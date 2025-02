Sun Group giới thiệu Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Phối cảnh dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island với bãi tắm trải dài gần 1km

Dự án "Xanh toàn diện"

Là dự án đầu tiên được Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển tại Cát Bà, Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island được kiến tạo trở thành khu du lịch xanh, nơi sở hữu môi trường sống sinh thái, không khí trong lành, cảnh quan phóng khoáng giữa vịnh biển bao la. Cảm hứng Xanh bao trùm dự án, từ quy hoạch, kiến trúc, vật liệu xây dựng cho tới giao thông nội khu, góp phần đưa Cát Bà thành điểm đến sinh thái hấp dẫn trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc, hòn đảo du lịch "Net Zero" đầu tiên của Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island nằm tại trung tâm đảo Cát Bà. Ảnh phối cảnh minh họa

Với quy mô gần 50ha, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island sở hữu địa thế độc nhất vô nhị, "trung tâm của trung tâm", lưng tựa núi, mặt hướng ra vịnh Lan Hạ. Xét về phong thủy, đây còn là địa thế "minh đường tụ thủy", hội đủ "Tứ Tượng" theo quan niệm xưa (gồm tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ) mang lại phúc lộc, may mắn và vượng khí dài lâu. Thiết kế giật cấp thoai thoải ra phía biển từ xa đến gần nhằm tận dụng tối đa lợi thế vị trí phong thủy, giúp mọi nơi tại dự án đều có tầm nhìn triệu đô hướng ra biển. 60% diện tích dự án dành cho không gian xanh – không gian công cộng.

Theo đó, tọa lạc nơi "trái tim" dự án là Công viên trung tâm (Central Park) chủ đề Khí (đặt tên theo 1 trong 4 nguyên tố của cung hoàng đạo) với các tiện ích: Phố trải nghiệm Xanh, thác nước biểu tượng, đài phun nước, bãi cỏ chìm… Công viên trung tâm dẫn thẳng tới Công viên Bãi biển Chu Tước (Ladies Beach Park) với bãi tắm Các Bà dài gần 1km, quy mô lớn nhất đảo. Cộng với hệ thống công viên Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, nơi đây sẽ mang đến vô vàn tiện ích thỏa mãn nhu cầu vui chơi - trải nghiệm không chỉ của cư dân mà cho cả du khách muôn nơi đổ về.

Công viên trung tâm kết nối thẳng tới Công viên bãi biển Chu Tước mở ra vô vàn trải nghiệm, vui chơi giải trí cho người dân và du khách. Ảnh phối cảnh minh họa

Mùa hè năm nay, Công viên trung tâm và Công viên bãi biển Chu Tước dự kiến khai trương với điểm nhấn là chợ đêm Vui Fest Bazzar nơi quy tụ các show diễn hoạt náo cùng ẩm thực đặc sắc của Hải Phòng; show diễn thể thao mô tô nước Jetski kết hợp bắn pháo hoa hàng đêm lớn nhất thế giới, có tổng mức đầu tư lên tới gần 200 tỷ đồng. Được dàn dựng bởi nhà sản xuất nổi tiếng Australia Laser Vision & H2O, show diễn được đầu tư công phu với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ quốc tế trình diễn số lượng Jetski gấp đôi so với show "Symphony of the Sea" đình đám trong Phú Quốc, hệ thống đèn laser và pháo hoa hiện đại nhất. Các sự kiện và show diễn mới dự kiến sẽ tạo sức nóng chưa từng thấy cho Cát Bà, giúp đảo Ngọc bứt phá trở thành điểm đến du lịch hàng đầu miền Bắc.

Giao thông nội khu cũng được Tập đoàn Sun Group "xanh hóa" với hệ thống trạm sạc điện, bãi đỗ, hệ thống xe bus điện, buggy điện, nhằm hạn chế tối đa khí thải carbon ra môi trường.

