại điện tử. "Quà không quá lớn nhưng cảm giác rất vui, giống như có thêm một niềm may mắn đầu năm," Thảo hào hứng chia sẻ và cho biết đã lôi kéo thêm nhiều đồng nghiệp cùng tham gia. Không dừng lại ở đó, Thảo còn dự định gửi tiết kiệm trong tuần để nhận thêm lượt lắc, hy vọng có cơ hội săn thần mã hay may mắn hơn có thể trúng quà vàng giá trị.

Chương trình "Mã đáo phát tài" sẽ tiếp tục diễn ra đến 31/3/2026, với quỹ quà được phân bổ hợp lý và trải nghiệm được mở rộng theo từng lượt tham gia. Từ các lượt lắc miễn phí đầu tiên đến hành trình săn thần mã đầy phấn khích, chương trình đang góp phần thổi bùng không khí Tết trên cả kênh giao dịch trực tiếp lẫn nền tảng số ACB ONE.

Để tìm hiểu thêm về chương trình "Mã đáo phát tài", khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.