"Phong thuỷ hài hoà, kiến trúc độc đáo, tiện ích đa dạng, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island sẽ là dự án đầu tiên giúp nâng tầm diện mạo hòn đảo trên hành trình đưa Cát Bà trở thành điểm du lịch Net Zero đầu tiên của Việt Nam và vươn tầm thành hòn đảo du lịch hấp dẫn của thế giới. Đây cũng được xem là một trong những dự án du lịch tiên phong của Việt Nam hướng tới không khí thải carbon và dành nhiều diện tích cho cộng đồng", đại diện Sun Property khẳng định.

Giới thiệu Xanh Sky và Xanh Boutique

Trên địa thế "tấc đất, tấc vàng", Sun Property giới thiệu 2 dòng sản phẩm độc đáo: căn hộ cao tầng đa năng Xanh Sky và nhà phố thương mại Xanh Boutique.

Theo đó, Xanh Sky là dòng căn hộ mang giá trị phong thủy vững bền, ứng dụng nguyên lý "Tứ Tượng" vào quy hoạch và kiến trúc. Đây không chỉ là căn hộ sát biển thông thường mà còn là "cánh cửa" mở ra phong cách sống hài hòa cùng thiên nhiên vĩnh cửu.

Cảnh quan xanh và hài hòa giữa các sản phẩm Xanh Sky và Xanh Boutique tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island. Ảnh phối cảnh minh họa

Nổi bật trong đó, tòa The Xanh 1 tọa lạc tại vị trí "Bạch Hổ" theo lối kiến trúc mang hình khối vững chãi, góc cạnh với phần vương miện tựa đầu hổ kiêu hãnh vươn cao, biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy theo văn hóa phương Đông. Các ban công linh hoạt tạo hiệu ứng vằn hổ mềm mại, kết hợp sắc trắng chủ đạo và điểm nhấn tối màu, làm nổi bật vẻ đẹp mạnh mẽ, uy phong.

Còn tòa The Xanh 2 lấy cảm hứng từ nghề mộc truyền thống với kiến trúc tái hiện sự tinh xảo của những con thuyền gỗ xưa, hình khối được nghiên cứu kỹ lưỡng theo vị thế khu đất. Công trình sử dụng cấu kiện gỗ làm yếu tố chủ đạo, kết hợp giữa hệ khung vững chãi và các liên kết mộng gỗ tinh xảo tạo nên tổng thể hài hòa, ấm áp nhưng vẫn sang trọng, hiện đại. The Xanh 2 không chỉ là biểu tượng kiến trúc độc đáo mà còn tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, kết nối quá khứ, hiện tại trong một không gian hòa hợp với thiên nhiên.

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island kiến tạo không gian sống xanh, sinh thái. Ảnh phối cảnh minh họa

Trong khi đó, Xanh Boutique là tâm điểm giao thương với các căn nhà phố thương mại sầm uất mang đậm biểu tượng kiến trúc đặc trưng. Nơi đây sẽ là điểm đến sôi động bậc nhất dự án, phát triển các dịch vụ du lịch biển thời thượng mang đến không gian thương mại – giải trí đầy màu sắc với những trải nghiệm đẳng cấp bên bờ biển như chợ đêm, phố giải trí, các show diễn trên biển, khu vui chơi về đêm… Các phân khu nhà phố thấp tầng lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống kết hợp với nhịp sống sôi động, được quy hoạch thành các khu vực như: Phường Mộc, Phường Rèn, Tài Phường, Phường Gốm, Phường Dệt...

Chất Xanh độc tôn từ vịnh Lan Hạ, biển Cát Bà và rừng nguyên sinh, chất Sang thể hiện qua kiến trúc tinh tế, hòa quyện cùng chất Vui tràn ngập với hệ thống tiện ích đẳng cấp, các hoạt động giải trí sôi động… biến Xanh Island thành không gian sống – nghỉ dưỡng lý tưởng, mở ra nhịp sống hiện đại giữa thiên nhiên nguyên bản. Dự án còn sở hữu tiềm năng sinh lời bền vững, và là kênh đầu tư đắt giá đón đầu dòng khách du lịch và nhà đầu tư đang đổ về Cát Bà.